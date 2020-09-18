【名家】顧汝章：習少林拳太極拳多門武術　以鐵砂掌聞名江湖

在香港武打電影文化的影響下，鐵砂掌的形象多是通過不斷插鐵砂去把手掌鍛煉得無堅不摧。在2010年的武打電視劇《鐵馬尋橋》中，其中一個角色就是由鄭嘉穎飾演的鐵砂掌高手「顧汝章」。雖然劇中的故事完全虛構，但在歷史上，的確有一位擅長鐵砂掌，名叫顧汝章的武學宗師，而且他更是著名的「五虎下江南」成員之一。

顧汝章（1894年—1952年），出生於江蘇阜寧一個貧苦農民家庭。其父顧利之為商旅鏢師，精擅潭腿。受父親耳濡目染，顧汝章自八歲起便師從山東拳師嚴蘊齊，學習少林拳法。苦學十年，顧汝章雖盡得師父真傳，但卻不自滿。為了提升技藝，他先後再從學於李景林、孫祿堂、于振聲等武學宗師，習得太極拳、形意拳、查拳等多門武術。集各家大成的本事，令顧汝章在青年時代便揚名於蘇、湘、浙、鄂等省。

南京中央國術館第一屆全國國術國考，圖片擷取自http://bit.ly/2B3fJ9G

1927年，南京中央國術館成立，張之江及李景林分別出任正副館長，顧汝章則為一等教官及科長。翌年秋季，中央國術館舉辦了第一屆全國國術考試，顧汝章名列最優等的十三人之一。及後為了傳播少林武術，顧汝章在二十年代末期，與萬籟聲、耿德海、李先五（一說為查拳王少周）、傅振嵩等著名的北派拳師連袂南下廣東，這就是近代中國武術史上著名的「五虎下江南」。

1929年，他在廣州文德路創立廣州國術館，從此開了少林武術在南方傳播的先河。其時北勝蔡李佛宗師譚三與顧汝章惺惺相惜，兩人決定打破門戶之見，易徒而教，成就一時佳話。

以鐵砂掌聞名江湖

觀乎顧汝章一身武藝，其中最有名的自然要數「鐵砂掌」。但凡廣州有什麽節慶活動，都必定會邀請顧汝章表演鐵砂掌。

鐵砂掌歷史悠久，原本為少林寺武僧練習的一種硬氣功，因以鐵砂鍛煉手掌而獲其名。鍛煉鐵砂掌除了用到鐵砂外，還需要藥酒的輔助，讓筋骨及皮膚都能得到強化。練成後的鐵砂掌剛勁無比，能輕易開磚裂石。

據聞顧汝章的鐵砂掌威力驚人，一掌間就能令十數頑石碎裂，亦有言他用一掌便擊斃了一頭比人還高的烈馬。除此之外，武術界還盛傳顧汝章曾與北派腿法高手柳森嚴，作過一次閉門比武。至於是次比武的結果，則歷來眾說紛紜，有指兩人最終打成平手，亦有報章傳出顧汝章被柳森嚴誤傷了一腿（有關傳聞曾被顧汝章登報澄清）。

顧汝章示範鐵砂掌。圖片來源：網上圖片

其實，撇開這些難分真偽的傳說，單是顧汝章的廣闊胸襟，以及對傳承武術的貢獻，就足以無負宗師之名。1934年，顧汝章受粵省總司令陳濟棠之邀，出任總部軍校國術總教官，並同時兼任廣雅中學及印花稅局的太極拳教練，開武術平民化的先河，而廣州國術館的教務則交予弟子嚴尚武。

移遷貴州

1937年，抗日戰爭正式爆發，廣州國術館迫於形勢無奈停辦。嚴尚武徵得顧汝章同意後，轉抵鶴山任教。師徒二人最後輾轉到達貴陽會合，共同擔任貴州國術館教官。

1952年，顧汝章於貴州病逝，享年58歲。時至今日，他的傳人依然遍布海內外，美國、加拿大、巴西等地都有顧汝章的徒孫。而香港國術總會的創會秘書長——胡少葆先生，亦是顧汝章的入室弟子。

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