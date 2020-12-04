【特攝】超人Ribut：首位說馬來語奧特曼　Pencak Silat打外星人

1960年代於日本誕生的Ultraman超人系列，是日本著名特攝品牌，大家一定會認得當中超人家族不少成員。但原來自2013年後，超人系列製作公司圓谷制作在重整架構後，為了推廣這個日本品牌在亞洲的發展，於是和馬來西亞的公司合作，創作了Ultraman Ribut這個角色，並且高度本土化，除了超人死光絕技外，設定還主打近身戰馬來亞武術Pencak Silat。

圓谷公司因為在泰國和中國有版權訴訟，無法在這兩地尋找合作伙伴，於是轉向亞洲另一個擁有最多Ultraman粉絲的國家馬來西亞，與當地公司Les’ Copaque Production合，並於2015年將Ultraman Ribut首次亮相於當地動畫電視連續劇《Upin＆Ipin》，及後在當地其他舞台劇出現。

動畫電視連續劇《Upin＆Ipin》中的Ultraman Rubit

這五年來，Ultraman Ribut未有正式回歸日本市場，最多偶然在其他超人系列作品中以配角登場，例如2019年在《超銀河大戰：新一代英雄》以配角形式在日本首次亮相，這使Ribut多年來成為日本Ultraman迷的都市傳說。Ultraman Ribut展現了獨特的馬來西亞風格，本來角色命名是Ultraman Storm，但圓谷公司考慮到這角色登場的動畫主要觀眾人口來自馬來西亞和印尼的孩童，所以便取馬來文「風暴」的含義，改名為馬來文Ribut，更將角色技能設定融合了雜技和傳統的馬來西亞格鬥風格Pencak Silat。

Silat中文稱為「席拉」，是東南亞馬來族的傳統武術，流行於馬來半島、印度尼西亞、汶萊、新加坡、泰國、菲律賓、越南一帶。席拉傳播範圍極廣，衍生門派眾多，但籠統分類的話，可分成以印尼群島為主的「Pencak Silat」及以馬來半島為主的「Silat Melayu」。席拉的武術系統非常多元化，拳腳方面有拳、踢、摔、擒等，兵器方面有短棍（Buluh Pendek）、短劍（Keris）、中劍（Pedang）、刀（Parang）、指虎（Buku Lima）、長棍（Buluk Panjang）、虎爪刀（Karambit）及斧頭等。席拉的空手搏擊及兵器搏擊概念相通，都是透過封、鎖、控制、步法等技術，迅速制服對手。

這個打Pencak Silat的超人最近正式回歸日本，於2020年11月發行的新版《超銀河戰鬥：絕對陰謀》（《 Ultra Galaxy Fight：The Absolute Conspiracy》）迷你劇中，成為主角之一，與其他Ultraman合作，第一集亦已在YouTube上播出。

延伸閲讀：

【殺神John Wick 3】反派Cecep Arif Rahman 分享Silat練功秘訣

【Silat】武者Cecep：讓Silat概念融入生活中

【驚天營救】「雷神」虎爪刀近戰廝殺 埋身大打降服技

【Silat技術】武者 Maul Mornie論刀法與部落戰關係

【Silat】懷疑短片造假 職業MMA拳手約戰印尼格鬥美女