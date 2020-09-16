K-1武尊｜新片展示扭頸轉臉避拳　墨西哥拳王亦用的緊急回避技術

K-1冠軍武尊最近上傳了自己的練習短片，展示了「Slipping Away (スリッピング・アウェー)」，即別人的拳快要打中時，扭頸轉臉順勢閃避或卸力的動作。這個防守法的使用難度極高，在日本著名拳擊漫畫《第一神拳》中也被視為絕招級的技術。

武尊。圖片來源：武尊 Facebook - https://www.facebook.com/k1.takeru/

「Slipping away (スリッピング・アウェー)」

武尊這招「Slipping Away」又稱「Mexican Head Roll」，重點就是在對方的拳快要打中自己時，順着拳的方向扭頸轉面，以閃避及減輕被拳擊中的衝擊力。這個技術大多都是用於緊急情況，除了風險大，這種面的急速轉動，很容易讓裁判以為是被對手擊中的反應，而非成功閃避。雖然如此，在很多的拳擊教學片中，這個技術也會和其他拳擊閃避技術一起作講解。

武尊在IG中寫到：

（這是）我已經練習了幾年的防禦方法。一種使用與拳頭相同的速度旋轉頸部以卸去衝擊力的技術。 武尊

很多網站都指，90年代時的日本拳手川島郭志就是以此技術成名，並有「Untouchable」稱號。除了他以外，很多當代的拳擊手也會使用這個技術，比較有名的是Floyd Mayweather Jr.，以及墨西哥金童Canelo Álvarez：

以上片段就展示了Canelo Álvarez對上GGG時用過的不同閃避技巧，當中在1:50及2:09就有武尊這招Slipping Away的例子。

《第一神拳》中的「頸部自旋」

伊達英二的「頸部自旋」，圖片來源：https://amba.to/2RybfRE

這招式曾於不少的日本格鬥漫畫以華麗且神秘的姿態出現。在日本著名拳擊漫畫《第一神拳》中，主角幕之內一步就曾被前日本拳王伊達英二以這一招「頸部自旋」耍得團團轉。

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