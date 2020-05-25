【解讀．馬保國】中國武術的武俠情意結　神功 絕招與門派的營銷

馬保國的慘敗，再度為各式各樣的「文化自信」帶來了衝擊。其後一名自詡為馬保國「關門弟子」的男人，竟然聲稱師父是遭人投下「十香軟筋散」方會武功盡失，更加令人啼笑皆非。事後馬保國的官方帳號發表聲明，撇清了與該名男子的關係。而從視頻的內容來看，應當是惡搞居多，純屬「幸災樂禍」。姑勿論如何，這些鬧劇其實絕非第一次。歸根究柢，或許是太多人將「武術」與「武俠」混淆了。

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有跡可尋的「天山武林大會」

先回顧一則多年前的有趣新聞。2013年，新疆烏魯木齊市舉辦了一個名為「天山武林大會」的活動，少林、武當、青城、崆峒、崑崙等各大「門派」的掌門均有到場。其中少林代表釋德朝，自詡自己乃少林達摩院首席禪師，精通少林內外功法。為此，河南一家報館特意致電了官方少林寺查詢，結果少林寺直斥對方跟少林全無關係。所謂的「少林寺達摩院」，其實是河南登封市43所民辦武術學校之一，主要招收3-10歲的「少兒全托班」，每人每年學費16800元。

至於武當派掌門游玄德，他從80年代開始就在武當山出家，被住持王聖通指定為武當玄武派第14代掌門人，擅使太極拳，更有辟穀斷食多日的記錄。然而他所創立的「南武當派系」，一直都備受質疑。另一位著名的武當道士鍾雲龍，就曾向記者表示，游玄德不是武當道士，他最大的本領，是市場規劃，而不是道家功夫。

相較之下，崑崙派的來歷最為平實簡單。掌門周金生表明，崑崙派就是他在1999年創立的，原因是崑崙山太有名氣了。網友為此寫下了一句有趣的調侃：中老年人的cosplay大賽。

2013年，新疆烏魯木齊市舉辦了一個名為「天山武林大會」的活動，少林、武當、青城、崆峒、崑崙等各大「門派」的掌門均有到場。（圖片擷取自：http://bit.ly/2p9cMkd）

事實上，這種借武俠文化營銷的手段，早在九十年代便已經湧現。《武魂》雜誌副主編常學剛就曾經見過，有人刊登「九陰白骨爪學習班」的廣告，堂而皇之將武俠小說的神功，當成真實的武術收費教授。

【點擊圖片認識上文「各大宗師」】

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大師 絕招 門派

雖然馬保國沒有搞Cosplay，「十香軟筋散」亦該為戲謔。但馬保國當初的營銷手法，的確是跟這些「武林俠客」一脈相承。那就是利用了國人對武俠小說的熱忱，把自己打造成獨一無二的宗師。其中又包含了兩大元素，那就是「神功」與「門派」。

當雷雷被徐曉冬打敗之後，馬保國便指他不懂接化發，自然不能用太極拳來進行搏擊，而接化發恰好就是他馬保國本人的絕技。言之下意，只有拜入馬保國門下，才能學到真正實用的太極拳。後來在那條「著名」的訪問片段當中，馬保國則搬出了自己的父親，說他乃抗日英雄。由他傳下來的技法，全都足以「秒殺」現代搏擊技。

「太極神功」加上「血脈師承」，馬保國很容易便把自己捧上了大師的位置，撇開當中有多少「自我感覺良好」的成份，單是維持媒體的曝光率，以及補貼武館的費用就已經有賺。從這一點上講，馬保國與上文那些傳授「降龍十八轉掌」的「武當掌門」確實無甚分別。

【點擊圖片，重看馬保國當日被打倒的過程】

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【事後有一名男子聲稱為馬保國的「關門弟子」，指師父中了「十香軟筋散」，要替他報仇。後來馬保國撇清關係，現在看來的確是幸災樂禍居多】

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對門派的信仰

這種看似滑稽卻又往往成功的營銷手法，並非完全是現代創造。應當承認，自中華武術成形以來，透過「傳承」與「絕招」作為招徠，本身就是一種常見的歷史現象。明末清初思想家黃宗羲（1610－1695），便撰有一個《王征南墓誌銘》，其中寫道：

少林以拳勇名天下，然主於搏人，人亦得以乘之。有所謂內家者，以靜制動，犯者應手即仆，故別少林為外

意思是，縱然少林武術名動四方，但卻不及內家拳般精妙。結果從此以後，無論哪一種武術，都爭相攀附自己為內家拳，彷似外家拳就是低人一等。

及至民國年間，新政府為了強健國人體魄，倡導民族精神，特意挑選了帶有強烈民族形式的中國武術，作為重點推廣項目，更易名為「國術」。由是者，各大流派都紛紛盡出。我們今天所熟悉的形意、太極、八卦、八極等拳種，固然是在古代便有傳承，但它們真正成為嚴格意義上的流派，卻是不出一百年的事情。除了技理的差異，箇中確實亦有宣傳的考量。

【點擊圖片了解上文提到的人物和拳種】

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由神功到神仙

為了彰顯自家流派的獨到之處，它們需要建立一套內部的傳承系譜，並聲稱只有這個系譜才掌握住其他人望塵莫及的技法。「名門正派」與「神功」的觀念便由此而來。而中國武術本身所蘊含的宗教哲理，現在為了迎合流派的潮流，也愈發變得誇張，甚至跟神仙信仰完全掛勾。

於是乎，大部份流派的祖師爺，最終都上溯到少林達摩或武當張三丰。縱然這沒有確鑿的歷史根據，但其時規模最大的國術組織——南京中央國術館，卻沿用了「少林門」、「武當門」，去代稱外家拳及內家拳。那些享負盛譽的國學大家，包括梁漱溟、南懷瑾等，亦力證傳統武術修煉到一定層次，確實與仙俠無異。山西國術館教習、專研太極拳的田鎮峰，就曾經留過以下陳辭：

而今國術家的論著，亦多半是惑世欺人……根據達摩遺留下的先例，於是一般頭腦清穎的學者們，亦便大施其法術，在法門裏產生出來無數量的怪俠、劍仙。同時有不少常識幼稚的青年，讀了他們那些神話怪說之後，便去訪道學仙！

他這段話可能略為偏激，但主要是表達出其時「神仙信仰」在武術界中的流散。雖然今天我們對「神功/武俠」的認知，主要是來自武俠小說。但似乎其中的素材，倒是由中國武術本身的文化土壤所提供。結果百多年過去，這類思維依然凝固在部份拳師身上，再經由影視劇、小說等流行產物傳遍整個社會。「武俠」跟「武術」，便一直在中國社會處於混淆但又順利成章的關係。馬家功夫、接化發、五鞭，還有「十香軟筋散」，也就成為了我們今天依然會看到的笑話。

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結語：尊重傳統也要向前望

中國武術有其玄奧、深層的技理，這是它的特長亦無傷大雅。前人歌頌它的奇效，也非有意誇大或欺瞞，畢竟在他們的時空，中國武術的確具備著與別不同之魅力。

本文真正想指出的是，在一次又一次的鬧劇過後，現代的武術界有責任去重新釐清「武術」與「武俠」之間的界線。若果過去它們的混搭，有其歷史因由，那放在今天的語境底下，則顯然是會帶來更多的麻煩和爭執。

換個角度來看，今天流行世界的搏擊運動，例如拳擊、泰拳、摔跤等，本質上也是傳統武術，但卻很少陷於這類型的熱議當中（當然它們其實亦有流派之爭，但很少會演化成這種程度的迷思），其實用價值也得到了愈來愈多人認可。如果中國武術能夠放下過去文化的包袱，或者可以走另一條康莊大道。

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