今天是重陽節補假。提到「重陽」一辭，很自然便會想起《射鵰英雄傳》的「中神通」王重陽。他在第一次華山論劍力壓其餘「四絕」，奪得《九陰真經》。武功之高，深不可測。 現實中，王重陽的確是全真教開山祖師，而且也肯定是一位武術高手。他未必如同小說般神乎其神，但他本人及其全真一脈，確實對中國武術產生過重要影響。今天【武備志】便跟大家分享一下，這位道家真人的傳奇故事。

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參加過武舉的王重陽

王重陽（1112—1170），原名中孚，入道後改名為「喆」，道號「重陽子」。他出生於陜西咸陽縣一個富貴人家，從小研讀儒學，修進士舉業，籍京兆學府。他亦曾考過武舉，中了甲科，被署職為酒稅小吏。知道自己宦途無望，王重陽長期鬱鬱不得志，最終在47歲那年遁入玄門、棄家修道。

正隆四年（1159），王重陽自稱在甘河鎮遇神人傳授內丹訣竅，並飲以神水。自此王重陽致力修煉金丹之術，並在終南山掘地為穴，號「活死人墓」。他穴居修道二年多，對外則佯裝瘋狂，自稱「王害瘋」，即瘋人之義。

王重陽畫像（圖片擷取自https://bit.ly/2Tpr1iz）

金世宗大定七年（1167），王重陽突然焚燒其居，隻身前往山東。他在登州、萊州、福山等地傳教，並先後收了馬鈺、譚處端、王處一、郝大通、丘處機、劉處玄和馬鈺之妻孫不二七人為徒，世稱「七真」。與此同時，他在寧海周伯通家創立了「三教金蓮會」，期後又成立了「三教玉華會」、「三教平等會」等組織，被合稱為「三州五會」，其教名則為「全真」。

1169年10月，王重陽留王處一、郝大通在昆嵛修煉，自己則帶馬鈺、丘處機、譚處端、劉處玄四人西返關中。行到汴州開封府王氏旅邸時體力不支，無法繼續西行，1170年正月初四，王重陽羽化，享年58。四名弟子遂扶柩返回關中，將其安葬於終南山的舊隱之地，據傳為今日祖安鎮的成道宮。

【點擊圖片，觀看王重陽門下的「七真」畫像】

王重陽與純陽功法

故此，王重陽真的是懂武術，最起碼他參加過武舉，當然沒有小說般神通。另外，在現存的道家武術中，有一套純陽功法，據聞王重陽亦曾有研習。

這套純陽功法，相傳創自「純陽子」呂洞賓。在道家丹道中，「純陽」代表乾卦，即飛昇成仙前的真人境。故此這套功法，並非單純是一套拳法，還是一門以修煉金丹為目標的內家養生術。據聞呂洞賓悟成了這套功法後，將它分別傳予了廣陽真人劉海蟾、「睡仙」陳搏等。而師承「鍾呂丹法」的王重陽，自然亦被視為傳人之一。

時至今日，在全真龍門派及武當派中俱有一套名曰「純陽」的拳法（武當派奉宋代道人張三丰為師，而張三丰正是陳搏的再傳弟子，乃王重陽後輩）。按民間的純陽拳師介紹，這套拳法勁走螺，風格別樹一幟。

全真教與武術

王重陽殁後，全真教繼續壯大，並在元代走向巔峰。雖然除了王重陽本人中過武舉外，史籍上就未見過其他全真門徒以武術顯世的事迹。然而，全真教對後世的武術發展，著實是有著相當的貢獻。

首先，全真教一直篤信內丹學說。而所謂內丹術，就是將人的身體化成丹爐，再透過導引、冥想等方法，達成修真的效果。內丹術的早期經典為《周易參同契》及《悟真篇》，內裡詳細記載了各個器官所代表的能量，亦參考了中醫的經胳理論，去解釋內息的運行規律。這種對人體潛能的探索，正好與傳統武術的思想不謀而合。即便全真道眾沒有練武，但他們對人體結構的理解，顯然會比一般人為深，故能為武者提供各種參考。形意拳中的「三體式」樁功，便是取名自《悟真篇》的一句說話：

道自虛無生一氣，便從一氣產陰陽；陰陽再合成三體，三體重生萬物昌

另一方面，雖然全真教非常著重鍛煉「性功」，卻不代表會完全拋棄「命功」。畢竟丹道乃性命雙性之學，而且打坐過多亦有損筋骨。為了保持身心健康，道士始終需要進行各類運動鍛煉，武術便是其中一種選擇。在奉丘處機為祖師的全真龍門派中，便流傳了各種武術，包括太極拳、道門劍術等。在以下這條訪問片段中，全真龍門派廣東傳人陳心惠先生便示範了不同的龍門派功夫：

也許，真實的全真教的確存在一些不為人知的武術技法，只是尚待今人發掘而已。