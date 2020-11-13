Kaiju Big Battel｜以怪獸戲服代替猛男形象　與別不同的職業摔角

提到職業摔角，一般人都會聯想到一班肌肉猛男在擂台上肉搏。但在美國波士頓，就有一個非常不一樣的職業摔角賽，就是以怪獸大戰作招徠的《怪獸大戰鬥 - Kaiju Big Battel》職業摔角。

跟一般的職業摔角不同，《Kaiju Big Battel》把日本怪獸電影特攝元素混合在職業摔角比賽中，讓兩位摔角手之間的比賽變成兩隻怪物的「大戰」。《Kaiju Big Battel》的摔角手並非穿着傳統的摔角服飾，而是穿着巨型戲服，扮演著類似於哥斯拉的怪物，於被佈置成「城市」的擂台中一邊打摔角一邊破壞。

怪獸對決。圖片來源：https://bit.ly/3np8YGj

「怪獸大戰鬥」Kaiju Big Battel

《Kaiju Big Battel》的創辦人Rand Borden自小喜愛日本怪獸影片（Kaiju就是「怪獸」的日文發音），在1994年就讀波士頓美術博物館學院時為了一個拍攝計劃而製作怪獸戲服，但因爲計劃沒能成事，於是便把已經造好的怪獸戲服和劇本用在1996年的一次萬聖節舞台表演中。

出乎他的意料，這次的表演大獲好評，並在1997年時再獲邀進行演出。但因爲再演時沒有舞台，於是Rand Borden就租了一個摔角擂台，改以職業摔角比賽方式的進行。這次的演出亦大受歡迎，於是Rand Borden就把《Kaiju Big Battel》變成慣常舉辦的表演節目，並於2000年成立Studio Kaiju，在美國不同的地方演出。

《Kaiju Big Battel》的原名其實是《Kaiju Big Battle》，但因為在T卹設計上犯的一個錯誤，把「Battle」拼寫成「Battel」，於是便將錯就錯，把名字直接改成《Kaiju Big Battel》。

故事設定為爭奪宇宙控制權？

跟一般的北美職業摔角一樣，《Kaiju Big Battel》在擂台演出外也有簡單的故事設定。《Kaiju Big Battel》的背景故事圍繞在保護地球和爭奪宇宙控制權，除了摔角手都是以英雄和怪獸的形象上場外，擂台内也放入以紙板和道具做成摩天大樓等建築物，讓摔角手一邊比賽，一邊像日本特攝中怪獸大戰時般把「建築物」撞毀。

《Kaiju Big Battel》加入了不少的超級英雄漫畫書和日本流行文化的元素，也以美國的日常事件作為背景故事，創造各種的喜劇效果。但雖然以搞笑爲主，《Kaiju Big Battel》依然有不少在職業摔角中會出現的高難度動作。

+ 2 + 2 + 2

親力親為的創辦人

賽事中的大部份角色都由Rand Borden親自設計角色，這些角色的靈感可以來自日常任何事物，就算是一個漢堡包或是一個杯麵，在他手中也可以成爲一個英雄或者反派角色。

《Kaiju Big Battel》官方圖片：http://www.kaiju.com/bios.htm

除了角色服裝，Boden也為《Kaiju Big Battel》設計了不少的商品，當中甚至有模仿著名《筋肉人》扭蛋膠公仔的《Kaiju Big Battel》膠公仔，以及與日本Marmit合作的12吋Sky Deviler怪獸玩具。

12吋Sky Deviler怪獸玩具。圖片來源：https://bit.ly/36DpDzc

職業摔角迷的另類選擇

雖然《Kaiju Big Battel》距離WWE的水平還有一段很大的距離，但《Kaiju Big Battel》在小型團體中已有一定的名氣，也讓不少的圈外人感到有趣，讓《Kaiju Big Battel》愈來愈受歡迎。

《Kaiju Big Battel》在2017年時曾於Twitchcon上進行演出，並同時在Twitch上播出，而在2019年5月時，更於倫敦的Alexandra Palace舉行了他們的首場歐洲賽事，進一步擴大自己的業務範圍。

延伸閲讀：

豬木｜Strong Style風格改革日本職業摔角 造就MMA長遠發展

【摔角】強者形象深入民心 日本格鬥漫畫為何必備職業摔角手？

【WWE】癡情粉絲持刀入屋埋伏4小時 摔角女星險遭綁架

筋肉破壞者｜源自《筋肉人》的職業摔角必殺技 曾被WWE列為禁招

【Hulk Hogan】力挽狂瀾讓職業摔角成風潮 曾被The Rock衷心感激

【電影】雷神新戲演職業摔角傳奇Hulk Hogan 為角色瘋狂操練肌肉

【摔角】職業摔角代表作筋肉人 與日本吉野家30年的恩怨情仇