前UFC美女拳手疑被丈夫傳染新冠肺炎　網上問醫療意見遭群起嘲諷

前UFC拳手和現BKFC拳手 Paige VanZant 認為她被丈夫 Austin Vanderford 傳染了新冠肺炎，並於網上求救詢問如何是好，但網民反應都非常一致，就是「找我們幹什麼？去看醫生呀」。

美女拳手 Paige VanZant時常在社交媒體分享她與丈夫的生活點滴，但最近一條片則令人感到擔心。PVZ在片中說到自己感到很不舒服，她的丈夫Bellator拳手Austin Vanderford 亦在最近確診了新冠肺炎，而要取消比賽。

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預計將於11月首次在BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship，裸拳搏擊賽) 中亮相的PVZ在周一於社交媒體中尋求粉絲的幫助，尤其是有醫療經驗的粉絲，解釋一下為何雖然她在病毒檢測中呈陰性，但仍出現一些嚴重症狀。

PVZ指她的左眼腫脹而且嚴重咳嗽，更有偏頭痛、發燒、失去味覺和嗅覺的症狀。但是，在得知丈夫確診後，她已經去了做檢測，但結果為陰性。他們的經理人Malki Kawa 目前也不清楚PVZ 的當前狀況，否會影響她比賽時間表。

BKFC主席David Feldman則表示，假如下周她的測試呈陽性，將考慮將比賽推遲。他們現時訓練的拳館負責人，ATT 的Dan Lambert則表示不會閉館，但已使用多種方法對整個場館進行了病毒測試和徹底清潔。

網民表示快點看醫生

雖然有很多人祝福她，希望她早日康復，但更多的網民則表示在網上問醫療意見實在是太「聰明」了，而且非常嘲諷：

收集醫療意見的最好方式？當然是在網上問網友。

為何在這兒問人? 找醫生呀。

我是認可的社交媒體醫生。答案是肯定的，您沒有Covid。但不，其實你有。很困惑？僅199.99美元，我將樂於解釋給你聽。

亦有人分享了自己的經歷：

我妻子經我測試後結果是陰性，但最終也是確診了，似乎對我們最大的幫助是每天2-3千毫克維生素D和鋅，對於咳嗽，我們喝了蜂蜜和檸檬茶。 保佑你！

不過，有懷疑就應該找專業人士提供意見並得到適當的治療，其他「偏方」或者對某些人有效，但仍非處理病情的好方法。因此，有不適就記得找醫生了。

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