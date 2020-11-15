【名家】李書文：民國年間第一神槍　被無數動漫取材的八極拳傳奇

就算不是練習中國武術的朋友，或許都曾經從動漫遊戲當中，聽過李書文的名字。這位民國年間的八極宗師，出手狠辣之餘，尤擅槍法，故有「無二打」及「神槍」的美譽。後世流行文化對八極拳的描寫，便是大多改篇自他及其弟子劉雲樵的故事。如果要挑選中國最具影響力的武術名家，李書文肯定是位列前五。

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劉雲樵

八極 劈掛 神槍

李書文（1862—1934），出生於河北滄州鹽山縣。他年幼時拜同屬河北人的張景星為師，學習了三年八極拳。之後又從孟村八極拳大師（八極拳分成了孟村、羅疃村、自來屯、等流派，詳見《回民與中國武術》）、張景星的師兄黃四海身上，習得了六合大槍。他把槍法中的各項基本動作，如攔、拿、扎等，俱練得極其純熟，甚至在槍術盛行、人稱「槍窩」的河北都能打出名堂，在當時已有「神槍」的美譽。

除槍術外，李書文亦不斷精研拳腳功夫。他在師父張景星的推廌下，拜「燕南三俠」之一的黃林彪為師，學習劈掛拳。一般認為，八極拳講究近身發力，而劈掛拳則是大開大合。李書文能兼習兩家所長，自然受到了武術界重視，坊間甚至出現了一句「八極加劈掛，神仙一把抓」的俚語，就是用來盛讚李書文這類通才。

八極拳分成了孟村、羅疃村、自來屯、等流派，早期主要在回民群體之間傳播，而李書文則是漢人弟子之中，最為有名的一個。（圖片擷取自https://bit.ly/2IDCycf）

走進中華武士會

1895年，袁世凱在天津南郊小站練兵，本想禮聘黃四海為軍中武術教練，但黃四海以年老為由推辭，並介紹了李書文作為替補。李書文身材矮小，初到埗時受到眾人漠視。但經過一番演練後，李書文的實力得到各人認可，「神槍」之名亦開始在京津一帶廣為傳訟。

1910年，天津中華武士會成立，張景星率領門下弟子加盟，其中以李書文成就最高。他在武士會內，與李氏太極祖師李瑞東、形意門宗師李存義結拜成兄弟，依年紀排行第三。李瑞東順理成章，把與黃四海換藝所得的「金剛八式」轉授予李書文，令李書文的八極拳體系又多上了「金剛八式」。

基於在中華武士會的地位，李書文與很多北洋新軍的將領交好，包括奉軍的許蘭州及山東的張驤伍，劉雲樵正是他在張驤伍麾下時所收的弟子。1907年，許蘭州聘請他為部隊總教習，李書文遂帶了他的得意弟子霍殿閣一同上任。此後，霍殿閣一直留在東北活動，與侄兒霍慶雲共同創立了長春八極拳體系。

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雲遊四方 歸土滄州

1927年，張之江在南京創立了近代國術史上最重要的普及組織——南京中央國術館，並力邀李書文擔任顧問。除此之外，李書文亦回到了家鄉河北，擔任河北國術館總教練。1931年，李景林在山東成立了山東國術館。李景林本來就與李書文相識，加上山東又是張驤伍的勢力範圍，李書文便携愛徒劉雲樵一併前往。可惜在同年年底，李景林過世。李書文將劉雲樵交給張驤伍照顧後，自己又四出雲游。

1933年春，李書文應邀參加山東省主席韓復榘主持的全省國術考試，擔任裁判，同場了表演純陽劍、八極拳、六合大槍等藝，而這亦是李書文最後一次公開活動。同年年中，李書文回到天津小站，在其養子李東堂家長住。翌年6月，李書文於家中逝世，享年72歲，其遺體歸葬於滄州鹽山。

關於他的死因，歷來有多種說法。按《滄州武術志》與劉雲樵這一系的說法，李書文因結怨太多，於山東濰灘被仇人下毒身亡。事實上，李書文性情確實非常暴烈，在武術界中便素有「狠爺」的稱號。甚至有言他曾經打死了李景林的遠房親戚，導致兩人比武。不過，李書文的家人卻對他的死因另有說法，他們認為李書文其實是死於腦溢血。

【李書文身故後，他的拳術及槍法體系在其弟子努力底下，得以流傳下來。香港八極拳協會盧韋斯師傅，便曾為我們示範過幾式大槍的競技用法】

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當然，無論哪種說法屬實，都無損李書文的宗師地位。他的三位弟子：李健吾、霍殿閣、劉雲樵，便分別將八極拳帶到了不同地方，讓八極拳傳遍海峽兩岸、開枝散葉。其中劉雲樵更成為了台灣國術界的巨匠，影響力遍及日本。經典武術漫畫《拳兒》便是由他的弟子松田隆智創作，故事中除了出現劉雲樵外，還有一則外傳是專門描寫李書文的生平。至於《VR快打》、《莎木》，以及近年的「Fate系列」，亦相繼出現了使用八極拳的角色。這或許是今人，對李書文送上的另一份敬意。