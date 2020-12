2021十套不可錯過動作電影　《真人快打》重演經典格鬥電玩美學

2020年因為新冠疫情影響,全球多國封城,娛樂產業大受影響,很多電影新作延後上映,或改在網上串流平台播放。新一年,雖然未知疫情走勢如何,但以下動作電影已排好上映時間,希望能一切如期,讓大家欣賞到這些電影人的心血結晶。(以下日期為美國暫定上映時間)

電影改編自漫畫《皇家特工》,為2015年電影《皇家特工:間諜密令》的前傳、「皇家特工」的第三部作品。導演Matthew Vaughn於2014年首次拍攝《皇家特工》時,重新讓大家關注間諜動作喜劇,使戰鬥場景更新鮮悅目,看得令人興奮。

No Time to Die/ (暫譯《007:生死交戰》) (4月)

Daniel Craig最後一次演出007特工之作,原訂今年11月上映而因疫情延期。007是著名英國特務動作電影,鬥智以外歷代飾演007的男主角亦身手了得,這次Daniel Craig最後一次演出這系列,必定又會大打出手。

經典格鬥遊戲「Mortal Kombat」繼1995年版後,再一次搬上大銀幕開拍真人版電影,並邀得印尼柔術國家隊兼員及動作演員Joe Taslim演出,香港觀眾較為熟悉的日本演員真田廣之亦將參演。電影暫定來年四月上影,並於上映當日同時在HBO Max上線。原作遊戲比較血腥暴力,電影版亦以R級呈現只限成人觀賞。

因疫情影響,多套原訂2020上映的超級英雄電影都要延期演出,這邊廂DC的《神奇女俠》轉為網上平台收費播放,但Marvel則堅持押後「黑寡婦」個人電影上映時間,改為下年五月上映。在沒有其他超級英雄加持下,黑寡婦如何有能力應付外敵入侵仍是未知之數,但這位賣點打近身格鬥技的英雄,在這作品一定再次大打出手。

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings/(暫譯《上氣與十環幫傳奇》)(7月)