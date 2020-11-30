官媒轟馬保國「招搖撞騙」勒令叫停炒熱　B站惡搞視頻全部下架

自稱「渾元形意太極掌門人」的馬保國自五月擂台一戰給人30秒KO後，以一句「年青人不講武德」為戰敗理由而成為熱話，近一個月更升溫為「馬保國熱」，惡搞馬保國的段子充斥大小視頻網站，讓他由「體育人物」變成「網紅」。最終要由官媒出手，上周六（28）《人民日報》發文炮轟，指馬保國的一些言行實際上就是譁眾取寵、招搖撞騙，說到底是一場鬧劇。

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由太極大師到惡搞素材

自五月敗給業餘拳擊手王慶民後，馬保國本來說退隱江湖，但因憑「耗子尾汁」（「好自為之」諧音）、「年輕人不講武德」、「有備而來」等金句而給網民不斷惡搞，讓馬保國年近七十歲之齡躥升為網紅，更有電影公司邀他拍戲而讓馬宣布復出，「耗子尾汁」、「五連鞭」更被商家搶注商標。熱潮更蔓延至線下，據報內地不少小學生一見面就會戲說對方「不講武德」，突然偷襲對方更會說「耗子尾汁」，大家還會大打五連鞭。近半個月，《知乎》等討論區更有網民提出，以馬保國的人氣為何還不「帶貨」（指由知名人士透過網絡活動推銷產品）。雖然馬保國本人曾表示自己沒有藉助炒作掙錢，但大家都嗅出商機，想利用他的人氣變現收益。

明明是出醜收場的馬保國為何一下子會成為熱潮，有個別評論指是馬保國在英國修讀MBA的兒子馬曉陽背後炒作，但主流說法指出無非是拜網絡的獵奇生態和網播主間爭流量而造成這場鬧劇。

據《澎湃新聞》分析，馬保國熱與鬼畜視頻UP主（在影片網站上載視頻等資源的上載者）的集體創作有關。所謂鬼畜視頻指網上一類原創視頻類型，通常以高度同步、快速重複的素才配合配樂節奏來達到洗腦或制造喜感的效果，馬保國個人不尋常的所謂武術動作和一些自信言論充滿喜感，剛好成為最好創作素作。而早於七月某網站出現第一個高播放流量的馬保國視頻後，到了十月短短兩個多月內，多位UP主同時製作與馬保國有關的視頻，一下子炒熱這個議題。

原先七月上載的馬保國視頻，都是戲謔成分為主，嬉笑怒罵他未有真材實料，可是慢慢升溫下，馬保國悄然成為一個商業品牌，衍生了大量商機，馬保國也獲得更多在主流媒體曝光的機會。有關評論指出，馬保國躥紅這荒謬現象，背後其實是網民創作自由背後，以「流量為王」的互聯網生態為背後的邏輯，導致一些病態價值觀以嬉笑怒罵的形式而蔓延開去，衍生出來的商業利益更讓扭曲了的價值觀無限放大。有觀點指出，眼看著馬保國這類沽名釣譽的人還可以賺這麼多錢，這會是中國傳統武術的悲哀，有真功夫的人永遠不會得到青睞，只有這些懂得炒作自己的大師才可以得到網友們的關注。

官媒批放任「審醜」成為流行

官媒《人民日報》於28日便發文炮轟馬保國一些言行是譁眾取寵、招搖撞騙，批評他口口聲聲弘揚傳統武術，實際做的卻都是在傷害傳統武術。文章指出，人人都有習武的權利，也可以表達自己的觀點和想法，但若背離武術精神，沒完沒了地在公開場合信口開河，尤其是編造經歷，那便無異於江湖騙子，這樣的人受追捧，值得眾人深思；又強調這並非無傷大雅，放任「審醜」成為流行，讓招搖撞騙大行其道，本身就會傷害社會風氣，是對價值體系的毒化，文章最後更以「以馬保國為主題的鬧劇是時候收場」作結。

官媒評論一出，當晚視頻網站嗶哩嗶哩（簡稱“B站”）發公告指即日起將嚴格限制、審核、管理馬保國相關視頻內容，隨後在B站已無法檢索到馬保國相關惡搞視頻。11月29日新浪微博社區管理官方微博@微博管理員發佈公告稱，已解散馬保國相關的粉絲群。