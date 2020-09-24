拳擊手為照顧亡母18貓月用12萬日元　非當紅拳手收入可低於平均數

大阪市拳擊手島川大器的媽媽在5月中因心肌梗塞突然去世，留下了18隻貓貓。出於責任，也出於對母親的思念，他決定照顧這個大家庭。但是，每月12萬日元的洗費，並非當紅拳擊手的他又如何解決？

島川大器與18隻貓貓

島川大器現時33歲，拳擊戰績為4勝4負，對上一場比賽為2019年4月，當時以多數判定落敗。

按神戶新聞社的報道，島川大器知道母親有收養流浪貓。當時島川大器在醫院探望了母親之後，想著回到母親的家照顧一下貓貓，以為只有5至6隻，卻沒有想到有18隻這麼多。他的親戚曾建議他把這些貓送到政府的動物衛生中心，但島川大器卻認為這些貓是母親「留下來的孩子」，所以決定收養這18隻貓。

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不過，島川大器的妻子對貓過敏，因此不能在家養這18隻貓，島川大器要多租間房子來當「貓舍」。每天要花5至6小時照顧這18隻貓，加上租金、伙食、醫療費加起來要12萬日元(約8800港幣)，都對島川大器增加不少壓力。

我很想打拳擊，但我不想成為癈人，不想不理會這些母親留下來的孩子，也不想把錢只花在自己喜歡的事上。 島川大器

現時這些洗費來自於他當程式員的人工，但儲蓄也不斷在減少。因此他在Youtube及不同的社交媒體中都在尋找寄養父母，或者到「貓舍」當義工。這消息在網上傳開後，也有很多人希望募捐，以幫助他繼續照顧貓貓。

媽媽過身後，我意識到自己有多喜歡我媽媽。跟這些貓在一起，我理解了更多她的想法和感受。無論她年紀多大，她對我也沒有改變，這是這些貓教曉我的。 島川大器

拳擊手之苦

常常在新聞可以看到拳擊手一場的轉播費有多少億，也可以看到他們買名錶名車炫富，但其實只有極少數人能成為著名拳王，大多數拳擊手的收入其實不高。

2018年美國的拳擊運動員平均一年賺到35,584美金，而且更有一些天文數字拳酬把數字拉高，即一般拳手賺到的錢比那平均數可能更低。而2020年平均美國男子年收入為55,432美金，就算加上通脹，普通職業拳擊手的收入也比其他職業一般人更低。

因此，很多的拳擊手，就算會打職業比賽，也會有「正職」工作。在簡介中看到島川大器近年也多以教練身份踏入賽場，他還有家庭和18隻貓要照顧，的確需要很多的支持。

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