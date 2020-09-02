拍照拉手｜Arm Drag原來都大有學問　摔跤巴西柔術相撲抓摔技

大家在拍照時為了展示「最動人」一面，有時會因「爭靚位」而發生拉扯。「拉手」除了可以用於爭位影相，其實還是抓摔武術的常見招式——Arm Drag。

▍拉手原來大有學問︰拉哪個部位最「食力」

拉手不同於拖手，很難做到「十指緊扣」，你願意對方亦未必願意，而且亦不是有效的拉手方法。

首先要弄清楚拉手的目的是什麼。到底是想單純拉走對方的手，還是想借拉手拉走對方整個身軀。

先說前者，假如你想拉開對方手部，理想的第一抓握位置將會對方的手部，但其用處主要作用在於錯開或撥開。原理十分簡單，因為手部遠離對方軀幹，對方較難對手部作出穩固的支撐。

大家可以做一個小實驗來感受一下︰大家伸直手平肩向前伸，叫朋友從不同方向推動你的手部。你會發現無論你如何用力，都很難分毫不移。但如果轉成摺起前臂手肘指前，則更能對抗朋友的推力。

雖然手部容易被移開，但卻不是一個很好的「操控點」，因為它十分靈活。當手部被抓握時，對方可以較易透過手腕、手肘、肩關節等活動幅度去擺脫。若要拉開或控制對方的話，則以上臂作「靶位」更為適合，因為那裡活動幅度有限，難以擺脫。

就好像昨日建制派立會檢測前大合照期間發生的小插曲，民建聯黃定光及經民聯梁美芬疑就排位發生口角，其後黃定光出手拉扯梁的手肘，令梁踉蹌退後幾步。附近的議員見狀即馬上「打圓場」，蔣麗芸主動上前與梁美芬調位。有份為梁美芬解圍的蔣麗芸，事後向記者表示，自己穿闊裙，行動較方便，故主動與梁美芬調位。

+ 3 + 3 + 3

大家可見黃定光右手抓住梁美芬的，正正就是上臂內側的部位。不過，他手腕外翻以手指抓握的方式比較難發力。若想令「拉扯」效果更佳，可以從外側以手掌兜住對方上臂後側或內側，因為用上整個上身發力。

「拉手」除了可以用於爭位影相，其實搏擊運動中亦有「拉手」技法，那就是抓摔武術的常見招式——Arm Drag。

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▍Arm Drag︰抓摔武術常見入楔招式

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Arm Drag 常見於不同包含抓摔的武術，如摔跤、相撲、巴西柔術、MMA等。其主要作用在於透過拉臂動作，控制對方手部難以作出防守，入楔搶佔對方側面有利位置，以便施展摔鎖技。

日本摔跤運動員、2016年奧運自由式摔跤銀牌得主樋口黎擅長以Arm Drag 打開攻勢。他不時引誘對方伸手向前，然後趁機抓住對方手腕，瞬間改變拉扯方向帶開該手，再配以側步軸轉，搶佔對方背位。

（影片擷取自︰https://www.youtube.com/watch?v=VVxhlP0hgT8）

片段上半，樋口以「Arm Drag」使對方失重心前仆，然後以手勾住對方上臂走側，再從側位抓腿前摔，成功得分。片段下半，樋口Arm Drag 同時下潛，成功搶得單腿摔機會。

在巴西柔術中，Arm Drag 亦用於寢技中。以上片段便在下位防守中，以Arm Drag 控制對方單手避免作為支撐，破壞對方平衡絆倒對方，搶佔對方背位。

以上片段集合了38種Arm Drag應用，適用於站立、地面情怳，是很多技術的部署動作。

（影片擷取自︰https://youtu.be/-k8VYESCBug）

在相撲技法中，亦有拉扯對方頭手的技法。

其實去到最後，假如拍照時對方擋住了自己，只需禮貌說聲「唔該借借」示意對方讓開便可，實在毋須動手拉扯，贏了「靚相」失了「身份」就不太值得了。

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