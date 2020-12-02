送葬者The Undertaker宣布退役　摔角傳奇見證WWE職摔多年變化

有留意美國WWE職業摔角的朋友大概都不會對「送葬者」The Undertaker這位傳奇摔角手感到陌生。身高6呎10吋，以詭異形象見稱的他，早前選擇在自己於WWE出道的30周年當日正式宣布退休。身爲在WWE效力時間最長的摔角手，The Undertaker曾數次因爲WWE的政策而改變形象，親身體會到WWE職業摔角過去30年來不同時代的發展。

不同年代的The Undertaker。圖片來源：WWE官方圖片 https://bit.ly/36zM0qt

原名Mark Calaway的The Undertaker在1987年開始參與職業摔角，首先加入WCCW（World Class Championship Wrestling），之再於CWA（Continental Wrestling Association）等中小型組織出賽。在1989年短暫加入WCW （World Championship Wrestling）後，於1990年加入WWF (World Wrestling Federation，即現時的 WWE)。

Mark Calaway簽約WWF後以「送葬者」The Undertaker的角色出道，並30年來一直只在WWE旗下出賽，成爲WWE歷史上效力時間最長的摔角手。

The Undertaker是WWE歷史中效力時間最長的摔角手。圖片來源：Getty Images

拳擊及MMA愛好者

喜愛拳擊和綜合格鬥的Mark Calaway是職業摔角界中公認的好打之人，在2011年時甚至獲得Rolles Gracie頒發巴西柔術黑帶的資格。Calaway也曾表示，假如自己年輕一點的話，他一定會去參加MMA綜合格鬥賽。

不過既然自己已經錯過了成爲職業綜合格鬥選手的機會，Calaway就在The Undertaker後期的形象中加入了一些的綜合格鬥元素，讓自己過一下癮。他不但會戴上MMA露指拳套上場比賽，其中一招絕技「Hell's Gate」就正是巴西柔術/綜合格鬥中的降服技 - Gogoplata。

Undertaker的Hell's Gate。圖片來源：https://bit.ly/39CRjXQ

如果是近年才觀看WWE的話，The Undertaker給人的印象大概就是一種冷酷的强悍感，但在30年前，The Undertaker這個角色在WWF出道的時候其實是個詭異非常的反派。

體育娛樂的崛起

職業摔角自1950年代開始漸漸成為了美國的流行文化之一，而現時職業摔角龍頭WWE的前身CWW、WWWF和WWF都在這潮流中都擔當着重要的角色。當時的職業摔角都是標榜「真實比賽」，加上電視廣播還未流行，不少觀眾都認為摔角手真的是在擂台上拼命。

但去到80年代初期，隨着Vincent McMahon接手經營，WWF就開始改變策略，將職業摔角由過往偏向「真實比賽」的方式改以「體育娛樂」方式進行。WWF把注意力放在故事發展，並加入了各式各樣的「刻板印象」選手，嘗試以當時美國的時事製造出不同的角色和故事。

以各種身體語言與摔角迷互動是Hulk Hogan其中一個吸引之處。圖片來源：WWE官方圖片 - https://bit.ly/38AXIQO

這個改變讓WWF獲得空前的成功，於是WWF繼續推出不同設計的角色去測試觀眾的喜好。除了複製更多像Hulk Hogan的英雄角色，或是像「伊朗狂人」The Iron Sheik的反派角色外，WWF也創造了很多不「正路」的角色，當中Mark Calaway的「送葬者」The Undertaker可是當中的表表者。

陰森恐怖的「送葬者」

早期的The Undertaker。圖片來源：WWE官方圖片 https://bit.ly/36zM0qt

以負責處理葬事的「送葬者」之名登場，初期的The Undertaker不但外貌陰森恐怖，他更有靈異的「超能力」（例如能夠向「骨灰罌」借力增强自己的力量），而且勝出比賽後還會把對手放進屍袋裝走。眼見The Undertaker的角色在摔角迷中愈來愈受歡迎，WWF就開始為他安排「棺材賽」和「生葬賽」等圍繞着他的特別賽事，讓他成爲WWF中極具代表性的摔角手之一。

愈玩愈瘋狂的「黑暗之主」

職業生涯中The Undertaker有不同的造型。圖片來源：WWE官方圖片

在1997年，WWF開始由進入Attitude Era「態度時代」（1997-2002）。當時WWF為了與競爭對手WCW爭奪收視，雙方劇組都花盡心思，無所不用其極，劇情愈來愈向電視播放的底線挑戰，加入不少的成人向內容，也愈來愈暴力，嚇拍了不少家長和老師。

這個時期的The Undertaker就進一步變得更恐怖，角色一度變成「黑暗之主」（Lord of Darkness），進行了不少的邪教式「祭壇」情節，當中最出名的就要數在1999年的WrestleMania XV比賽時，把對手Big Boss Man吊在擂台上方「吊死」。

理所當然，這一幕跟其他這個時期的踩界劇情一樣收到大量投訴。不過投訴還投訴，Attitude Era的節目收視屢創新高，讓一度陷入低潮的WWF成功反彈。

騎着電單車出場的「美國惡霸」

「美國惡霸」。圖片來源：https://bit.ly/37qLN8a

去到2000年，因傷而休養了多個月的The Undertaker在復出時改變形象，由過往的「死人」（The Deadman）形象轉換成像是美國電單車黨形象的「美國惡霸」(American Badass)。除了騎着電單車出場外，出場曲也改成著名搖滾樂隊Limp Bizkit的《Rollin'》。

The Undertaker的形象在2004年再次調整，恢復「死人」的形象之餘卻依然保留了「美國惡霸」的特徵。之後雖然還有若干的調整，但直到The Undertaker退休，他角色主體還是保持着這個形象。

即使受傷也繼續上場的硬漢

The Undertaker。圖片來源：Getty Images

在過去的30年間，The Undertaker 曾多次成爲WWF/WWE的各項冠軍，更擁有在21屆的WrestleMania大會連勝榮譽。當然，他的勝出是劇情上的安排，但假如他沒有這樣的人氣的話，WWE也不可能把焦點放在他身上。

但除了人氣外，The Undertaker的工作態度也讓他極受WWE以及其他摔角手的尊重，尤其他曾數次在傷患困擾下依然繼續巡迴演出。其中一次就在就是1995年時因爲眼眶骨受傷，但爲了繼續演出而在之後數個月都帶着面具上場。

詭異的面具其實護具。圖片來源：WWE官方圖片 https://bit.ly/36zM0qt

雖然The Undertaker本人已經宣布退休，但不少摔角迷都已經表示希望他能間中回到WWE客串一下。其實在過去的30年，The Undertaker打過的經典賽事不勝枚舉，想回顧他過往英姿的話，觀看他以前的比賽就好。既然偶像都選擇退休，就讓他好好享受一下退休後的「無傷」生活吧。

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