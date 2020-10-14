拳擊｜Lomachenko出戰Teófimo López　猶如置身Matrix的靈活打法

WBA (Super)、WBO及The Ring輕量級冠軍Vasyl Lomachenko與IBF輕量級冠軍Teófimo López將會在10月17日為統一腰帶而進行對壘。在比賽前夕，就讓我們回顧一下，綽號The Matrix的Lomachenko在擂台上讓對手難以捕捉的靈活打法。

Vasyl Lomachenko。圖片來源：Getty Images

在業餘賽事396勝1敗，曾分別於2008年及2012年的奧運拳擊中奪得金牌的 Vasyl Lomachenko在2013年轉戰職業拳擊後15戰14勝，當中唯一的一敗是由於對手多次犯規但卻沒有被拳證判罰的異常比賽。亦因爲如此，不少人都認爲Lomachenko其實該是15戰全勝。

Lomachenko在台上飄逸的步法猶如藝術，加上絕佳的拳速、準繩度、時機把握及閱讀拳賽能力，讓他名副其實像是置身在電影《廿二世紀殺人網絡》中的Matrix一樣。以下就是一些他慣常使用，讓他像是使用了魔法般的移動和攻擊技術。

Vasyl Lomachenko命中Roman Martinez (2016)。圖片來源：Getty Images

製造錯覺、迫使對方cover up與身體打擊

首先要說，就算他沒有接下來的技術，但他的基本、進階、高級(不論你如何分級)拳擊技術都已是一等一，不過，能把一眾頂級拳手打成這樣，當然有一些獨特的地方。在此也不再抽例子出來讚揚他步法的純熟程度、閱讀比賽能力、神級反應等「基本」能力。也可以這樣說，如果你沒有這些條件，不可能打得像他一樣瀟灑。

左架的他在對著右架的選手，並不如一般的「教學」中，先以後手攻擊，他還是會用自己的右刺拳。因為他的速度及時機把握能力好，有時刺拳能穿對方兩手中間擊中對方。只是擊中對手並不是他刺拳的主要任務，他要的是壓力，以及製造一些錯覺。

片段擷取自YouTube

像以上迎戰Chonlatarn Piriyapinyo的比賽片段中，Lomachenko一開始的刺拳碰到對手，但後來那一些12組合拳、輕刺拳都並不以全速打出，亦沒有完成伸直手。這讓Piriyapinyo踏前了半步，也認為自己能閃避；Lomachenko 繼續虛晃刺拳，看準時機擊出有力左拳，並踏前了左腳，讓自己身體的角度有改變（也更靠近對手），以致右拳能擊中Piriyapinyo。

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因為拳重及對身體的打擊，以致對方需要cover up用high gurad來防守，這時候就是Lomachenko轉向的時機。

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身體的打擊也令對方需要屈身防守，影響到對方的視野及移動能力，那Lomachenko轉向就更容易。

蓋眼與盲點

說到「影響到對方視野」這一點，如果你cover up來防禦，大部份的視野都會被自己的手擋住，大概只有前方和左右兩邊一點點空間可以看出去，尤其在使用大拳套時。如果你蓋住這些地方，對方就看不到你。

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在以上對戰Roman Martinez的片段中，他打出後手直拳後不把手收回到下巴，而是繼續前移並用手貼近對方，轉向再用身體打擊及右勾拳。究竟是他的前臂還是肩，妨礙對手視野在此並未清晰，但左架的他向自己的右方移動，這樣踏進對方盲點已令對方難以還擊，要再轉回面向Lomachenko也要時間。

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以上是和 Jason Sosa比賽時的片段，他用手蓋著對方的頭再反擊，伸出去的手也可以作防禦（阻礙對方出拳）。

虛晃

這是假動作加上步法做出來的魔法。以他跟Romulo Koasicha的比賽為例：

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看到Lomachenko左手的假動作嗎？Romulo Koasicha以為要防禦左直拳所以cover up，又因為拳頭在那，以為Lomachenko還在他前方，因此腳步、身體也追不上來。這種假動作在作的轉向中常常能見到。

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如果動作誇張一點，像出拳一樣的打出也有同樣效果，但當時Lomachenko已控制了場面，Lomachenko才能這麼輕鬆。

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Lomachenko的左右「飄移」非常瀟灑，但這也不單單是因為步法好。他會把手勾在對方的頭、肩、上臂，借一點力來移動。

同場加映：有拳套時的Hand trap破cover up

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就算他不轉向攻擊，他也會用手把對方cover up的手拉下來攻擊。這種做法並不是他獨有的，在荷式的Kickboxing(Dutch style Kickboxing)中也很常見，Nieky Holzken 就在GLORY 29中對Yoann Kongolo用過。

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以上只是一些Lomachenko在過往比賽曾經使用過的招式，到底他之後對上Teófimo López時會用到哪些招式，就讓我們拭目以待。

【Vasyl Lomachenko資料圖片】

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