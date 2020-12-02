武技分工有助發展？「武術鄙視鏈」又是如何形成？｜武編周記

上次編輯R 討論居合道時，提起了「武技分工」，指因現代化或運動化，使一些流派/門派/武術只集中在一門技術，或某一個武術範疇上。不論個人覺得是好是壞，這個現象早已存在多年。問題在於這種「分工」，同時亦衍生出另一個武術文化現象，也就是「武術鄙視鏈」，或者「武力等級鄙視鏈」。

武技分工的成因

「武技分工」已經存在，例如柔道集中在摔、劍道集中在竹劍對陣、拳擊集中在拳、跆拳集中在腳、巴柔集中在寢技，只要你想起不同的搏擊運動，其實就已經大概了解「武技分工」的情況。就算是被認為是較全面的MMA（MMA不是門派，但已有成熟的比賽規則及訓練方法，不過贏出比賽的方式有很多），也沒有包括兵器在內，也算是分工下的結果。

就算在「武技分工」不明顯的傳統武術（先姑且這樣二分），如大多數中國武術除了拳術外亦有兵器，都會有一定的「分工」， 例如某些門派著重近身短打，有些則大開大合，難以有一種真正包羅萬有的武術門派，除非是較偏向概念而非技術的門派，例如某些前輩所理解的截拳道。

關於「武技分工」的成因，在《和而不同——流派的當下意義》一文討論「門派」時已有提及，在此節錄一段：

陳子正除了個人武藝精湛外，亦寫過了許多武術專著，其中一篇短文曰《拳派不能統一論》，說明武術界必須打破藏私風氣，共同學習。他文中的邏輯如下： 分門別派，其實是一種「術業有專攻」下的無可奈何之舉，因為每種武術、每個武術家，都只能精通一兩種技術。若非如此，則很難建立出有效的對敵模式。如此，流派就按照「分工」的模式被固定下來，沒有那一家必然是無敵，也沒有那一家可以對應所有情況。因此，不同的武術家都須秉持開放態度，適時學習別派的長處。 簡單而言，流派在陳子正眼中，就是一些工具，武者要按著不同情況各取所需。就好像錘頭不能用來上螺絲，但不就代表錘頭沒用，因為只有錘頭才能打釘子。

一個人難以學習及研究所有技術。人是有限的，結果只能專注某個方面。流派有了專長後，加上文化保育及運動化，就形成了「武技分工」。當然，電影、小說及漫畫等等的流行文化，都會令我們對某些武術建立起刻板印象，好像某些門派就一定要黐手，另一門派又一定要打肘之類，這些印象變成了流派的「標誌性技術」，深化了「武技分工」的文化面向。

「武技分工」是可以有助於技術於某範疇內發展的。例如這十年來發展迅速的腳鎖，正是受惠於「武技分工」的成果。現時在無道服的寢技比賽中，假如你不懂防腳鎖，可能比賽在20秒內就會完結。腳鎖不同的切入、反擊、控制、終結手段，都在這十年內研發出來，可以說腳鎖已成一個「系統」。

只是，要不是因「武技分工」，使寢技比賽中不能以打擊技「解鎖」，很多的腳鎖切入和控制手段都不會被選手嘗試，眾多最終開花結果的技術，都會在萌芽時期已被放棄，沒有機會繼續研究發展。

誠然，「武術分工」下確會出現特定比賽才能／才會使用的技術，如空手道比賽中的「蝎子踢」，就沒甚威力，只是純用來拿分數的「得分技術」：

但一些在「保護罩內」的技術，是可以從新放回「保護罩外」的。腳鎖在MMA也能應用，亦有高手可以把那些切入混於打擊技當中，例如Ryan Hall的這一下：

One thing that would help make 2020 a fun year in #MMA is if Ryan Hall fights multiple times. He has only fought four times since 2015. Here he is one year ago today with a ridiculous submission of BJ Penn.#UFC #UFC232



pic.twitter.com/ItOKhywnI9 — Jon Realejo (@BloodyCanvasJon) December 29, 2019

只是，對某些人而言，「武技分工」是「不夠武術、不夠全面」的代名詞，最終只會令習者變成「單項專家」，經不住考驗、挑戰。這種想法就很易變成以下要說的「武術鄙視鏈」。

武力等級鄙視鏈

「鄙視鏈」按百度語，是「當今網絡社會反映出的一種自我感覺良好，而瞧不起他人的現象」，而且就像食物鏈一樣層層向下。其中一個有趣例子是「輸入法鄙視鏈」，即「用倉頡的看不起速成；用速成的看不起拼音；用拼音的看不起九方；用九方的看不起筆劃；用筆劃的看不起手寫；用手寫的看不起語音」，當中與輸入法的難學程度有關。

「武術鄙視鏈」或者「武力等級鄙視鏈」則有點不同，雖然還是向下鄙視，但武力程度則向上升。常見於網上武術討論，個人經驗確實未在面對面的討論中出現過。「武術鄙視鏈」不是現實中有某武術鄙視另一武術，而是通常開始於某種武術的技術討論，例如當大家討論拳擊時，有會有人跳出來說：

拳擊？用腳低掃就死啦 牙痕網友A

當你討論踢拳，就會出現：

踢拳?用肘就死啦 牙痕網友Ｂ

當你討論泰拳，就會說：

泰拳？落地就死啦 牙痕網友Ｃ

如此類推。討論MMA，就會說「對方有刀就沒用」；討論短兵時，就會說昧對方有甲沒用」。總之，不論你說什麼，他就會把武力升級，然後你討論的或者練的東西，都彷彿變得全無意義。

但想想就知道這種升級根本毫不合理，當你不斷升級，就算去到坦克也可以說有高達「打爆佢」；而且一個人練什麼也好，最終也肯定敵不過導彈的。

不過，這肯定不代表學習過的技術沒用。在《【一個人的武林】王寶強回歸武林 甄子丹現代武俠的深層解讀》一文中也寫過面對「你練這麼多，你夠AK47打嗎」這個問題的多種答案：

例如可以答「武術現今是種比賽模式」，就像你不會去問跑一百米的運動員「你練這麼多，你夠法拉利快嗎」一樣； 亦可以答「武術除了搏擊，亦有歷史文化、品德培養等等要素」，因為除了技術外，武術的其他面向一直都很重要，尤其在個人成長上； 也可以直接說「打拳是為健身、為開心」，人類娛樂一向也沒有理由，很多運動的專門技術對日常生活的幫助也不大。足球技術就不見得在日常生活中起了很重要的作用，但足球仍是個受歡迎而且有意義的運動； 更狠的大概是當別人問你這條問題，真接說「那我們現在打一場，我赤手空拳，你拿你的AK47出來」。

更有趣的是，會說這些鄙視話語的人，不見得真的有學習那種武術：批評拳擊防不了低掃的人，不一定是低掃踢得好的人；批評練MMA防不到刀的，也不見得有學短兵。就個人經驗，學了多種技術的人，反而不會隨便批評其他技術無用，可能是因為這種人本來就會從不同的技術中抽取所需，所以覺得「什麼技術都能有可取之處」。

因此，面對這些人，假如真要回應，可以答「係啦係啦，知你叻啦，勁揪勁揪」，簡單方便。

沒人叫你只學一種武術呀

討論比賽時，當然可以分析哪些技術有用，哪些沒用，但最後總要落在合理範圍的情況之中。每每就提升到「如果對方有刀」、「如果對方有十個人」，其實無助討論，而且不見得有武術能100%應付「十個持刀對手而且被困在密室內無處可逃」這類情況。

另外，一個流派沒有某些技術，不代表它有的其他技術全都無用。現時柔道沒打擊技訓練不代表柔道中的技術沒用。而且，沒人限制你只可以學一種武術呀。用回《和而不同——流派的當下意義》的另一段：

我們不妨先回顧一下歷史。過往【武備志】曾介紹多個國術名家，翻開他們的背景資料，幾乎都是兼習數家拳術：八極拳劉雲樵，學過了宮氏八卦掌與秘宗螳螂拳；內家宗師孫祿堂，合三大內家拳於一身，年輕時亦學過不同外家功夫；洪拳林世榮，在學習黃飛鴻的武術之前，就已經有家傳的林氏洪拳底子。即便是一生都練楊氏太極的楊澄甫，也曾經與吳鑑泉交流過，他跟張策和孫祿堂亦是盟兄弟。對於吳氏太極、通臂拳和形意拳，他應該都了解一二。 這批名動四方、桃李滿門的宗師，每個人均有自己所專屬的流派，但卻從來不會被郁固於其中，更不會排斥他人的武藝。足見流派並不會局限自己眼界，一切皆是個人的機遇與選擇。倒是一眾後學，往往高舉著宗師的旗幟，把流派當成了僵死的教條。

拳擊沒寢技，你可以去學寢技呀？懂打擊技卻不懂摔，可以去學摔跤或者柔道呀？有不足的話就自己去補完，有想學的技術就去學，人是自由的，技術的選擇也是自由的。

你最終只代表你自己，甚至可以說你自己就是一個獨一無二的「流派」，這個「流派」要包含什麼技術，也只有你能決定。

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