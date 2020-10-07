台網紅KO片瘋傳　分析擊倒背後的生理反應　抗打力再高也會被擊倒

最近網上瘋傳一段影片，台灣YouTuber 為了親身體驗「被KO」感覺，特地找來真正拳手擊打自己的腹部、胸口及下巴。到底KO的生理成因是什麼？是否抗打能力高就不會被擊倒呢？本文為大家一一解答。

▍台灣網紅實測拳擊KO

「Crazy Man 瘋男」是由Nick、華晨灰2位成員組成，常拍攝大尺度、整人、街頭實測等風格的影片。早前他們已進行過「手劈木板」、「手劈瓦片」、「徒手劈磚」等跟武術相關的實測影片。

他們最近觀看一些拳賽跟UFC比賽時，有感隔著電視難以知道拳手的真正感覺，於是他們忽發奇想打算親身體驗「被KO」的感覺。他們特地找來在美國業餘拳擊聯盟擁有9連勝紀錄的拳擊手Pan，打擊他們的左右腹部、胸口及下巴。

【影片涉及危險動作，大家切勿模彷】

+ 3 + 3 + 3

Pan 的9場勝利中有5場是以擊倒（KO）取勝，他表示擊倒並非講求力度，反而是出拳的時機跟著擊位置要比較準確，下巴跟右腹肝臟都是容易打出KO的部位。而事實證明，即使Nick、華晨灰繃緊肌肉來抵抗，但亦無法避免被Pan KO的結果。

到底KO背後的生理成因是什麼呢？

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▍KO 背後的生理成因

在搏擊運動中，當一方拳手被打倒至失去意識，或失去平衡倒地，然後無法繼續作賽（經過讀秒後未能回復或失去搏擊能力），即視為「KO」，是勝利判定的一種。

最常見的KO成因主要有兩種：擊中頭部要害（下巴、太陽穴、耳根、後腦等）或擊中軀幹要害（Solar Plexus、肝臟、橫膈膜等）。

（一）頭部KO

頭部要害的KO主要是因為「腦震盪」，拳手因頭部受到衝擊而令腦組織撞向頭骨，撞擊令腦部的神經傳導物質（Neurotransmitter）一時間異常活躍，超出神經傳導物負荷而出現腦部訊息中斷或混亂，造成身體暫時癱瘓。

除了直接打擊頭部外，更多拳手會瞄準下巴打擊。因為下頜骨跟顱骨連接，頜關節大概在耳旁的位置。而最近下頜關節的腦組織是主理平衡小腦及作為神經要道的腦幹，衝擊令以上部位失去功能。由於槓杆原理的關係，打到離頭重心較遠的地方，所以會更易令頭部旋轉，即使不需用上很大的力量打擊，亦可以達至「KO」的效果。

（二）打擊軀幹要害的KO

軀幹要害的KO則跟頭部有些不同，它不是失去意識的KO，而是劇烈疼痛及身體機能失控所致。以肝臟打擊為例，衝擊會刺激到肝臟周邊的迷走神經（Vagus nerve），繼而影響到循環、呼吸、消化系統等功能失調。例如導致呼吸困難、血管擴張，使血壓急速下降，令拳手無法繼續作賽。

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▍肌肉訓練及抗打訓練的作用

為了提高拳手對打擊的承受、忍受能力，所以會進行所謂的「抗打訓練」，包括肌肉訓練（如鍛煉頸部肌肉、胸腹肌、下肢肌肉等）及抗擊練習（如漸進強度打擊、踢沙包、磨腳脛等）。

透過增加肌肉及骨頭密度（甚至有說能讓神經逐步適應疼痛的反應），能夠在拳手受到重擊時作為緩沖、抗壓，保護身體要害。

那麼是否通過抗打練習，便可以避免KO了嗎?

▍「耐打」並不等於不會「被KO」

有一些說法指，強壯的頸部肌肉能防止頭部劇烈搖晃或扭動，而強壯的胸腹肌能保護肝臟受到直接重擊，所以能降低被「KO」的機會。

誠然，厚實肌肉確實能夠提升身體遭受打擊的承受能力，讓拳手更習慣面對打擊帶來的痛感或暈眩感，但這亦只限於拳手有意識抵抗的情況下才能避免被KO。並不代表只練「抗打」，便能避免遭到KO。

正如Conor McGregor對上Jose Aldo的這一拳。（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2ZGm4TL）

又如Anderson Silva KO Forrest Griffin的這輕輕一拳。（影片擷取自：http://bit.ly/2XoLac8）

甚至是Anderson Silva 被 Chris Weidman KO的這一拳。都証明了KO並不需要花上很大力氣。（影片擷取自：http://bit.ly/2Xt4IvS）

在無數的KO例子中，拳手並不是沒有進行「抗打訓練」，亦不是沒有足夠的肌肉保護，而是在無意識抵抗或肌肉鬆弛的情況下遭到KO。

另一方面，大家在網絡上不時會見到有拳館透過「不停猛擊頭部」的練習，來「提升」頭部的抗打能力。其實這種練習方式相當危險，並不建議大家採用。

在搏擊史上有不少曾經很「耐打」的拳手，在一次不經意被KO後，便愈來愈容易被KO，就如Mark Hunt。（影片擷取自：http://bit.ly/2Ir359I）

有意見指出，其實人一生的「下巴抗打能力」（俗稱Chin）是天生的，而且會隨著頭部被擊中的次數而逐漸變弱。其中一個說法指，頭顱內有著腦脊液作為腦袋的緩衝，但假如腦袋遭受過多打擊後，這些腦脊液的緩衝效果會漸漸降低。在搏擊史上有不少曾經很「耐打」的拳手，在一次不經意被KO後，便愈來愈容易被KO，就如Mark Hunt、Antonio Rodrigo Nogueira、Dan Henderson等。

但另一方面，有時偶然的「被KO」經驗，可能對比賽應對有所得益。編輯W 在練習時亦曾經被同伴擊中下巴KO，那種天旋地轉、難以集中的感覺並不好受。但因為有了這次的經驗，日後編輯W 在真正比賽被對手擊中下巴險些擊倒時，他沒有不知所措，反而懂得爭取時間去讓自己從傷害中回復過來。話雖如此，那些刻意重擊頭部的練習方式還是可免則免了。

總括而言，單憑「抗打練習」並不足以防止「被KO」，否則就跟「我馬步夠穩，所以不會被摔倒」一樣。除了日常的「抗打訓練」外，還必須配合更重要的攻防技術、步法、距離、心理練習才可以更有效地降低KO機率。

大家切忌以為「耐打」可以凌駕於「防守」呢！

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