陸道｜黑暗寫實拳擊漫畫　以染血雙拳命懸一線的生存之道

提起拳擊漫畫，大家可能會想起長壽王道經典《第一神拳》。但不知大家又知不知道，近年還有另一部以拳擊為題材的漫畫，但它初期的內容卻是非常非常沉重，它就是《陸道》（リクドウ）。

▍悲劇少年染血的雙手 因拳擊而得以重生

陸道的故事內容跟一般王道運動漫畫迥異，不以校園社團生活、拳館同伴情誼、失敗修煉升級的主流元素為內容，卻從陰暗的殘酷社會面向出發，刻劃主角芥生陸那非一般的拳擊生涯。尤其是漫畫的頭三話，令整篇漫畫蓋上沉重的悲劇色彩。

（圖片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2h9HDeK）

不是我殺了他，就是他殺了我 少年芥生

拳頭啊，是為了打回去才長出來的！ 所澤涼介

芥生陸於悲慘的環境成長，家庭破碎令他跟父親同住。可是父親卻經常虐打陸，最後更因為無法償還巨款而在家中上吊自殺。當陸放學回家見到父親上吊後，他的反應竟然是抱著「總是被這樣對待，想如數奉還給他」的想法，一拳拳打在死去的父親身上。恰好幫會成員、前東太平洋輕量級拳擊冠軍拳手所沢涼介前來追債，發現陸的拳擊才能，更讓陸見識到拳擊的威力。

我想變強…我要變強…改變弱小的自己… 少年芥生

我的命…是用拳頭維持住的… 青年芥生

由於陸失去了父親，於是便被安排跟他夢寐以求的親生母親同住，可是陸萬萬想不到另一個地獄正在等待著他。回家後，陸發現母親經已染上毒癮，並跟毒販子同住。當陸嘗試阻止時，經已嗑藥的毒販馬上對陸拳打腳踢，期間更發現被毒販收藏著的小孩屍體。陸在危急之際想起涼介教授的拳擊技巧，一記右直拳擊中了毒販的下巴，讓其軟跪在地上。但氣上心頭的毒販不肯放棄，還想繼續加害陸，陸感到自己的下場可能會跟死去的小孩屍體一樣，便以手邊的煙灰缸搕在毒販頭上，把毒販活活搕死。

不戰鬥的話…會被殺死…我的拳頭在抗拒的是…淪為敗者！對於沒有其他生存之道的我，如果連拳擊都放棄了的話，將會淪為敗者。 芥生出道戰時說

經歷過以上種種後，芥生陸被安排在兒童養護所生活。但好境不常，因陸一事毒販的窩子被警方破獲，相關幫會成員欲把怒氣發洩在陸身上，於是前來養護所擄走陸和江原老師，並對江原拖以毒手。陸無力作出反抗，白白看著江原遭受凌辱之際，涼介挺身而出以拳擊制伏敵人。此事讓陸深深感受到自己的力量過於微小，無法保護自己珍重的人事，於是下定決心走上拳擊之路。

▍非一般拳擊漫畫 命懸一線的人生

坦白說，單看作品頭三話的劇情的話，完全想像不到這是一部以青少年作為對象的拳擊漫畫。對陸而言，拳擊不是一種帶來歡樂，或者是輕鬆有趣的運動，而是他在逆境中掙扎求存的唯一工具，甚至是保護自己一切的手段。為了變強他不怕吃苦，不怕寂寞，不怕孤單，默默地獨自忍受所有困難。在陸的拳擊比賽上，我們看不到光鮮亮麗的感覺，反而像是一幕又一幕的垂死爭扎，彷彿陸隨時都會在擂臺上喪命。或者應該說，假如陸落敗的話，便會否定掉陸的存在一樣。

與陸的陰暗面相對的，是其他角色各自的故事。好像與陸青梅竹馬的苗代，她同樣成長於養護院，並一直愛慕著陸。可是她卻是過著一般女生的生活，她努力學習，會擔心陸的就業志向，但她卻無從理解陸的想法，甚至無法欣賞陸的拳擊。苗代縱然不能明白，但亦會依然陪伴陸，但越是接近陸，便讓苗代更加質疑自己跟陸的關係。而另一方面，陸亦無從回應苗代的心情，因為對他而言唯有拳擊才能讓他保護自己珍重的東西，拳擊就是他的一切（當中亦包括苗代）。

還有另一個關鍵人物所沢涼介，他曾於拳擊擂臺上獲得輝煌的成就，可是最後迫於現實的殘酷，他不得不放棄職業拳擊生涯。遇上陸後，他好像見到自己的身影，忍不住關注起陸上來。可是，他深知道自己的身份並不允許他再次進入一般社會，尤其當陸躋身職業拳手之列後，更加不能被外界發現自己跟陸的關係，於是狠下心腸不準陸再跟自己見面。無他的，這就是社會的現實。作者就連馬場拳館那種沒錢沒名的處境，也作出了深刻的描寫。

總括而言，《陸道》是一部非常精彩的格鬥漫畫，它從一種陰暗的現實面出發，描繪各種身處不同社會底層人物的處境，結合成一部錯縱複雜、現實感十足的非典型拳擊故事。

▍漫畫資料

陸道（リクドウ），台譯《拳鬥之陸》，是日本漫畫家松原利光所畫的拳擊運動漫畫，在2014年至2019年在集英社的《週刊YOUNG JUMP》連載。日文單行本由集英社出版，共23卷。中譯版由東立出版社出版。

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