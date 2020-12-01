【職業摔角】保持一對一　輪流入替的Tag Team雙打賽

自1950年代起，雙打賽(Tag Team)就已經是職業摔角中常見的隊際賽事之一。雖然說是二對二的賽事，但擂台中一般只能以一對一的方式對壘。

職業摔角一般都是一對一。圖片來源：Getty Images

在雙打賽的出現後，這種隊伍組合的比賽模式很快就讓大受歡迎，並漸漸演變出不同類型的隊伍賽，例如三對三或是五對五的賽事，有時候比賽隊伍數目也會由兩隊，變成三隊或四隊。不過不論人數的多少，在一般規則下，在擂台中比賽的一定只有兩位選手在比賽。

二對三的特別賽事。圖片來源：Getty Images

「阿星接力！」

基本的雙打賽由四位摔角手分為兩隊對壘。在比賽期間，每隊在同一時間內只可以有一位摔角手在擂台內出賽。比賽規則跟一對一的職業摔角賽相同，但最大的分別就是隊伍中，站在擂台圍繩外的另一位摔角手可以通過與隊友的身體接觸(Tag)換人入場。

在周星馳電影《逃學威龍 2》中，這個Tag Team的比賽方式就成為了經典一幕：

現時還經常被貼圖的《逃學威龍 2》經典一幕。圖片來源：網上截圖

在賽事規則下，只有通過Tag而合法進入擂台比賽的摔角手才可以攻擊對手和以壓制(Pin)對手三秒獲勝。假如摔角手並非「合法」選手的話，他的壓制不但無效，也會因爲違規攻擊而被取消資格。不過在劇情推動下，反派角色一般都不會跟這個規矩，更會以連續犯規去激起觀眾的反應。

雙人必殺技

要做到一個成功的Tag，在外邊的摔角手就需要從最高的圍繩以上，接觸到自己隊友身體的任何一部份，並由裁判確認。任何在最高圍繩下的接觸或是裁判看不到的接觸都不算是一個「合法」的Tag。

在職業摔角雙打賽中一定會見到地場面。圖片來源：NJPW官方圖片 https://sp.njpw.jp/74274

在裁判確認換人成功後，摔角手有5到10秒的「寬限期」，在被判犯規前離開擂台。不過，在這段時間段內，應該離場的摔角手可以與隊友同時攻擊對手，形成二對一的狀況，也是隊伍使出雙人必殺技的好機會。

雙打隊伍的統一服飾

除了臨時的組合，一般來說雙打隊伍都會有自己的隊伍名稱，而多數隊伍和團體(多於兩位摔角手)都會穿上特定裝扮去統一自己的隊伍形象，好像著名的The Road Warriors、The Hart Foundation、D-Generation X和Dudley Boyz等。當然，有時候也會例外，好像The Rock和Mankind（Mick Foley）的隊伍The Rock 'n' Sock Connection，就沒有統一的服裝。

綜合格鬥也曾嘗試雙打賽

雖然雙打賽制在綜合格鬥中比較難運作，但在日本早年的ZST賽事中也曾試過舉辦。

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