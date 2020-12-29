2021十套不可錯過動作電影　《真人快打》重演經典格鬥電玩美學

2020年因為新冠疫情影響，全球多國封城，娛樂產業大受影響，很多電影新作延後上映，或改在網上串流平台播放。新一年，雖然未知疫情走勢如何，但以下動作電影已排好上映時間，希望能一切如期，讓大家欣賞到這些電影人的心血結晶。（以下日期為美國暫定上映時間）

The King’s Man/（暫譯《皇家特工：金士曼起源》） (2月)

電影改編自漫畫《皇家特工》，為2015年電影《皇家特工：間諜密令》的前傳、「皇家特工」的第三部作品。導演Matthew Vaughn於2014年首次拍攝《皇家特工》時，重新讓大家關注間諜動作喜劇，使戰鬥場景更新鮮悅目，看得令人興奮。

No Time to Die/ （暫譯《007：生死交戰》） (4月)

Daniel Craig最後一次演出007特工之作，原訂今年11月上映而因疫情延期。007是著名英國特務動作電影，鬥智以外歷代飾演007的男主角亦身手了得，這次Daniel Craig最後一次演出這系列，必定又會大打出手。

Mortal Kombat／（暫譯《真人快打》）（4月）

經典格鬥遊戲「Mortal Kombat」繼1995年版後，再一次搬上大銀幕開拍真人版電影，並邀得印尼柔術國家隊兼員及動作演員Joe Taslim演出，香港觀眾較為熟悉的日本演員真田廣之亦將參演。電影暫定來年四月上影，並於上映當日同時在HBO Max上線。原作遊戲比較血腥暴力，電影版亦以Ｒ級呈現只限成人觀賞。

印尼柔術國家隊兼員及動作演員Joe Taslim。(網上圖片)

Black Widow/（暫譯《黑寡婦》） (5月)

因疫情影響，多套原訂2020上映的超級英雄電影都要延期演出，這邊廂DC的《神奇女俠》轉為網上平台收費播放，但Marvel則堅持押後「黑寡婦」個人電影上映時間，改為下年五月上映。在沒有其他超級英雄加持下，黑寡婦如何有能力應付外敵入侵仍是未知之數，但這位賣點打近身格鬥技的英雄，在這作品一定再次大打出手。

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings/（暫譯《上氣與十環幫傳奇》）(7月)

Marvel另一個新開展的超級英雄角色「上氣」，其個人電影將於下年七月上映。這套電影除了荷里活陣容外，亦邀請了香港影星梁朝偉、楊紫瓊和陳法拉加盟拍攝。在原著漫畫中，上氣是功夫高手，擅長各種武器或非武器的裝備，特別擅長棍、雙節棍和劍等，相信在電影中會有多種武術元素，向觀眾呈現。

Uncharted /（暫譯《秘境探險》）(7月)

由電玩遊戲《Uncharted》改編的電影，將由蜘蛛仔Tom Holland飾演遊戲主角Nathan Drake。原著遊戲以寶藏獵人Nathan Drake的冒險故事為主線，主角在遊戲中經常以拳擊、空手道及柔術等武術迎對敵人，真人版電影Tom Holland必定亦已學習各種格鬥術，迎接這個角色。

Tom Holland飾演遊戲主角Nathan Drake。(IMDB)

Dune/（暫譯《沙丘》）（10月）

《沙丘》是一部改編自六十年代同名小說的太空史詩科幻電影，摔角界大隻佬，曾參演《葉問外傳：張天志》和《銀河守護隊》的Batista亦有份參演。從Trailer公布可見，電影雖然設定在外太空異星世界，但有大量埋身兵器戰，相信會激鬥連場。

Snake Eyes: G.I. Joe Origins /(暫譯《特種部隊：蛇眼之戰》) (10月)

由電影《G.I. Joe》系列衍生的個人角色電影，《G.I. Joe》是美國著名軍事主題玩具，當中蛇眼一角，設定為格鬥能力超強角色。在動畫原著中，蛇眼能以迅速的武術使敵人致命。是使用日本刀和格鬥刀的專家，但也會使用槍械和火藥類武器，在之前系列電影中，以一襲忍者造型讓人印象深刻。

Mission: Impossible 7/ (暫譯《職業特工隊7》) (11月)

由湯佬湯告魯斯主演的《職業特工隊》系列，這套美國間諜動作片長拍長有，2021年已開拍系列第七集。在上一集中，電影選用了《星球大戰》動作指導楊亮擔任動作指導，他在電影客串，亦廁所與湯佬大打出手一幕大家相信仍然記憶猶新，這套經典系列，新一集一定有大量出色動作場面。

The Matrix 4/ （暫譯《廿二世紀殺人網絡4》 ）(12月)

二十年前的《廿二世紀殺人網絡》系列電影，在荷里活掀起了功夫熱，當中配合科幻元素慢格動作，避子彈和空中格鬥更成為動作電影經典場面，亦造就了香港動作指導袁和平於國際的地位。事隔二十年再出第四集，奇洛李維斯雖然體型不如當年，但在另一系列電影《殺神John Wick》，依然維持長時期的格鬥武術訓練，第四集相信大家仍然會萬分期待！

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：