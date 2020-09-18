山本徳郁｜曾稱霸K-1 Hero's的「神之子」　兩度與魔裟斗立技較量

若談論起日本綜合格鬥賽的歷史，就很自然會提到綽號「神之子」的山本KID徳郁。曾稱霸K-1 Hero's，山本徳郁是日本當代最受注目的綜合格鬥選手之一。可惜，山本徳郁在2018年8月28日不敵癌症去世。今日是山本KID徳郁逝世兩周年，就讓我們簡單回顧一下他精彩的格鬥生涯。

山本KID徳郁。圖片來源：Getty Images

山本徳郁出生於日本摔跤世家。父親山本郁榮是奧運摔跤選手，曾代表日本於1972年慕尼黑奧運會中出賽。山本徳郁自小就與姐姐山本美憂和妹妹山本聖子一同追逐父親的背影，努力鍛煉自由式摔跤，夢想能有一天出戰奧運。

山本聖子(左)及山本美憂。圖片來源：https://amzn.to/2ZKQmqQ

視代表日本出戰奧運的父親為心目中的神，山本徳郁自稱為「神之子」，後來因爲身形細小的關係，讓他獲得了「KID」的綽號。

山本徳郁高中時到美國就學，三度成為亞利桑那州的高中學界冠軍。他之後回到日本就讀大學，繼續在學界摔跤取得好成績，包括全日本學生摔跤錦標賽（自由式58公斤級）。山本徳郁本來希望參加2000年悉尼奧運會，可惜只在1999年全日本摔跤錦標賽中獲得了第二名，未能獲得參與奧運選拔的資格。

雖然山本徳郁在2001年轉戰職業格鬥賽，但卻沒有放棄代表日本參戰奧運的夢想。山本保持定期參與日本本地摔跤賽事，在2006年的天皇杯中獲得季軍後，在2007年為參加2008年北京奧運全力備戰。可惜在選拔賽中手肘受傷，讓他未能圓夢。

山本徳郁在選拔賽中手肘受傷，讓他未能圓夢。圖片來源：Krazybee官方圖片 - http://krazybee.jp/profile/kid

K-1 Hero's稱王

在當時的姐夫 Enson Inou指導下，山本徳郁轉戰綜合格鬥，於2000年7月出戰業餘修斗大賽，並在同年9月成為第七屆全日本業餘修斗輕量級（-63公斤級）冠軍。之後山本徳郁在2001年3月以21歲之齡出戰職業修斗賽。

憑著出色的摔跤技術和強力的打擊，山本徳郁在修斗一鳴驚人，在頭兩年的職業生涯中，山本徳郁獲得6勝1敗1無效的成績。特別的家庭背景加上進取的打法，讓他在日本格鬥界大受歡迎。

山本徳郁在2004年獲得邀參加K-1開設的綜合格鬥賽，山本隨即成為K-1綜合格鬥賽部門中重要的星級選手。之後K-1在2005年舉辦Hero's 2005 Lightweight Grand Prix中，山本一路過關斬將，擊敗了Royler Gracie、宇野薫和須藤元氣成為首位K-1 Hero's 錦標賽冠軍。

Hero's 2005 Lightweight Grand Prix對陣表。圖片來源：http://bit.ly/2OIXexc

除了在K-1 Hero's稱王外，另一個最讓拳迷津津樂道的就是他在得到冠軍後第一場比賽中，以飛膝4秒秒殺宮田和幸。

+ 3 + 3 + 3

決戰魔裟斗

除了K-1的綜合格鬥賽外，山本徳郁也參與過K-1的踢拳擊賽事，雖然最後只有1勝3敗的成績，但 K-1 Premium 2004 Dynamite!!中與魔裟斗一戰極受注目，獲得31.6的收視，有超過3400萬的觀眾收看。

山本徳郁與魔裟斗在11年後，於2015年12月31日的東日本大地震慈善活動「KYOKUGEN 2015 NIPPONFIGHT」以表演賽性質重賽。最後山本徳郁像首戰一樣再次以點數落敗。

2015年的再會。圖片來源：網上圖片

格鬥風格

除了以打法進取外，强大的打擊力也是山本徳郁的恐怖之處。不論是站立打擊還是摔倒對手後的地面打擊，山本都喜歡以弧形的過肩拳重擊對方，往往一擊就能重創對手。不過雖然山本非常有衝勁，但也試過因為在使拳證終止比賽後也不肯停止攻擊而受到處罰，他亦因此被視為格鬥界的問題兒童。

不敵癌症病逝

山本徳郁在2011年轉戰UFC，但未能取得好成績，首三戰全敗。在半引退三年之後於2015年再次參戰UFC迎戰Roman Salazar，但最後因為意外的插眼而讓賽事無效。在2016年6月時候，山本原定於UFC中對上Chris Beal，後來山本因傷宣布退出。

山本當時並沒有公布如何受傷，但在時間點上，這應是山本剛確診患上胃癌的時期。山本患上胃癌一事一直沒有公開，直到2018年在8月26日，山本在IG中提到自己正對抗癌症時已經在進行末期癌症治療。山本最後於2018年9月18日離世，享年41歲。

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