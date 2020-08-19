【痱滋】搏擊難免生痱滋　預防方法你要知｜武編周記

大家好，我是編輯R。玩搏擊運動真的很容易生痱滋，而大家都知啦，生痱滋為「天下第一痛」嘛。不想生痱滋痛不欲生幾日？記得要注意一下。

搏擊運動與痱滋

有搏擊經驗的讀者，大概也有生過痱滋。就算有用牙膠，一記普通的刺拳打中嘴唇，有時牙齒割破了嘴唇，假如沒有好好處理，痱滋就出現了。甚至試過玩兵器時頭盔撞到嘴，然後就生痱滋了。而生痱滋，輕則食飯「依依牙牙」，重則痛不欲生幾日，非常慘。

按衛生署資料，痱滋是一種復發性口瘡，是出現在口腔軟組織上的潰瘍。痱滋開始時是橢圓形或圓形的小泡，一天後其邊緣會變成紅色，中央則呈微黃或灰白色，並形成微凹的潰瘍。

痱滋沒有明確的成因，但可能與以下因素有關：口部創傷、精神壓力、身體免疫系統失調、維他命B12、葉酸、鐵質不足等。

痱滋的預防

按衛生署資料，由於「生痱滋」的成因還沒確定，預防的方法只有盡量避免可能誘發痱滋產生的因素。

但是，作為一個「嘴有傷口不處理就100%會生痱滋」的人，還是有幾個處理手法可以告訴大家。

當你被打中，發現嘴唇損了，首先要承認一件事，「你現在非常危險，已在痱滋邊緣」。不要心存僥倖，覺得「無事嘅」。Nope，你現時無事，之後也會有事。就好像「惡有惡報，若然未報，時辰未到」一樣。

以下為個人經驗，非醫學建議。我所使用的預防三寶，是漱口水、清熱產品、以及一款甜甜的痱滋藥液。回家後即時用消毒漱口水漱口、臨訓前也要漱口、起床也漱口，漱口絕對是第一防線。就算買不到清熱產品，也一定要用消毒漱口水漱口。按機率，大概單單消毒漱口水已能為我擋了80%痱滋。

清熱用品方面，我是非常懶的用那種即飲清熱飲品的，也試過飲涼茶，都可以。有說清熱方面綠豆沙都可以，但個人很少吃綠豆沙，所以不知成效。

而甜的那種痱滋藥液，雖然有人認為沒什麼用，但我把它用於「預防」上，還是有用的。

痱滋的治療

按衛生署資料，痱滋一般會在7至14天內痊癒。真是搞笑，怎樣忍14日啊？而網上找到的「醫生建議」，都是刷牙、漱口，以及補充營養增強免疫力。前兩者都可以，但補充營養增強免疫力真的是醫生的萬用Key，不是說有問題，但這倒不如叫大家一齊強烈譴責痱滋算了。

而網上找到兩藥膏以外的快速消滅痱滋方法，第一個是用粗鹽「嗱」，相信此古方大家都用過。因為鹽有殺菌作用，而且「嗱」時雖然痛，但痛完好像沒那麼痛。不過有說此法可能會刮傷傷口，令情況更為嚴重。

粗鹽嗱一嗱，唔痛就係假（網上圖片）

第二個是吃清熱的奇異果，因奇異果有維他命B及C，能加快癒合速度。自己未試過此法，有試過的讀者可以說一下。而且奇異果是否真的清熱？我也不清楚。

有說要連吃５個奇異果才有效（網上圖片）

而就我所知，市面也有一種「一擊必殺」的痱滋藥膏，就是包裝之內只有一個棉棒，以及一小份藥膏那個。我未用過，但我的朋友都叫它作「核彈」。這個藥膏有警告字句，提醒大家不要把它滴到無事的皮膚上，就知道「勁抽」。朋友說此藥膏的藥效真的超快，30秒內就能把痱滋除去。

按朋友所說，此藥膏的唯一問題，就是超級無敵痛。他的原話是「比痱滋還痛」以及「痛到嘴都縮埋」。當然了，因為這藥膏是直接把所到之處「消滅」掉，情況就如科幻小說一樣用核彈炸了被異型佔據的城市一樣。痱滋？炸了。你的嘴唇？也炸了。

我覺得我朋友還是有點誇張的，但卻令我深深明白預防勝於治療的道理。但還是那句，覺得有問題記得去看醫生，因為口腔內有潰瘍或不明腫塊，而且超過兩星期都未康復的話，就有機會是癌症，可大可小的。

超慘的

題外話，就算只是普通痱滋，也好痛啦。直情是「痛到要call白車」、慘絕人寰的Level 啦。大家話係咪先？點會唔係呢。

小朋友如果生痱滋好痛，記得搵媽媽「呵返」；相對之下，大人（尤其是男士）就要默默承受痱滋之苦，否則就被罵「唔夠Man、正弱雞」，真係好慘。假如有機會，我也想在世界中心呼喚「痱滋好痛呀」。哎呀，真是想到也很痛呢。

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