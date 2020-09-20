【Khabib】巧妙破壞對手平衡　UFC冠軍兩大地面控制技巧

9月20日是現任155磅UFC輕量級冠軍 Khabib Nurmagomedov的生日。已預定會於10月25日的UFC 254對上暫代冠軍Justin Gaethje為冠軍寶座進行統一戰，今次就趁機會回顧一下Khabib地面壓制時讓對手難以反擊的兩大技巧，Wrist Ride及Leg Mount。

Khabib Nurmagomedov。圖片來源：Getty Images

職業生涯28戰全勝，自2012年起於UFC一路過關斬將連勝12場的Khabib Nurmagomedov往往都是在摔倒對手後再佔據有利位置，然後一邊有效地在地面進行壓制，一邊施展地面打擊並找機會降服對方。在這個過程中，Khabib經常會使用兩個技巧把對手捆綁，分別是讓對手只能以單手支撐地面的Wrist Ride，以及控制住對方雙腿的Leg Mount。

在對手龜式防守時的地面打擊

在American Kickboxing Academy(AKA)訓練的Khabib，善於使用拳館的其中一項特產——迫使對方待在背部向天，趴在地上的龜式防守（Turtle Position），並把對方壓在籠邊。但這時攻擊一方卻不會以雙腿勾住對方大腿内側(Hooks In)去取得完全的拿背位置，而是選擇一手控制對方，再以另一隻手攻擊對方。

最常拿來講解這個壓制的例子就是Khabib在UFC 205中與Michael Johnson的一戰。

+ 6 + 6 + 6

Khabib以身體控制Johnson在籠邊，右手控制他的右手，左手從上方或穿過Johnson臂下攻擊他的頭，當Johnson想用手支撐自己來逃脫時，Khabib就用雙手拉下Johnson的右手，令他沒有支撐，好讓自己繼續攻擊。整場比賽中都多次重複着以上的過程：Johnson被打、想支撐起來、再被拖下去、Johnson被打、想支撐起來、再被拖下去、Johnson被打......又或者被Khabib控制在上位地獄絞(Mount Crucifix)中。

當Khabib把Michael Johnson拖進籠邊的地面後，Johnson不只是沒有任何還手之力，而是連基本防禦和反抗都難以維持。

從後方破壞對手平衡的Wrist Ride

Khabib從後方控制對方手腕的方式被拳迷稱之為「達吉斯坦手銬」（Dagestani Handcuff，達吉斯坦是Khabib家鄉），這招實際就是摔跤中的「手腕控制」(Wrist Ride)。著名綜合格鬥評論員Robin Black就曾在他的節目中有提過關於這一招Wrist Ride 在MMA中的歷史。

早在2003年的UFC 44，Randy Couture擊敗Tito Ortiz那場比賽時，Randy Couture亦用過這種控制；2008年的UFC 83，GSP也以類似技巧，把Matt Serra控制在龜式防守繼續打擊。

其實 Wrist Ride一直是摔跤中的基本技術：

但Khabib跟以前的選手的Wrist Ride相比，他的控制更為穩固，對方好像更難逃脫。這是因為他的腰胯及雙腿會控制着對方的下半身，令對方更難移動或站起來逃脫。在Khabib的UFC 205比賽後，不少的拳手都向Khabib「偷師」，讓這個技術出現在更多的比賽過程中。

從上而下壓制的Leg Mount

Khabib會把握機會纏住對手的腿，讓對方難以移動。圖片來源：https://bit.ly/3kw654Y

在籠邊把對方摔倒後，傳統的地面控制技巧或者會因為對方坐在籠邊而難以施展。此時Khabib會選擇以Leg Mount控制對方。Khabib把對方的雙腿夾在自己的雙腿內，再以三角鎖緊對方雙腿。在扣緊對方，加上自己的體重下壓，對方伸直了的雙腿就很難解開，或者做其他的解救動作和位置轉換。當對方未能站起來，只能倚坐在籠邊，雙手亦難以阻礙Khabib的打擊，同時亦因爲難以發力而未能有效反擊。

這個技術並非Khabib獨有，但Khabib使用的方式的確有別他人。例如，他不會「一步登天」，不會急於拿到位置，而是會一步步依靠打擊開路，每次都穩定地拿到優勢才繼續動作。另外，他十分刻意的把對方的腳交差後再鎖上，鎖得更緊，亦令對方更難逃脫。假如對手轉身背部向天嘗試躲避的話，那很大機會就要面對Khabib的Wrist Ride，結果難題還是未有解決。

如何能夠不倒地？

一邊纏住對方的大腿一邊攻擊。圖片來源：Getty Images

在Khabib不少的比賽中，都能見到他以Wrist Ride和Leg Mount於地戰時保持在有利位置，然後通過打擊或是降服技擊敗對手。理所當然，要避免被Khabib拖入這個狀態，很多對手都會想盡辦法抵擋Khabib抱摔，但這亦間接讓Khabib摔投的戰術變得愈來愈多樣化。

由於篇幅有限，Khabib在摔投技術上的演變就有待我們之後有機會再說。至於他整體的地面打擊系統與其他選手有何不同，可以參考：【MMA】從Fedor到Khabib 以徹底破壞對手為目標的地面打擊。

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