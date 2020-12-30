《一秒拳王》武指：參考經典拳手設計角色　拍比賽度招不能離地

近年搏擊運動電影在香港成為熱潮，《激戰》、《入鐵籠》、《一秒拳王》、《拳道》等先後打造緊湊的觀賞體驗，甚至連影集《打天下》亦奪得電視台開台最高收視紀錄。這股熱潮方興未艾，相信未來仍會有不少新作出現，但曾擔任以上影視作品動作指導的梁博恩表示，港產片曾嘗過一窩蜂趕時髦而拍爛題材，今後還賴好的劇本，拍回港產特式動作電影。 文、攝：賴家俊

出身無綫電視最後一屆武術演員訓練班的梁博恩（Tommy），曾接受電影動作和武術訓練，千禧年加入戲行擔任幕後及替身。那時正值時代交替，中港合拍片開始流行，香港動作片嘗試走新的摸索，連電視製作亦出現翻天覆地變化。入行時Tommy還會常拍電視劇古裝片，現在香港已極少古裝劇製作。自小看港產片長大的Tommy，對這局面別是感觸，另有體會。

「香港以前流行武打功夫片，但近十年卻喜歡模仿外國動作片，走時裝警匪路線，要有鎗戰爆破，沒有了自己港產片打鬥風格。」

他表示，近年港產片多了學荷里活的爆破飛車情節，但因為資金問題，很難拍得較西片好。反而功夫片是港產片優勢，可是近年除了甄子丹以詠春打出風格外，基本上港產動作片少了特式。

梁博恩（Tommy）出身無綫電視最後一屆武術演員訓練班。(賴家俊 攝)

傳統功夫片與搏擊運動片各有難度

近年，Tommy參與多套港產搏擊電影製作，於《激戰》、《空手道》擔任副武指，後來更擔任《入鐵籠》、《擊鬥女神》、《乜代宗師》、《一秒拳王》、《打天下》等動作指導，至今仍在不斷學習搏擊運動新知識。談及傳統功夫片和搏擊運動片的動作設計，他有這個看法：

「傳統功夫片在招式設計上，實用要求不是太高，現在看有點『離地』，但有極高難度的形態美，很多時有翻騰動作，表演性較強。而且演員最好懂一些傳統武術，例如懂得怎樣打虎鶴雙形等動作。」

在拍攝《激戰》時，Tommy開始學MMA，並思考在真實感之間，如何加入不同武術技法，讓觀眾看到更多東西。「大家看MMA比賽，很多動作好有用，但比賽時一旦雙方鎖死了便僵持著，若果如實長時間雙方纏著，拍出來是不好看！」

+ 7 + 7 + 7

林超賢導演會預備大量網上的MMA比賽片段，會不斷找技術顧問試招，並詢問各個動作指導如何拍好動作，這讓Tommy上了寶貴一課。「拍攝沒可能長時間如比賽的互相纏實，我們會先選定一些好看的動作，例如柔術中的Flying Armbar等，然後透過鏡頭運用，例如特寫演員表情和拗關節位，讓觀眾看到演員的痛苦和肉緊。並嘗試加入摔撻、立技等技術，減少糾纏時間，希望將不同戰技的精華加入去，不讓觀眾感到離地。」

每一個讓人深刻的搏擊運動員，除了精湛的技術外，還有特獨的性格和魅力。除了動作設計外，愛看搏擊比賽的他亦會嘗試將經典拳手的性格或神態，建議導演融入在角色中。例如在《激戰》中，安志杰較囂張的神態是參考了Anderson Silva，《入鐵籠》中馬志威的角色亦參考了Conor McGregor，最近上映的《一秒拳王》，周國賢的角色亦參考了Mayweather。

「導演恆仔 （趙善恆）寫劇本時找我傾，問我拳手有一秒預知能力會有用嗎？當然有！拳手一秒不單可以閃避，還可以反擊，我給他看Mayweather的片段，並以他為方向創作，於是在周國賢的角色中設計了吊鐘手的擺架。」

梁博恩參與多套港產搏擊電影製作，於《激戰》、《空手道》擔任副武指，後來更擔任《入鐵籠》、《擊鬥女神》、《乜代宗師》、《一秒拳王》、《打天下》等動作指導。(賴家俊 攝)

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打片新人應正式學武勤練習

近年的搏擊電影大量起用新人，Tommy見盡不同新人為拍打片努力學習，很佩服他們的毅力。

「拍《一秒拳王》時，Endy（周國賢）有場戲給迴肘打爆眼角，傷口擘開好深，現場止不到血，但去醫院逢針後，捱著痛馬上回來再拍。」

他認為，新人要拍好打片應要注重平時多練多學，真的拜師學一門武術，學習電影動作，並不是臨場才在片場記招。「恆仔和阿聲（張建聲）一有時間就練習，不是只為了拍戲才學，是真的去學打拳。Endy起初白紙一張，但他好用心聽講接受訓練，去到後期他已有不錯身手。有時演員間夾招打錯動作，他也可以從容閃避到。」

巾幗不讓鬚眉，女演員亦有很多用心學習的例子，早前人氣劇集《打天下》，Tommy對阿談（談善言）身手印象難忘。「阿談運動天份極高，在後巷拍攝臨場度了十幾廿招，她一看便很快上手，還可以一鏡直落拍轉身飛踢。」

據他所知，和他合作過的阿談和心悠（劉心悠）至今仍有繼續學武，這些演員肯長期努力受訓，一到片場便很容易上手夾招拍攝，他十分看好這班平日不忘鍛練的動作片新人！

近年港產片愈來愈多以搏擊運動為題材，他認為搏擊運動來去都是相類招式，除了靠武指設計好看動作外，最重要是有好橋，要多從劇本方向去想創新的題材。

「好像四十年前的《洛奇》，擂台以外也要文戲來激動人心！」

梁博恩指出，搏擊比賽電影招式來去差不多，最重要是有好橋，要多從劇本方向去想創新的題材。(賴家俊 攝)

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