撰文：李開泰
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一部《逝去的武林》，讓三位形意拳大師：唐維祿、尚雲祥、薛顛，再度為人所熟悉。其中的尚雲祥，曾經師事李存義及郭雲深兩位形意巨匠，最後自成一格，被奉為尚式形意門的祖師。據聞他腿勁非凡，能夠單腳踏碎青磚，故有「鐵腳佛」的美譽。
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糖果雖小 卻可令人崩牙
尚雲祥（1864—1937），字霽亭，山東樂陵尚家村人。他幼時隨父進京行商，跟帳房先生習文之餘，同時拜了武術家馮大義為師，學習少林功力拳。六載修行，尚雲祥的拳棍功夫俱已十分純熟，時常在北京一帶行走。
及後尚雲祥在北平護城河，遇到了形意拳師李志和，被其武藝所折服，遂生起了轉學形意拳的念頭。又過了三年奔走，尚雲祥找上了名動南北的李存義，但李存義卻嫌尚雲祥天生矮小，像「矮糖果」（用麥牙糖制成的祭灶糖）一般，並不想收他為徒。幸好經同門周明泰（直隸著名形意拳家，與李存義同為劉奇蘭門下弟子）說情後，李存義才勉強收下了尚雲祥。據聞李存義見尚雲祥資質有限，傳予了他最基本的劈、崩二勢後，便離開了京師。尚雲祥惟有把這式反覆琢磨，並誓言「糖果雖小，卻可要人崩牙」，以示自己的求武決心。結果十多年後李存義回到北京，見尚雲祥身架工整、勁力出類拔箤，喜出望外，決定正式收他為徒。
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八卦掌與半步崩拳
能得李存義親授武藝，尚雲祥自然勤加苦練。而在形意拳以外，李存義亦把八卦掌的精要，教予了尚雲祥，並把引廌到了程派八卦的程廷華門下。蓋因李存義和程廷華份屬好友，兩人皆曾在八卦掌祖師董海川門下學藝。尚雲祥集兩人所長，打出來的八卦風格與別不同。及後雖然尚雲祥不以八卦掌聞名當世，但在尚派形意門中依然留下了這套八卦掌法的傳承。
雖然其時尚雲祥的武藝已經非常精湛，但他尤不自滿，繼續與各方同道交流、博採眾長。人稱「木馬」的八卦掌名家馬貴、通臂拳「臂聖」張策、吳式太極王茂齋等，便曾與尚雲祥交流過武藝。他又去到了山西，走訪形意拳之祖心意六合門。憑藉過人智慧，尚雲祥很快就將各家拳術融會貫通，待中年時已經名動四方。有「半步崩拳打天下」之稱的形意前輩郭雲深，知道了門內出了這名後起之秀後，特意留他在身邊半年有餘，親授「大杆子」、「崩拳」和「丹田氣打」三大技法。其中崩拳本身就是尚雲祥最擅長的技法之一，現在再經郭雲深指點，自然是相得益彰。所以後來「半步崩拳打天下」這句話，也被用來形容尚雲祥。
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形神俱妙 與道合視
跟許多同代的武術家一樣，尚雲祥也在官門裡服役過。據聞他曾替大太監李蓮英擔任護院三年，八國聯軍入京時他又與李存義聯袂前線殺敵。及至晚年，尚雲祥雖然深居簡出，但他一直都有從旁協助處理形意門事宜，包括攔下師弟薛顛和同門傅劍秋的比武，並決定由前者接手天津國術館。後來日軍展開侵華行動，在中國見識到了尚雲祥單腳碎青磚的功夫後，便希望邀請他到日本傳藝。按尚派形意門的說法，尚雲祥最終以健康理由推倘，反是將形意門的五行刀法暗地裡教給了抗日部隊。
1937年，尚雲祥在腹瀉了幾天之後，突然逝世，終年73歲。縱觀其時武術界，都對他作出了非常崇高的評價。「虎頭少保」孫祿堂便在其著作《八卦拳學》中寫道：「進於形神俱妙，與道合視之境矣。近日深得斯理者，吾友尚雲祥，其庶幾乎」。至於他的關門弟子李仲軒，就更加借《逝去的武林》一書，讓世人重新認識到尚雲祥的功夫，再度令尚派形意聲名大噪。
現時尚派形意門的傳人已經遍及全國，其中尤以尚雲祥的家鄉山東省最為鼎盛。尚雲祥的女兒尚芝蓉，以及他的弟子李文彬等，都成為尚派形意的第二代傑出門人，至今如是：
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