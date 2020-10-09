一部《逝去的武林》，讓三位形意拳大師：唐維祿、尚雲祥、薛顛，再度為人所熟悉。其中的尚雲祥，曾經師事李存義及郭雲深兩位形意巨匠，最後自成一格，被奉為尚式形意門的祖師。據聞他腿勁非凡，能夠單腳踏碎青磚，故有「鐵腳佛」的美譽。

延伸閱讀

糖果雖小 卻可令人崩牙

尚雲祥（1864—1937），字霽亭，山東樂陵尚家村人。他幼時隨父進京行商，跟帳房先生習文之餘，同時拜了武術家馮大義為師，學習少林功力拳。六載修行，尚雲祥的拳棍功夫俱已十分純熟，時常在北京一帶行走。

【點擊圖片，了解上文提到的武術人物以及招式】

八卦掌與半步崩拳

【點擊圖片，認識上文提到的武術人物】

形神俱妙 與道合視

跟許多同代的武術家一樣，尚雲祥也在官門裡服役過。據聞他曾替大太監李蓮英擔任護院三年，八國聯軍入京時他又與李存義聯袂前線殺敵。及至晚年，尚雲祥雖然深居簡出，但他一直都有從旁協助處理形意門事宜，包括攔下師弟薛顛和同門傅劍秋的比武，並決定由前者接手天津國術館。後來日軍展開侵華行動，在中國見識到了尚雲祥單腳碎青磚的功夫後，便希望邀請他到日本傳藝。按尚派形意門的說法，尚雲祥最終以健康理由推倘，反是將形意門的五行刀法暗地裡教給了抗日部隊。

現時尚派形意門的傳人已經遍及全國，其中尤以尚雲祥的家鄉山東省最為鼎盛。尚雲祥的女兒尚芝蓉，以及他的弟子李文彬等，都成為尚派形意的第二代傑出門人，至今如是：

相關文章