【UFC】賽事宣傳寫錯自己姓氏　Justin Gaethje打趣提供解決方法

在周末剛過去的UFC Fight Island 5賽事中，除了Joaquin Buckley精彩萬分的後旋踢KO片段在網上瘋傳外，另一個廣受討論的話題就是當日UFC在八角籠內的賽事宣傳竟然誤將Justin Gaethje的姓氏錯寫成Gaejthe！

Justin Gaethje (左)。圖片來源：Getty Images

Justin Gaethje這位UFC臨時輕量級冠軍將會在10月24日的UFC 254: Khabib vs. Gaethje 中挑戰現任冠軍Khabib Nurmagomedov，爭奪真正的UFC輕量級冠軍寶座。

Justin Gaethje在過去四場賽事全部以KO勝出，分別擊敗了James Vick、Edson Barboza、Donald Cerrone和Tony Ferguson，讓他被視為冠軍Khabib Nurmagomedov目前為止最具威脅性的對手。

UFC 254宣傳海報之一。圖片來源：UFC官方圖片

不過雖然這場比賽備受拳迷期待，亦是UFC近期最受注目的賽事，但在UFC Fight Island 5八角籠內的賽事宣傳上竟然寫錯了Justin Gaethje的姓氏，把Gaethje錯寫成Gaejthe！

在賽事廣播中看到這個錯誤的Justin Gaethje就在Twitter上打趣表示，如果他的姓氏太難拼的話，可以像Khabib一樣只用名字Khabib，而不用姓氏Nurmagomedov，讓賽事名稱變成Khabib vs Justin去避免錯誤。

🧐 maybe they should just go with Khabib vs Justin 😂 pic.twitter.com/T6bjvymi2d — Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) October 11, 2020

或許他們該直接使用Khabib vs Justin。 Justin Gaethje

過往UFC也曾在商品上寫錯選手的名字，最明顯的幾個錯誤是在UFC初與Reebok合作時，於選手出場服裝和商品上拼錯一堆選手的名字，包括把Gilbert Melendez寫成Gilblert Melendez，Ronaldo "Jacare" Souza寫成Jacare "Ronaldo" Souza，Anderson "The Spider" Silva寫成Anderson "The Spider" Aldo 等等。

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