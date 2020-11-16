【李小龍80周年誕】龍迷會推動李小龍文化　批政府欠長遠系統政策

2020年是國際武打巨星李小龍八十周年誕辰，在香港成立的李小龍會（Bruce Lee Club），是全球龍迷重要組織，多年來積極宏揚李小龍電影藝術、哲學和武術文化，可是在這八十周年之際，會長黃耀強不禁慨嘆，香港政府仍然未有政策系統地推動李小龍文化成為香港無形資產，主力還是要靠民間力量來做。

「每一個男孩，成長的時候，怎樣也會有個想模仿的對象！」

李小龍會會長黃耀強表示，在他們年幼的年代，李小龍正是每個男孩爭相模仿的對象。「他集齊所有男人的優點：英俊、有型、強健身體、好身手、英雄，大家都想有危難時，身邊會有這樣的朋友出手援助。」

李小龍對每一個龍迷都會帶來不同的影響，縱然李小龍在黃耀強心目中是一個多材多藝天才式人物，但他也經歷過人生高低起伏。所以黃耀強自幼便受到啟發，天才也會碰上失敗的時候，這時便不應耿耿於懷，反而要讓自己做得更好，更好裝備自己，以便他日一旦機會找上門時，能有充足準備去迎接機會一展身手。

李小龍會自95年起成立，多年來積極宏揚李小龍電影藝術、哲學和武術文化。圖為李小龍會會長黃耀強（賴家俊 攝）

睇廣告集結香港龍迷

相比現在有互聯網科技，志同道合的朋友很容易在社交平台互相認識，但成立於1995年的李小龍會，在互聯網未普及的年代是怎樣開篳路藍縷之功，集合一眾龍迷的力量呢？

黃耀強憶述，九十年代雜誌《壹本便利》（2007年停刊）提供一個平台供人登分類廣告，那時候很多人看有怎麼東西賣，當時有人會放售與李小龍有關的物品，他也試過登廣告徵集李小龍藏品，怎料引來極大迴響，很多讀者聯絡他，但他們並非兜售藏品，而是倒過來好奇詢問黃耀強有怎麼珍藏。

「那時很感觸，回想九十年代初身邊沒有龍迷朋友。中學年代那時候流行日本文化，大家都追看日本明星，我講李小龍會給同輩朋友笑。」

如是者，該雜誌的總編見這則李小龍藏品徵集廣告反響極好，於是派出記者找黃耀強採訪。雜誌社更主動頭成立李小龍會，幫手招募會員，短短兩期時間便招募了三百多個會員。在未有任何商業條件要求下，雜誌社便把所招來的會員轉交給黃耀強等人，李小龍會最終誕生。

星光大導的李小龍銅像，當年要披荊斬棘，歷多重波折才由李小龍會集資鑄造。（資料圖片）

民間集資建李小龍銅像

香港政府推動李小龍文化的政策，一直給人感到反覆不定。一邊廂在沙田文化博物館設李小龍展，八十周年推出紀念郵票，但另一邊廂卻棄救李小龍故居，現在佇立於尖沙咀星光大道，香港重要旅遊地標的李小龍像，當年也是李小龍會集資，多次爭取才獲得當局放行在該地佇立。

「政府起初不斷用李小龍這招牌來宣傳香港，但見到他們並無長遠計劃打算。」

早於2004年，李小龍會已去信當局，建議在星光大道建立李小龍銅像，但不獲接納。時至2005年，第24屆香港電影金像獎將世紀之星的榮譽頒給李小龍，政府才開始改變風向。雖然獲政策放行，但當局卻要求銅像建造資金由李小龍會一方民間承擔，尤幸李小龍會很快便籌集到足夠資金，打造了現在大家見到的銅像。

李小龍像在香港的誕生，無疑是推動香港李小龍文化的轉捩點，而李小龍像成為香港地標，遊客爭相會來的景點，大家都有目共睹。黃耀強表示，在銅像佇立之前，基本上只有娛樂版才報李小龍新聞，當年也只有娛樂版找他們採訪；但在2005年打後，李小龍新聞已開始登上港聞版，新聞界已視李小龍消息為香港新聞，而不再單單是娛樂消息。

2008年，已故地產商余彭年答允捐出李小龍故居設立紀念館，可是時任發展局局長林鄭月娥認為，李小龍故居不是保育項目，並非該局負責範圍。最終因政府「企硬」，不願意應允部分復修條件，計劃最終於2011年告吹，康文署於翌年在沙田文化博物館舉辦為期5年的李小龍展覽 （編按：目前延長展期至2020年12月31日）。

黃耀強表示，因疫情影響，李小龍會今年的紀念活動大受影響。（賴家俊 攝）

「曾蔭權和梁振英的年代，政府還願意商討李小龍故居設紀念館，可是到了現屆政府見到他們不想碰這個議題。」

黃耀強表示，當年一直有跟進李小龍故居保育的討論，但政府最終為何不接受余彭年一方的提案，他便不了解。「就算只是當旅遊項目也是值得做」，他慨嘆看不到政府有系統將李小龍變成香港資產，多年來推廣這個無形資產，民間力量卻大於政府推動。

現在，鄰近的佛山市正打造功夫城市形象，李小龍文化是其中重點推動項目。

「佛山那邊做得好多，雖然他們所推動的方向未必是符否我們的想法，但當地政府落的功夫比香港政府多。」

今年李小龍八十周年誕辰紀念，李小龍會本來舉辦一連串的活動，可是疫情影響打亂一切步處。先取消了七月於香港書展的李小龍展，本來十一月舉辦的電影節和展覽打出現變動，現在看形勢只能辦電影節，但規模會較預期的大大縮少，十二月可能有機會再在書展設情，但一切要視乎疫情走勢而定。

【龍迷珍藏分享】

以下這個銅像是黃耀強九十年代購於嚤囉街。他沒有這個銅像太多背景資料，只知道是產於七十年代末八十年代初。早年沒有李小龍玩具模型，在購得這個銅像前，黃耀強已有一個同款，售價150元的陶瓷像。他記得當時在店舖問店員價錢，對方回價3000元，他覺得不合理，不相信店員所說是銅鑄像，最後見到職員要臨深履薄的把銅像拿下來，他已知這個像真的由銅所造，斤量十足，所以也掏腰包買下。

以下這個陶瓷像是據2005年造星光大道銅像時的初稿來造，當年造了65個，由雕塑家曹崇恩，聯同佛山國寶級雕塑大師劉澤棉合力製造。

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