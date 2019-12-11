國足飛踢：那記犯規動作　原來是完成度很高的功夫踢

昨晚進行的東亞足球錦標賽比賽中，國足後衛姜至鵬在攔截高球時，居然跳起以腳底踢到日本後衛橋岡大樹頭上，最後球證向他出示黃牌警告。事件引起一眾球迷爭議，日本傳媒甚至形容為「殺人功夫攔截」，有球迷則形容為「裂頭腳」。



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姜至鵬事後強調自己無心傷人：「我沒有故意傷害任何人，我覺得他不可能頂到球，大家可以看重播，是我的腳先截下球，隨後他的頭碰到我。」又說：「那個球我沒有蹬踹的動作，所以給紅牌還是不大可能。」

不是有沒有蹬踹動作的問題，好不好？你助跑全身跳起，再以釘鞋高舉至頭高，根本就是十分危險的行為。再次令人反思某些人「絕不認錯」的「優良」傳統什麼時候會改。



另一方面，也有不少人好奇，那到底是什麼武術招式。

▍那記犯規動作 其實是完成度很高的「跳躍撐踢」

在小編眼中，那當然是一記沒品的足球攔截，卻是一記相當不俗的「跳躍撐踢」（Jumping Push/Teep Kick）。

撐踢（Push Kick）見於多種武術的踢技當中，例如在空手道稱之為"Mae-Kekomi"（Front Trust Kick），在泰拳稱之為"Teep"，在跆拳道稱之為"Mireo-chagi"，在其他武術中亦稱為「正蹬」、「前踹」等。

它屬於「直線腳」一類，因為它的踢擊路線是逕取中線，以直線一點作穿透打擊。沒錯，是打擊。其實撐踢並不是一般刻板印象中——只能推走敵人。以不同部位進行打擊，在不同時機發力，可以使撐踢成為「推走」或「刺擊」對手的踢技。

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跳躍撐踢的難度在於，如何在無從借力的騰空狀態下踢出質量。參照其他跳躍踢法，一般會透過兩種方式處理。其一，是透過助跑或旋轉提升速度，配以部位發力進行踢擊，例如「跳躍側踢」會助跑跳起，然後摺腳蹬出。其二，是借助蹬地時的力量，直接加入踢擊中，例如「跳躍前踢」的力量便是直接從踢擊腳蹬地而來。（見以上片段）



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因此「跳躍撐踢」主要分成兩種：「換腳式」及「單腳式」。前者以一隻腳蹬地，另一隻腳踢擊； 後者以同一隻腳蹬地踢擊。「換腳式」由於較易發力和保持平行，所以較為普遍，基本動作如上圖。【點擊圖片觀看動作細節描述】

而姜至鵬那記「裂頭腳」則屬於「單腳式」，而從武術的眼光來說，他的動作表現不俗，相當及格。



首先，一般人用上「單腳式」時很容易因為抽腳過高而上身過分後靠，令自己失平衡向後倒下，兼且無法發力。但姜至鵬明顯在平衡方面處理得十分好，大家可以看到他上身核心肌群收緊，重心微微前傾，腳能提高之餘，又不至失去平衡。



另一方面，一般人抽腳時會忘記摺腿蹬腿的動作，使踢擊腳只是直挺挺的撞上去，毫無威力可言。但大家看看姜至鵬，那是多麼完美的提膝摺腿動作，那為蹬腿發力作好充份的儲力。助跑速度加上跳起，平衡加上提膝，到目前為止都是完美的「跳躍前撐」。



可惜美中不足之處，在於姜至鵬的倒地動作。他在踢中對手之後便鬆懈下來，上身並沒有繼續收緊，令他馬上向後倒下，更以難堪的方式著地。姜至鵬可謂功虧一簣，假如他能堅持到最後的話，這記踢擊絕對能「滿分」而歸，成為足球史上最完美的「跳躍撐踢」，為推廣「功夫足球」的最佳宣傳。

總括而言，小編從這記踢擊當中看出姜至鵬骨格精奇，很可能是武術界難得一遇的奇材。假如有朝一日踢球不成的話，不妨考慮投身拳手生涯。

最後由小編即席獻醜，踢得不好千萬不要見怪。

最後補充一句，「單腳式」比「換腳式」更易踢中較高的目標。所以說，絕對不能忽視姜至鵬的踢擊能力。

