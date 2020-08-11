【Hulk Hogan】力挽狂瀾讓職業摔角成風潮　曾被The Rock衷心感激

現在說起職業摔角，一般人或許都會立即想起成為了荷里活電影巨星的前職業摔角手The Rock。但在The Rock之前，在80到90年代，曾經有一位世界知名，讓職業摔角在北美成為主流媒體的傳奇職業摔角手，他就是原名Terry Eugene Bollea的Hulk Hogan。Hulk Hogan不但是當時其中一位家傳戶曉的職業摔角手，更是讓職業摔角成功成為主流媒體的重要功臣之一。

Hulk Hogan與摔角迷互動的招牌動作之一。圖片來源：Getty Images

回顧職業摔角的歷史，不同的世代也會有它的關鍵時刻和代表性人物，為這個運動帶來重大的影響。 好像在1910年代的Frank Gotch和20年代的Ed "The Strangler" Lewis為職業摔角打下基礎，或是在40和50年代享負盛名的Lou Thesz、Buddy Rodgers和Gorgeous George以高超的擒抱技術把比賽帶到全新的水平，這些職業摔角手都在摔角的歷史中都發揮了重要作用。

但在現代職業摔角的發展史中，或許沒有職業摔角手比Hulk Hogan更重要，更有影響力。 如果Lou Thesz是職業摔角的教父，那麼Hulk Hogan就是職業摔角的救星。雖然在他的職業生涯中也有不少的負面新聞，但無論你是否喜歡Hulk Hogan，你都很難否認他對職業摔角的貢獻。

陷於美國不景氣的職業摔角

在過去的100多年間，北美職業摔角面對過數次的大危機。在1900年代初期，在職業摔角被公開原來是打假比賽的時候，北美觀眾曾因此大為震怒，險些就摧毀了北美的職業摔角，最後因為傳奇的Gold Dust Trio讓職業摔角進行改革才能夠生存。而在1970年代，在經濟不景的情況下，北美觀眾開始對職業摔角產生厭倦，北美各地小組織相繼倒閉。去到80年代，能夠勉強生存的就只有較大型的NWA、AWA和WWWF等。

而在1980年代初期的美國，在民權運動成功挑戰統治階級的權力以及越南戰爭期間的慘敗之後，該國許多公民都對社會感到無能為力。令情況更嚴重的是，當時的伊朗人質危機動搖了公民對政府保護他們能力的信念。這時候美國的媒體像電影電視等都開始出現美國英雄主義，希望可以讓美國人在精神上重新站起來。

這個時候，職業摔角出現了Hulk Hogan，他身材魁梧、有動力，並且在任何情況下都會奮戰到底。這樣的他成為了美國當時的一位完美英雄。

以各種身體語言與摔角迷互動是Hulk Hogan其中一個吸引之處。圖片來源：WWE官方圖片 - https://bit.ly/38AXIQO

獨一無二的美國英雄

Hulk Hogan在70年代後期開始在職業摔角賽事登場，在NWA、WWF、AWA和新日本職業摔角等組織遊走了一小段時間後被史泰龍賞識，在1982年獲邀請在《洛奇 3》中登場。《洛奇 3》上映後Hulk Hogan愈來愈受歡迎，AWA也開始將他塑造成一個摔角偶像。

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Hulk Hogan讓AWA收視大大提升，之後因為Hogan與AWA在商品銷售拆賬上出現爭拗，Hulk Hogan在1983年加入前身為WWWF的WWF，再一步走向他的摔角巨星之路。

WWF老闆Vince McMahon清楚知道Hulk Hogan的潛在價值，讓他在1984年擊敗大奸角Iron Sheik成為WWF冠軍，並把Hogan塑造成美國英雄。在80年代到90年代，Hulk Hogan不但是猛男形象的代表，他也代表着美國人的驕傲。在早期擔任WWF冠軍的近五年期間，Hulk Hogan揮舞着國旗，以愛國者形象出場，而他的許多的對手都是來自外國的「奸角」，例如伊朗的The Iron Sheik、蘇聯的Nikolai Volkoff甚至「叛國」轉投伊拉克的Sgt. Slaughter等。

「伊朗狂人」The Iron Sheik。圖片來源：網上圖片

每當Hulk Hogan的出場曲《Real American》響起，摔角迷都興奮地為他吶喊助威。

Hulkamania風潮

之後Hulk Hogan的Hulkamania風潮一發不可收拾。男女老幼的摔角迷都在比賽中為Hogan打氣，"Hulkamania"的標記到處可見。Hulk Hogan將職業摔角推向前所未有的受歡迎高度。WWF在之後幾年的大賽中都是以Hulk Hogan做主打。他在1987年《WrestleMania 3》中，與巨人Andre The Giant 一戰更是職業摔角歷史上的重要時刻，直接讓職業摔角成為北美電視上的新潮流。

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他的風頭甚至連老闆Vince McMahon也控制不住。在90年代初期，Vince McMahon嘗試以新血UltimateWarrior和"Macho Man" Randy Savage等摔角手去替代Hogan，不過在觀眾反應下，最後還是由Hulk Hogan繼續擔任冠軍，直到Hulk Hogan在1993年的合約差不多完結才把冠軍寶座輸掉。

在Hulk Hogan離開WWF後，雖然WWF嘗試把另一位肌肉型的摔角手Lex Luger套上美國英雄的形象去替代Hulk Hogan的空缺，但未能成功打動摔角迷。因為讓Hogan成為大家的偶像不單是愛國的形象，還有他自己的個人魅力，而顯然他的成功並非輕易就可以複製。

WCW大戰WWF

Hulk Hogan在1994年轉投到WWF的競爭對手WCW旗下，讓兩個職業摔角組織的大戰一觸即發。除了找其他摔角手嘗試頂替Hulk Hogan的形象外，Vince McMahon嘗試以侮辱性的商業廣告醜化Hogan希望摔角迷捨他而去。但是這個策略並不成功，不少摔角迷還是追隨着Hulk Hogan並轉台觀看WCW。

WCW之後成績愈來愈好，更多的原WWF明星摔角手轉投陣營，一度讓 WCW在收視上壓倒WWF。當時WWF也在面臨法律問題，在內憂外患下，WWF被WCW追擊得近乎要舉白旗投降。

WCW連續80個星期在收視上勝過WWF，理應能取代WWF成為北美的職業摔角之王。可惜這時輪到WCW出現管理層的問題，最後因內憂而被打敗的反過來變成WCW。這一敗讓WCW最後被WWF所收購，北美的職業摔角版圖亦從此改寫。

世代交替

在WCW賣給WWF之後，不少人認爲Hulk Hogan的時代已經終結。在WCW大戰WWF的期間，WWF已經培養出一批年輕新星，像The Rock、Stone Cold Steve Austin、Chris Jericho等都比Hulk Hogan等上一代選手更符合年青人的市場。

The Rock。圖片來源：Getty Images

但是，事實並非如此。在2002年，當Hulk Hogan以奸角Hollywood Hogan的身份重返WWF，與The Rock和Stone Cold Steve Austin等新晉巨星對賽的時候，很多摔角迷都為Hollywood Hogan這位該喝倒彩的角色打氣。Hogan慢慢變回了當年讓摔角迷瘋狂的Hulk Hogan，之後Hulk Hogan與The Rock在WrestleMaina X8對戰，兩個世代的巨星正式交棒。

回想起這場比賽，The Rock就曾在訪問中表示他非常感激Hulk Hogan把自己視為繼任人。

在比賽我們回到後台，我給了Hogan我人生中最尊重、最大力的擁抱，我說：「謝謝你交棒給我。」之後他對我說：「兄弟，這是你應得的。好好地發揮，就像當年巨人Andre把棒交給我時一樣。 The Rock

週邊產品

雖然Hulk Hogan在演藝發展中不算成功，但他參與的製作和週邊產品之多，可以說是The Rock之前，在摔角圈外最著名的職業摔角手。而Hulk Hogan不但在北美大受歡迎，他在日本也是備受愛戴的摔角手，其形象更在不少的動漫和電玩遊戲中被使用。

職業摔角歷史中的重要基石

雖然Hulk Hogan並非完美，不論在摔角圈內還是私生活上，他都有負面的新聞。也有不少人認為Hulk Hogan沒有好的摔角技術，甚至影響了新一代因為試圖模仿他，而把職業摔角偶像化而不是技術化。但回顧職業摔角的歷史，他的在主流媒體的影響力絕對最傑出的其中一位，說他是The Rock之前把職業摔角推往主流媒體讓大眾認識的功臣絕不為過。

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