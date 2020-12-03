【龍珠】由中國武術風打到毀滅宇宙　連前UFC冠軍也鍾愛萬分

熱潮風靡全球的《龍珠》在1984年12月3日開始於《週刊少年Jump》連載。由早期的中國武術風格變成後來的超級格鬥風格，以精彩激烈打鬥見稱的《龍珠》所創下的風潮，不但36年來依然歷久不衰，更深受不少外國格鬥家的喜愛。除了前UFC女子冠軍Ronda Rousey是超級《龍珠》迷外，另一位前UFC冠軍甚至以「龍珠柔術」之名稱呼自己的門派。

《龍珠》原版漫畫封面。圖片來源：https://bit.ly/39CArk3

在1984年到1995年之間於《週刊少年Jump》連載，單行本共42冊的《龍珠》是日本漫畫家鳥山明在《IQ博士》之後所創作的長篇格鬥冒險漫畫。原著故事後來分別製作成《龍珠》和《龍珠Z》兩部動畫，讓《龍珠》風潮席捲全球。

早期的中國武術風格打鬥

由於非常喜愛香港武術電影，尤其是李小龍的《龍爭虎鬥》及成龍《醉拳》，鳥山明在1983年以這個方向編寫了漫畫短篇《騎龍少年》（トンプー大冒険），然後再以此為基礎構成了《龍珠》。

《騎龍少年》。圖片來源：https://bit.ly/33FHFjn

當時正值李小龍熱的後期，作品都流行加一個「龍」字（Dragon），於是鳥山明便以《龍珠》（Dragon Ball）為名，再以中國名著《西遊記》和日本名著《南總里見八犬傳》為創作靈感，讓主角孫悟空與其他像豬八戒和牛魔王等角色一同去尋找分散各地的龍珠**。

這時的鳥山明其實沒有把《龍珠》創作為一個長篇的故事打算，他甚至沒有想過主角找到龍珠之後會許什麼的願望，只是想角色模仿成龍電影中的搞笑招式進行打鬥和冒險。

不過之後故事愈來愈受歡迎，於是他就加強打鬥的元素，開始描寫「天下一武道會」。

重製版的《龍珠》少年時代。https://bit.ly/3g1tp9E

**孫悟空和豬八戒等是《西遊記》的角色，八顆飛散珠寶則是《南總里見八犬傳》的情節

「天下一武道會」

《龍珠》早期的角色、招式和場景設計都以中國和亞洲風格爲主，也有不同的仙人和武術門派。在這個時期，遠程攻擊的「氣功」和在空中飛舞的「舞空術」都是絕頂的武功，並非像後期近乎任何角色都懂得。

後來被稱為「龍珠戰士」的多位角色。圖片來源：https://imdb.to/33HaFYe

在北美大熱的《龍珠 Z》

在故事中第三次的「天下一武道會」完結後，故事進入動畫版中的《龍珠 Z》（漫畫的名字依然是《龍珠 》）。這段故事開始加入了外星人的故事線，原本的武術式打法漸漸減少，角色開始愈來愈肌肉化，打鬥場面也變得更加激烈。

因為劇情和打鬥變得更容易讓外國觀眾明白，《龍珠 Z》在北美大受歡迎，讓本來在90年代後期於亞洲已經開始減退的《龍珠》熱在北美再次興起。

經典一戰。圖片來源：https://bit.ly/3mA6DID

UFC的角色扮演

在《龍珠 Z》的熱潮下，不少的UFC拳手像Stephen Thompson和Israel Adesanya等都是《龍珠》迷，而選手像Marcus Brimage和Roxanne Modafferi甚至在過磅的時候進行過《龍珠》角色扮演。

超級《龍珠》迷 Ronda Rousey

Ronda Rousey。圖片來源：網上圖片

不過說到格鬥選手中的超級《龍珠》迷，就一定要數前UFC女子冠軍Ronda Rousey。極度喜歡《龍珠》的Ronda Rousey曾在訪問中說過《龍珠》角色比達是她的夢中情人，而她本人也曾在不同的公開場合穿着與《龍珠》相關的服裝。

在2015年的WWE Wrestlemania 31出場協助The Rock時，Ronda Rousey就是穿着比達的「It‘s Over 9000」 T恤。

後來正式加入WWE後，Ronda的Four House Women T恤也是《龍珠》風格。

留意Ronda在WWE訪問中的衣服。圖片來源：https://bit.ly/3g1mopv

Ronda也經常在自己的Youtube頻道上提到與《龍珠》相關的話題，除了近日直播自己玩《龍珠Z：格古洛傳》外，年頭的時候之前也在網上訂購了道拉格斯的外套，還拍了開箱片：

在網上訂購了道拉格斯的外套。圖片來源：https://bit.ly/37qp3oG

直播自己玩《龍珠Z：格古洛傳》:

龍珠柔術

不過雖然Ronda是超級《龍珠》迷，但她的程度大概還是及不上前UFC次中量級冠軍Carlos Newton。曾在日本生活的Carlos Newton一早就喜歡龍珠，不但在勝出比賽後會擺pose大叫龜波氣功（Kamehameha），他也把自己的流派稱爲為「龍珠柔術」（ Dragon Ball Jiu-Jitsu）

不會停下的《龍珠》文化

雖然距離《龍珠》最初的連載已經36年，《龍珠》的影響力無可否認已經大大減退，但無容置疑《龍珠》絕對是其中一套最經典的冒險格鬥動漫。加上近年依然有續作和相關作品繼續推出，相信《龍珠》的影響力還會繼續一段長時間。

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