【MMA】拳手被KO後腳鎖拳證　賽會重提糗事　拳手網友留言反擊

最近美國MMA組織PFL貼出了一段短片，當中拳手Jeremy Kennedy在暈眩情況下，以為拳證是對手，所以繼續纏鬥甚至想用腳鎖。糗事被重提的Jeremy Kennedy固然有點不悅，而且其實網民都好像對賽會也同樣不滿，背後又有什麼原因呢?

被KO後腳鎖拳證

上年5月，前UFC拳手Jeremy Kennedy 對上了只有一日通知就要比賽的Rafael Laurentino 。當時Jeremy Kennedy戰績為13勝1負，而這也是他第一次在PFL 中作戰。可惜，或者是預備不足的關係，在第一回合，就因為Rafael Laurentino 的高踢而被KO：

Luis Rafael Laurentino lands a head kick, and that spells the end for Jeremy Kennedy. Knockout in the first round.



Laurentino earns himself 6 points in the featherweight division.#PFLMMA #PFL2 pic.twitter.com/7Yl7zHDn2R — Adam LeBarr (@adamlebarr) May 24, 2019

Jeremy Kennedy 被KO後，亦因暈眩關係，而開始與拳證Yves Lavigne纏鬥起來：

可以看到Jeremy Kennedy即時勾著拳證大腿，進入了足緘(Ashi Garami)的位置，並為heel hook*作準備。拳證Yves Lavigne亦把重心壓前，讓Jeremy Kennedy未能把他的腳伸直，可見Yves Lavigne的防守不錯：

+ 10 + 9 + 8

*關於Heel hook，可以參考以下教學片段的後半部份：

後續故事：重賽與禁藥

因為最近PFL在社交媒體中放上了「Jeremy Kennedy 被KO後與拳證纏鬥」，即上文所引的片段，而令Jeremy Kennedy 感到不是味兒，他留言說：

重賽的片呢？🤷🏻‍♂️或者他的藥檢報告？ 💉💉 😂 Jeremy Kennedy

Jeremy Kennedy 其實在指兩件事。第一為Jeremy Kennedy 與Rafael Laurentino 其實在同年的10月再打了一次，當時Jeremy Kennedy 在第2回合TKO了對方，報了一箭之仇；第二是Rafael Laurentino 在上年11月因藥檢失敗而被處分。也就是雖然沒有賽果要推翻，而Rafael Laurentino 亦否認自己有服禁藥，但在 Jeremy Kennedy眼中來看，拿出此舊糗事仍是不合適的。

而很多拳迷亦有同樣看法。有拳迷就立即叫公司貼上二人第二戰的片段，更有拳迷指現在貼出此片段就像是宣傳藥檢失敗的選手一樣，要貼就要一拼把第二戰的情況放出來。

拳手有輸有贏很正常，大多拳手都明白自己被降服或者被KO的片段，最終都會變成他人的精華片段，所以看得很開。只是這次有後繼故事，加上重點被放在「纏鬥拳證」上， Jeremy Kennedy有所不滿還是正常的。

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