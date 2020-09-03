前職業摔角巨星The Rock及家人感染新冠肺炎　呼籲影迷戴口罩

荷里活影星及前職業摔角手 Dwayne "The Rock" Johnson在周三公開表示他及其家人最近感染了新冠病毒，並呼籲大家勿要掉以輕心，要小心應對。

The Rock。圖片來源：Getty Images

The Rock早前在自己的Instagram上發布了一段短片，表示他與妻子Lauren及兩名女兒都在三個星期前確診感染了新冠病毒。The Rock表示他兩位女兒只有輕微的症狀，但對他及妻子對病毒的反應就嚴重得多。

我可以告訴你，這是我們一家人所經歷過最具挑戰性和最困難的事情之一。對我個人來說也是一樣，縱使過去我也經歷過不少的困難。 The Rock

The Rock表示自己和家人現在已經走過了病毒帶來的困境，一家四口都已經康復並一切安好，但也呼籲大家要知道感染這個病毒的後果可以很嚴重。

我們都很感恩，因為我們很清楚，並非所有人都可以從COVID-19中康復並之後可以恢復過來，變得更強壯和更健康。我的一些最好的朋友因為這殘酷的病毒而失去了他們的父母及愛護的人。

The Rock今次的感染是源於一些不知道已被感染了的親友，在探訪The Rock的家庭時把病毒傳播了給他們。The Rock表示這些朋友事後也感到很不安樂，而The Rock就因為今次的事件而調整了對客人探訪的規則，在任何訪客在被允許到訪之前都將接受病毒測試。

當然你會希望能讓你的朋友、你的家人及你的愛護的人來到你的家中，因為你想要這種聯繫，而你希望與你所愛和關心的人一起度過愉快的時光。我不是說要把他們推開，這不是我的意思，我要說的是從今開始當他人到你家中的時候，應有更小心謹慎的規則。

The Rock最後告訴他的影迷，他們應該為了自己的安全，盡量不要外出，以減少感染病毒的可能性。The Rock強調戴口罩並不是一種政治行為，鼓勵他的粉絲戴上口罩以減少冠狀病毒的傳播。

戴上口罩。事實證明這是正確的事，也是一件負責任的事。 The Rock

【資料圖片】

延伸閲讀：

【UFC】Brock Lesnar與WWE合約完結 Jon Jones隨即挑釁叫戰

拳擊史上唯一全勝的重量級拳王Rocky Marciano 曾與阿里夢幻對決

【WWE】癡情粉絲持刀入屋埋伏4小時 摔角女星險遭綁架

【Hulk Hogan】力挽狂瀾讓職業摔角成風潮 曾被The Rock衷心感激

XFL｜The Rock出手打救WWE副產品 UFC主席教路如何經營新興運動