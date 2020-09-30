拳擊｜前重量級拳王Shannon Briggs自薦　頂替Roy Jones迎擊泰臣

泰臣和Roy Jones Jr.這兩位拳壇傳奇的慈善表演賽原定於9月12日舉行，但後來因爲主辦單位需要多一點時間去準備而決定把大會推遲至11月28日的感恩節周末進行。在賽事改期後，有傳Roy Jones Jr.對這個絕對大感不滿，更有風聲指他揚言要退出比賽。對此，另一位前世界冠軍Shannon Briggs就表示他願意頂替Roy Jones Jr.出戰泰臣。

近期體態甚好的泰臣。圖片來源：泰臣Facebook - https://www.facebook.com/miketyson

自從泰臣在5月表示有興趣復出，重返拳壇進行一場慈善表演賽後，前重量級拳王Shannon Briggs就一直表示願意出戰。但雖然Briggs和荷里菲特 (Evander Holyfield)都是呼聲極高的人選，最終落實由Roy Jones Jr.擔任泰臣的對手。

不過因爲原本宣傳得如火如荼的賽事卻突然改期，讓Roy Jones Jr.表示不滿，更多次表示覺得自己「下錯決定」。於是Briggs就把握機會，再次自薦，表示自己「永遠都不會逃走」，如果Roy Jones Jr.希望由他頂上出戰泰臣，他絕對願意。

曾讓不少拳手頭痛的Shannon Briggs

Shannon Briggs。圖片來源：Getty Images

Shannon Briggs在1992年出道職業拳擊賽，職業生涯60勝6敗1和1無效，擁有88.3%的KO勝出率，當中37場於第一回合KO對手。除了曾在2006年擊敗Siarhei Liakhovich奪得WBO重量級冠軍外，Briggs最著名的賽事還包括擊敗科曼(George Foreman)和Ray Mercer。前世界冠軍劉易斯(Lennox Lewis)曾在2015年表示Shannon Briggs是他面對過的對手中，擁有最快拳速和打擊威力的拳手。

現年48歲的Briggs近日不斷在自己的Instagram推銷自己，表示自己已經準備好上場，不斷「提議」Roy Jones Jr.換人讓 Briggs去出戰泰臣。

聽說有位冠軍正在考慮退出。換我來吧！我也來自Brownsville。從來沒有試過逃走，亦永遠不會有這個打算。 Shannon Briggs

Brownsville是紐約布魯克林(Brooklyn)内的一個曾充積犯罪和毒品的地區，泰臣和Briggs都是在這個地區長大，而Briggs就稱自己與泰臣的一戰為「Brownsville大戰」。

Briggs自製的「Brownsville大戰」海報。圖片來源：Briggs Instagram - https://www.instagram.com/cannon_briggs/

Roy Jones Jr.還未退出

Roy Jones Jr.。圖片來源：Getty Images

不過，雖然Roy Jones Jr.曾表示對賽事改期不滿，但在一輪商討後，他目前還是在11月28日出戰泰臣的人選。近日除了仿效泰臣將訓練片段放上社交媒體外，也在ESPN的訪問中透露自己應付泰臣的策略。Roy Jones Jr.表示自己會運用自己超強的運動力和體能去擊敗泰臣。

泰臣只有一個攻擊方式。就像與鬥牛犬玩耍一樣。他會一直跟你玩，但最後他會落敗，因為他只會全力進攻。這就是泰臣唯一知道的打法，不斷進攻。所以我會準備好應付任何泰臣會發動的攻勢。 Roy Jones Jr.

這個預定在11月28日舉行的大會除了 Mike Tyson vs Roy Jones Jr 的《Legends Only League》賽事外，暫時已經公布的賽事還包括Floyd Mayweather Jr.旗下的前世界冠軍Badou Jack (22勝3負3和)對上Blake McKernan(13勝0敗)、新星Vidal Riley對上前UFC選手Rashad Coulter，以及Youtuber Jake Paul (網紅Logan Paul的弟弟)迎戰前NBA球星Nate Robinson。

泰臣在宣布出賽後努力備戰，身形好了不少：

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