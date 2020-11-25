柳龍拳被打14周年　順便致那已逝去的青春｜武編周記

一位「氣功大師」加「武術家」，吹噓自己十分強勁，最後慘敗在一位MMA研習者手上，片段被放到網上最後成了熱話。 聽起來很像這幾年的「內地武術打假」新聞吧？不是啦，今天想說的是14年前的「柳龍拳事件」。是的，已經14年了。

柳龍拳：網絡上「神奇大師」始祖

按維基語，柳龍拳出生於1941年，習大東流合氣柔術，指自己曾與多人對戰，並有200場以上不敗戰績。他亦接受各方挑戰，指只要給5萬円，就可以和他對決。他甚至希望在PRIDE出場，指自己可以擊敗Rickson Gracie。

2006年3月變成了要給他50萬円，但如果他輸了就「原銀奉還」。之後「條款」再改，雖然他的出場費仍是50萬円，但你輸了就要給他100萬円。

及後在日本「偵探檔案」網站編輯長山木陽介安排之下，柳龍拳與有全接觸空手道及巴柔經驗的MMA研習者岩倉豪對戰。規則上較為接近一開始的NHB（No Holds Barred）賽例：不用拳套，不用牙膠，不能插眼，不能攻擊要害。對決當日，有500人特意去到札幌的公共體育館觀戰，但最終因規定只有200人能「見證傳奇一刻」。

比賽其實沒什麼特別，一開始柳龍拳幾下掌擊打不中，岩倉豪一拳擊倒了他，柳龍拳起來抹了點鼻血又討論了一回兒。比賽再開後，岩倉豪就衝過去一手抓着道衣一手出拳，狂轟柳龍拳，然後對決就被終止：

+ 7 + 7 + 7

對於被指暴打一名65歲的伯伯，當年36歲的岩倉豪在對決的十年後，即 2016年的訪問中說自己的確是有盡力，因為他當時並不知道柳龍拳是何許人，可能是一位真正的大師；加上當時是一場挺正式的對決，而且受到很大的關注，在未知會面對什麼東西的情況下，就如他所說，「整個場面都有很強的緊張感」。

不過，岩倉豪也指，儘管很多人指柳龍拳是「假大師」，但他肯出來應戰，已是一位「真正的武道家」。

關於打假

關於這種「打假」，武備志也說了不止一次。簡單來說，就是「練習決定能力」。你多練習A，A就會變得更好；你多練習Ｂ，Ｂ就會變得更好。以下節錄一段因2017年所謂「MMA vs 太極」，也就是「徐曉冬打假」而寫的文章《2017年我們還要面對這個問題……》：

「一個常有的幻想，就是『不練搏擊，但搏擊能力好』......這種情況不只是存在於傳統武術，不同的武術也會出現。例如，假如你是在一個拳擊館中，每天都只是打沙袋，不論是有拳套、還是沒有拳套，你的拳擊搏擊能力是不會變得優秀的。相比街外人，你當然更好，因為你知道動作的發力、姿勢，而你也有更好多體能；但同時，只打沙包的你，不懂出擊的時機、不懂追擊的步法、不懂ring cut的技巧，就像你『知道』這些知識，但你能做到嗎？你習慣被打中嗎？你身體習慣那些動作嗎？在緊張的情況下你的發揮又有多好？這些東西，如果沒有搏擊練習，就沒有。

正如一位沒有練過『華麗表演腳』的搏擊拳手，就算他的戰績有多輝煌也好，你突然要他踢難度極高的多重迴旋踢，他也踢不了。無他，就是因為沒有練習而已。或許給他兩星期，他就可以做得到，但你也要給他兩星期練習。」

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「打假名人」徐曉冬。圖片來源：網上圖片

斷水流大師兄的《續說迷思：武術是面鏡子——不要自欺、更不要欺人》亦曾討論：

「不同人會因不同理由，有着不同目的去學武，是很正常的事，亦不需要全部學武的人，最終都要有很強的搏擊能力，才能去享受武術。一位文員，因想減肥而去學拳，就讓他去向這目標進發 ；一個人因喜愛Capoeira 的舞步而去學習，目的是跳得好看，那就去練習如何跳得好看；假如你學習武術是因為喜愛其文化，那就學習的同時，去研究當中的武術歷史文化；你看到搏擊運動員的英姿，想跟從這一條路，那你就該去好好練習搏擊。

重點是，你正在進行的訓練，是否跟想達到的目標一致？

假如你想要的是搏擊能力，但你只做套拳訓練而不搏擊，不能說套路沒有絲毫的幫助，但你的搏擊能力必定有限。也不要自欺欺人，認為自己的套路打得好，就代表搏擊能力好。相反亦然，不要以為一個人搏擊能力好，他套拳比賽就能贏冠軍。這已經多次說明，兩者相關，但不直接等同。」

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2006、2017、2020......2046？

問題是這類事件在2006年就有發生，然後2017年又有同類事件（之間的11年也肯定有），2020年又有馬保國被30秒KO的「網路狂歡」，究竟什麼時候才會完？現在每人手上都有一部超級小電腦，整個天空都是飛機，就快可以太空旅遊上火星，為什麼還繼續有這類「打假」? 大家為什麼還要花時間去看？是到2046 還會有嗎？

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+ 8 + 8 + 8

我想對於在武術及搏擊運動圈已久的讀者，對這些事一定不感到陌生，甚至已經煩厭，也會想知道「為什麼還有這麼多人信這類氣功大師」。或者很多人生活平淡，需要點樂趣；又或者武俠小說影響了幾代人，讓人覺得「空氣摔」及「波動拳」也有可能存在。

另一個令人感到疑惑的，是為什麼這些大師真的會出來應戰。現在可能有巨額出場金，但當年應該沒有吧？柳龍拳憑什麼覺得自己可以贏到？他知道那次「以一敵十」的「氣功波」是靠學生的吧？所以我認同他們出來真的是勇氣十足。

致那逝去的青春

說起年份，原來此事距今已14年，想起轉眼就不見了的青春歲月。當時應該是在一個香港非常有名的武術討論區看到的，記得大概在之後香港也有類似的「對賽」出現，但當然沒柳龍拳那麼神怪誇張（有些也算神怪的，哈哈)，孰是孰非自有看法，但肯定的是，這些事件都成了香港武術界的集體回憶。

另外要明白，Youtube是2005年才面世，當時仍是用什麼MSN、ICQ傳片，流量也不能大，因此「柳龍拳事件」有這144p的畫面可以看，當時感到份外珍貴。那時是怎樣看比賽的呢？要麼你找種子下載（咳咳咳），要麼就到信和買DVD。我那時仍是個學生，真的是要lunch吃麵包來儲錢買碟，盡顯對搏擊運動的熱情了吧？

再題外話，假如要看直播，也就只能看那些60p 的「格仔人大戰」，還要常常斷線，要重新找link。進酒吧看？首先那酒吧要有買PPV，還要早上開門，同時要夠18歲，想想也知道不是辦法。

科技進步，Youtube現在已有極多武術相關的影片（再次推薦武備志Youtube頻道）；想看直播，上網買PPV就可；每個月給點月費更有數千場舊比賽可以看。但這類「打假」，「武術炒作」又有沒有什麼改變和進步呢？或許現時可以直播然後賺錢，勉强算是有改變吧。

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