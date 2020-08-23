【MMA】從Fedor到Khabib　以徹底破壞對手為目標的地面打擊

自從由「Ground and Pound教父」Mark Coleman讓地面打擊成一個技術新趨勢後，對應的反擊方法也繼而出現。但就像任何的技術一樣，有競爭就會有進步。在這20多年間，Ground and Pound的打法也一直在進化，不少的選手如「亨廷頓海灘壞孩子」Tito Ortiz、「冰之皇帝」Fedor Emelianenko，至UFC傳奇Georges St-Pierre和現任UFC輕量級冠軍Khabib Nurmagomedov等，他們都有自己一套對地面打擊的演繹方式。

就算那對手用Guard困住，也不代表安全。圖片來源：Getty Images

「Mark Coleman式」Ground and Pound出現後雖然受到同期不少的選手仿效，但其打法實在太過消耗體力，而且因爲是在對方的Guard之内發動攻勢，所以很容易被對方逃脫甚至以降服技反擊。詳情可見上篇：【MMA】以力量壓制一切 顛覆了早期寢技策略的地面打擊

爲了彌補當中的缺憾，選手們開始改良Ground and Pound的使用方式，而其中一位就是後來成爲UFC輕重量級冠軍的Tito Ortiz。

Tito Ortiz的改良版Ground and Pound

Tito Ortiz。圖片來源：Getty Images

在眾多選手離開了UFC轉投PRIDE的時候，綽號「亨廷頓海灘壞孩子」(The Huntington Beach)的Tito Ortiz可以說是UFC的救星之一，而他改良版本的Ground and Pound也為這種技術帶來一個新的里程碑。

+ 3 + 2

Ortiz早期也是「Mark Coleman式」Ground and Pound的使用者，但在UFC 22與Frank Shamrock的一戰因體力耗盡而落敗後，他就改變了自己Ground and Pound時的控制方法。

Ortiz明白到，要在對手的Guard內控制對方，要訣並非用體重向前壓住對方來控制對方的頭部，而是要控制對方的盆骨位置。在下方的對手要施展動作，不論是降服技還是掃技都要利用盆骨去發動，假如壓住盆骨的話，對方就不能攻擊。而當對手打算移開的時候，Ortiz會貼着他一同移動，讓雙方姿勢維持不變。這樣不但化解了對方的反擊，更節省了以力鬥力的體能消耗。

Ortiz的改良版Ground and Pound讓他能夠消耗更少的體力，更讓他成功擊敗Wanderlei Silva成為UFC輕重量級冠軍並成功衛冕五次，破了當時UFC輕重量級冠軍的衛冕紀錄。

Fedor Emelianenko的侵略型Ground and Pound

Fedor Emelianenko。圖片來源：Getty Images

Mark Coleman和Tito Ortiz的Ground and Pound雖然控制對手的方式不一樣，但同樣都選擇在對方的Guard內進行打擊。不過在近距離下，只能夠以短拳或手肘進行密集式攻擊，假如對手能夠好好防守的話，始終有被對方降服的風險。

對此，Fedor Emelianenko就選擇了另一個策略，就是透過製造空間和距離去增加打擊的破壞力，達到瞬速吞噬對手的效果。

Fedor在進入地戰狀態時不會選擇和對手纏在一起，而是立即退開，避免進入對手的Guard内。當對手的背部還沒能離開地面時，Fedor就立即施重拳攻擊對方，發動Ground and Pound攻勢。就算被對手的Guard纏住，Fedor也是選擇保持雙方的距離而不是壓住對方，待對方施展招式時就立即逃脫並反擊。

+ 2

Fedor的Ground and Pound是以長距離拋物線的重拳為主，而不是在短距離內連環短拳，並且經常從站立姿勢突入。

Fedor會保持站立姿勢去發動攻擊。圖片來源：Getty Images

在PRIDE不容許肘擊但容許足球踢和踩頭的規則下，「Fedor式」Ground and Pound就更加有利。

+ 2

Fedor Emelianenko的打法為不少摔跤能力強的選手帶來了一個如何發揮爆炸力的示範。現時不少選手都會以站立的姿勢向地面的對手發動攻擊，而不是主動與對方在地面上纏鬥後再使出Ground and Pound。

*延伸閲讀：【MMA】Fedor Emelianenko稱霸PRIDE的3個標誌性技術

以不斷打擊去改變壓制位置的Georges St-Pierre

Georges St-Pierre。圖片來源：Getty Images

對比起其他人的Ground and Pound，Georges St-Pierre的Ground and Pound更着重改變位置去有效控制對手。Georges St-Pierre的打法介乎在Tito Ortiz和Fedor Emelianenko之間。

他不喜歡在地上與對手糾纏，所以他不會像Ortiz那樣困在對手的Guard中；但也不會像Emelianenko那樣希望一擊必殺，或是因距離太遠而讓對手有機會逃脫。他會在最有效的位置緊貼對手，一邊出拳打擊對方，一邊修改自己的位置去壓制對手。假如Georges St-Pierre在對手的Guard內的話，他會選擇一邊攻擊對手的同時從糾纏中離開，並尋找有利位置繼續控制對手。

這種以打擊不斷改變控制的壓制，前UFC 125磅冠軍Demetrious Johnson也有使用。不過也不是沒有缺點。面對 Georges St-Pierre強大的壓制能力，大家都明白都沒法以擒抱技反抗，於是便出現了硬碰硬的情況。好像Carlos Condit和Michael Bisping就選擇從下方出拳反擊，在背部貼地的情況下與Georges St-Pierre搏拳。雖然Georges St-Pierre最後是勝出，但受的傷害也不少。

久休後與Michael Bisping一戰讓GSP受了不少的傷害。圖片來源：Getty Images

另外，Georges St-Pierre不斷移動的方法也讓對手有機會逃離壓制。這可以說是與Tito Ortiz控制對方盆骨阻止對方作出任何爆發力動作的相反，而且不斷移動也需要一定的體力。

*延伸閱讀：Georges St. Pierre入選UFC名人堂 基本技術細膩串聯仿如藝術

沉着應戰的Khabib Nurmagomedov

Khabib Nurmagomedov。圖片來源：Getty Images

若說近期最恐怖的壓制和Ground and Pound，大概就要數現任UFC輕量級冠軍Khabib Nurmagomedov。Khabib的Ground and Pound可以說是「GSP式」的相反。

Khabib摔倒對方後會從旁邊或後方壓着對方的手臂，或是使用他拿手的Dagestani Handcuffs / wrist ride，從後拉住對方的一隻手，待對方用空出的一隻手撐起身自己時，就揮拳打向對方沒有防守的面部。假如對方放棄撐地，把手拿來擋住攻擊的話，就會再次倒地。

因為對手不清楚攻擊會從哪個位置而來，所以難以有效地防守。Khabib會打出小幅度的連環打擊，而因為對方手臂受制，對方不能逃脫亦不能反擊。除了這招Dagestani Handcuffs外，在籠邊的時候，Khabib也會用自己的腳纏住對方的腳，以防對手撐籠逃脫。而空出的雙手就會發動攻擊。

+ 4 + 3 + 2

Khabib的打法免去了Georges St-Pierre面對的硬碰硬問題，而Khabib經常以出色的摔跤取得主導權，所以減少了要像GSP那樣不斷出拳攻擊去改變位置，而是隨心所欲地獲得有利位置後，待對手出現防守空隙時才發動攻擊。

*延伸閱讀：【UFC 219】Khabib的地面控制技術：Wrist Ride

最有效的Ground and Pound？

其實就像任何的技術一樣，Ground and Pound的方式也是不斷在改變和進步。但從Coleman到Khabib，Ground and Pound的目的就是從上方攻擊對手。只是方式各有不同。

不同的選手有不同的Ground and Pound方法，沒有一款最好的打法，但有效的Ground and Pound首先就是是要控制自己的重心，不讓對手擺脫。也要留心選擇攻擊的方式，不要讓對手有機會逃脫甚至成功反擊。更重要的就是要留心不要消耗太多的體力，强攻不下的時候就要變招。像Fedor和Khabib很多時在重創對手後會改以降服技完結對手。

在基礎上，Ground and Pound似乎比降服技更易掌握，但Ground and Pound也不是什麼必殺技的捷徑。當中涉及的技術也是繁多，所以實際上也是易學難精的技術，到最後還是看看誰比較努力練習和研究。

【資料圖片】

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