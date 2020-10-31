抵死泰山｜曾習少林寺拳法兼熱愛健身　作者爆笑打造格鬥動漫經典

因為《龍珠》和《幽遊白書》等作品大熱，90年代日本出現一陣格鬥漫畫風潮。就算創刊時並非走格鬥路線的作品，也因為當時的風潮而要轉向。今次就介紹一下本來是走無厘頭低級笑話路線，但卻一度變成了爆笑格鬥漫畫而大受歡迎的《抵死泰山》。

《抵死泰山》及《新‧抵死泰山》漫畫封面。圖片來源：https://amzn.to/37Xy4Y5

《抵死泰山》(ジャングルの王者ターちゃん♡﹐台灣譯為《秀逗泰山》，別稱《不文泰山》)，是日本漫畫家德弘正也在1988開始於《週刊少年Jump》連載的作品。作品分為《抵死泰山》(1988-1990，單行本共7卷) 及《新‧抵死泰山》(1990-1995，單行本共20卷 )兩個部份。作品以外國電影的泰山(Tarzan)為藍本，講述主角泰山(Tar-Chan)在草原生活的的種種。《抵死泰山》原本是走無厘頭低級笑話路線的短篇故事，但到1990年開始就改名為《新‧抵死泰山》，加入了格鬥和冒險元素，一度變成長篇格鬥漫畫，並在日本大受歡迎。

無厘頭大爆笑的格鬥賽

作者德弘正也本身是少林寺拳法的有段位研習者，也是健身愛好者，因此把《抵死泰山》變成格鬥漫畫對他來說也沒有太大的難度。加上他對肌肉非常熟悉，認真時的格鬥場面也畫得非常有魄力。不過，因為無厘頭低級笑話才是他的最愛，所以即使在打鬥中也加插了不少的黃色笑話，尤其泰山本來就沒有一般人的常識，所以不少笑點雖然低級但並不會太突兀。

《新‧抵死泰山》漫畫版的首三個長篇故事在1993年改編為50集的動畫《抵死泰山》，除了太過低級的笑話和過分暴力畫面被修改外，整體都很忠於原著，帶來了熱血的打鬥外，依然保留了漫畫中的無厘頭風格。

格鬥技高超的森林王者

在故事中，主角泰山從小就在草原**中長大，因為跟隨不同的動物學習武藝，加上天生的神秘力量，讓他擁有非比尋常的復元和戰鬥能力。雖然隨著故事的發展，他也會快速地領悟到如何使用關節技等的現代武術，但他主要還是依靠本能和模仿動物的方式戰鬥。

故事中也出現了各式各樣的對手，除了同伴中使用中國武術的梁師範和空手道的培多羅外，後期的對手也會使用柔道、俄羅斯桑搏、歐洲劍及印度武術等。

**雖然故事日文標題是叫《森林王者》，但實際上主角是居住在非洲大草原，並非森林

尾田榮一郎的啟蒙老師

《One Piece海賊王》作者尾田榮一郎最初投身漫畫界時曾擔任德弘正也的助手協作繪畫《抵死泰山》。尾田榮一郎曾在訪問中曾表示，德弘正也的創意和表達方式對自己往後的作品有不少的影響，不過近年已經少有聯絡。

雖然《抵死泰山》漫畫後來因為放棄格鬥路線而慢慢失去人氣，但依然被視為《週刊少年Jump》的經典作品之一，並曾在遊戲《任天堂JUMP II: 最強之7人》(1991)及《Jump明星終極大亂鬥》(2006)中登場。

《Jump明星終極大亂鬥》封面，泰山在兩點鐘方向。圖片來源：網上圖片

另外值得一提的是，《抵死泰山》曾於1996年在香港深夜時段播放，當時電視台配合原著風格，以無厘頭的搞笑方式配上台詞，成為當代不少人的集體回憶。

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