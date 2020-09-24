【UFC】巴柔女神 Mackenzie Dern指受前教練威脅　丈夫曾被襲擊

美女巴西柔術家 Mackenzie Dern早前在UFC再下一城，擊敗Randa Marko，將自己的職業綜合格鬥成績提升到9勝1敗。不過這場比賽的勝利得來不易，在備戰期間，Mackenzie Dern因為丈夫受到前教練Juan Gomez的襲擊而須中途改變訓練隊伍，而讓問題更嚴重的是，事情並沒有因為Dern離隊就完結。

Mackenzie Dern。圖片來源：Getty Images

據報道，Juan Gome早前曾毆打Mackenzie Dern的丈夫，身爲職業衝浪選手的Wesley Santos。事件發生之後，Mackenzie Dern就決定更換訓練團隊，改去接受另一位教練Jason Parillo的訓練，藉此遠離Juan Gomez。

Mackenzie Dern在接受網站Ag Fight的訪問時就表示Juan Gomez是個大騙子，離開Gomez是人生中其中一個最好的決定。

這是我人生中最好的一個決定。我現在擁有一個完全不同水平的教練。我希望這個改變能早一點發生。我以前的教練是我認知中最大的騙子。他說他打過40到50場比賽，但我在Google上查不到任何相關資料。在Google上與他有關的唯一事情就是他與我丈夫爭執，並襲擊了我丈夫。我賽前不想談論這件事，但現在我勝出了比賽，我可以說明事件的始末。 Mackenzie Dern

不過雖然Mackenzie Dern離開了Gomez所在的 Black House 訓練團隊，但她與Gomez的問題並沒有就此完結。Mackenzie Dern表示在UFC Vegas 11賽前的一整個星期中，她都一直受到Juan Gomez的騷擾和威脅。

他整整一個星期都給我發短信，威脅我和丈夫。他叫我婊子、叛徒。他開了幾個虛假帳戶去攻擊我。但同時，他在接受訪問時卻說他喜歡我的為人，說我們都知道那場爭執的原因。事實上我們不知道。我們只想遠離Juan Gomez。 Mackenzie Dern

Dern表示只要Gomez停止騷擾她及其家人，她願意事情告一段落去。但是，如果騷擾不停止，Dern除了公開證據證明Gomez的惡意舉動外，她別無選擇。

他可以說我是騙子，但我有充分的證據。如果他繼續威脅我和我的家人，我們將證據向全世界公開。我希望他能夠停止，因為我完全不介意把發生的事情公開。我不想提出訴訟，因為這可能會對他造成嚴重傷害，但前提是他要停止威脅我們，說如果我們下次到夏威夷的時候會被怎樣怎樣，他在夏威夷有什麼人際關係等。 Mackenzie Dern

我有一個15個月大的女兒。我的丈夫是一位衝浪運動員，他從未對任何人造成傷害。我是個格鬥選手，但我只是在比賽時才狠起來。我們不想傷害任何人，我希望他能夠知難而退。但如果他繼續威脅並在社交媒體上攻擊我們，事情將會變得很難看。 Mackenzie Dern

對於Dern的指控，Juan Gomez早前就表示他與Wesley Santos的肢體衝突只是一些小事在累積起來後的小爭執，並表示曾就事件向所有相關人士道歉，而因為這次的衝突他亦需要離開Black House團隊。

Gomez也指Dern過往有多次更換訓練團隊的前科，認為今次的事件比表面上有更多「内情」。

【Mackenzie Dern資料圖片】

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