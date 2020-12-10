武編周記｜十年前在香港想要討論MMA賽事　首先你要不怕激氣嘔血

「MMA吖嘛，甄子丹電影打嗰啲吖嘛，嗰啲咪係K-1囉。K-1咪就係MMA，你都唔識嘅！」...... 以上讓人想嘔血的對話完全屬實，並曾發生在編輯X身上。當時是2010年，當MMA綜合格鬥在香港仍是超冷門話題，大家還以為UFC是指Underground Fighting Championship （地下格鬥冠軍賽）或是某連鎖快餐店的時候...

努力了20年後打進主流媒體的UFC。圖片來源：Getty Images

隨着UFC和PRIDE的流行，MMA綜合格鬥在進入2000年的時候已經開始為日本及美國當地人所認識，但在資訊不太發達的情況下，除了歐錦棠出版的《新格鬥》武術雜誌外，香港當時並沒有太多與MMA相關的資訊。

去到2005年，因為甄子丹在《殺破狼》電影中用上了不少的MMA招式而讓綜合格鬥和巴西柔術在香港多了一點人認識。同一時間，因為UFC的真人Show《The Ultimate Fighter》在北美牽起風潮，讓更多的MMA和BJJ資訊在北美網站上出現。

但在那個時候，不論YouTube還是Facebook都還未流行，網速還只是在56kbs到128kbs的慢網速年代，一般人對MMA的認識大多是來自日本漫畫、網上零散的低清視頻、少數的討論區或是一些難以到手的影帶或是影碟。英文好一點的網友就會在外國討論區發掘多一些資料然後分享到中文討論區，不過普遍來説，當時與MMA或BJJ相關的中文資料還是非常地少。

編輯X正是在那個時候就開始遊走不同討論區，去尋找MMA的同好，但過程經常導致血壓飆升，和有想嘔血的感覺。

第一代的The Ultimate Fighter優勝者Forrest Griffin。圖片來源：Getty Images

讓人血壓飆升的討論區

當時很少所謂的MMA/BJJ專屬討論區，不論是外國或是香港，很多時候MMA都會與其他武術或是運動的討論區放置於同一個網站甚至同一個主區，導致討論經常會出現「累人討論」甚至罵戰的情況。雖然當中還是會有不少良性討論，但總會有真傻或假裝無知的人闖進討論區，加上有些人當時還懷着類似「以XX破泰拳」等的奇怪模式出發，要有效地討論並非易事。

理所當然，當時也流行「MMA只是爛仔交」或是「MMA不實戰，插眼就沒戲唱」兩個頗為極端的論調。前者一般會因為本身不明白MMA技術而很快就放棄討論，後者一般在被問及他在「實戰中成功插爆過多少的眼，之後有沒有坐監」之後就保持沉默。

結果，留下來繼續認真討論的來來去去就那幾個人。當然，那時候也有不少的CD-ROM，就是只讀但不留言（Read Only）的網友。

一知半解的時代

到2010年，香港出現首個本地綜合格鬥賽事，編輯X有幸參與當中的各項工作，其中包括在街上進行宣傳活動，過程可謂大開眼界。

當時甄子丹另一齣以MMA為動作設計的《導火綫》也已經上畫一段時間，各大媒體也開始多了一點有關的綜合格鬥報道，不過要在街上派發傳單時碰到確實知道MMA是什麼的人也並非易事。

在2010年一次傳單派發中就曾遇到一位在附近工作的裝修師傅，裝修師傅看了傳單妹妹手上的傳單一眼就說了一句，「喔，K-1比賽！」，當時在旁的編輯X就怕出誤會，於是回覆說「這不是K-1，是MMA綜合格鬥呢」，結果裝修師傅就連珠爆發：

MMA吖嘛，甄子丹電影打嗰啲吖嘛，嗰啲咪係K-1囉。K-1咪就係MMA，你都唔識嘅！ 某裝修師傅

因為當時裝修師傅是邊說邊移動，結果編輯X還未能成功說完「K-1主要是立技賽事，K-1的MMA比賽是叫Romanex和Hero's，我們這個比賽是⋯⋯」，裝修師傅已經遠去，不能像討論區那樣留言更正，完全是「頂住度氣，冇仇報」。

至於裝修師傅當時為何會說K-1就是MMA，理由其實也大約能猜測到。並非因為他是K-1 Hero's的拳迷，而是因為當時香港漫畫《古惑仔》正在描寫角色們在參與K-1 Max賽事，但打的實際上是MMA賽事。

K-1 Max本身只是踢拳擊賽事：

另外，也試過向同一層大廈工作，年紀大一點的阿姨說明自己的工作是策劃綜合格鬥比賽，她的反應是：

不危險嗎？被中國氣功打中的話會內傷吐血吧？ 同一大廈工作的阿姨

阿姨，就算你不懂中國氣功，我也已經想吐血了...

被濫用的MMA一詞

從2010年走到2020年，隨着上網速度更快和資訊更發達，加上近年香港也有一些與MMA題材的電影和電視節目出現，MMA綜合格鬥一詞在香港已經沒有十年前那樣陌生，甚至成爲了常見的錯用詞語。

現在網上的MMA比賽影片和教學都非常齊全，「MMA沒技術」或是「MMA是爛仔交」等說法已經比較少出現。但反過來，現時任何時候看到兩個人扭打在一起就會被標籤為MMA，或是看到什麼街頭打架就稱為「街頭大打MMA」等。

雖然多了一點人談論MMA是好事，但每次看到MMA一詞被濫用，難免又再次湧出當年那種想嘔血的感覺。

【資料圖片】

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