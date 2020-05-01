兩星期前談了《一個人的武林》中王寶強對「功夫是殺人技」的執著，這句話讓人想起《軍雞》這套漫畫。只是，漫畫中的主角成嶋亮，對武術有的不是浪漫的執著，而只是種求生的本能，以及變態的妒忌。因為武術於他而言，除了是「殺人技」，更是唯一能讓他繼續生存的「求生技」。

黑暗格鬥漫畫

《軍雞》在格鬥漫畫中別具一格，它不像《刃牙》那樣瘋狂超現實、不像《第一神拳》那樣老派正氣、不像《拳願阿修羅》遇強愈強又熱血、不像《空手小霸王》那樣有打有色有搞笑、不像《全能格鬥士》那樣教科書，比較接近的大概是《捍衛聖域》，只是《捍衛聖域》的主角是個好人，而《軍雞》主角成嶋亮在不同角度看都是個壞人（也可說是壞掉的人）。

+ 5 + 4 + 3

《軍雞》和一般格鬥漫畫最大的分別，正是在於它把人性的黑暗面展現出來。「軍雞」，日文讀作「Shamo」，是日語的一種稱法，專指遇強愈強，好勇鬥狠的人。本故事圍繞主角成嶋亮桀驁不馴的一生。從資優生身分殺死父母因而入獄，到在監獄中遭受欺凌，至接觸空手道，乃成為「空手道的黑暗面」。

他學習空手道，但不以此為榮，反而視為保命和展示強大的工具。打架時，他不避要害，不守禮儀，不受縛於傳統。他不同一般格漫主角那麼大義凜然，以伸張正義，發揚武德為己任，而是會為所欲為地對無辜者動粗，無法忍受他人享受幸福，從而仇恨受福的人。漫畫更進一步所刻劃的，是人人（包括你我他）內心深處的黑暗和扭曲，以及人們面對殘酷現實時的內心矛盾。

畫風方面，田中亞希夫在描繪成嶋亮的內心矛盾或陰暗面時，大量應用水墨畫及強烈黑白對比的畫法，使漫畫帶有一種特殊的感染力，比單純點線、文字來得吸引，漸漸成為《軍雞》的一種風格特色。

漫畫分成了五部份，頭兩部份講述主角的監獄時刻，以及出獄後對上菅原直人的故事。第三部份因為作者的法律爭議以及更換責任編輯的關係，故事有點走樣，去了中國學「出波」；第四部份回歸武鬥，但也是很多格鬥漫畫中有的5 VS 5 擂台對抗賽，不過還是有趣的；第五部結局編，在此不劇透了，但也不要抱太大期望。

個人而言，故事早已在第二部份菅原直人與成嵨亮在寺內的最終一戰中完結。所以這篇文章主要還是集中在這兩部份。

「殺人技」與現代化

雖然書中主角是學習空手道的，但當中討論的問題，在大多數傳統武術中都適用。姑勿論現今的各種武術及搏擊運動發展，武術原初就是用來跟人搏鬥的技術，就算不是「殺人技」，也肯定是「讓自己不被殺死的技術」。而且這些技術能流傳至今，都一定有其「實際用途」。

就像成鳩亮在監獄內被凌辱，就算反抗後也是被打個半死，所以他學習空手道並不是為了興趣或強身，他是單純的不想死。所以他的老師黑川健兒教他的技術，除了正拳直踢等「正規」技巧，更有如何去面對突然的襲擊、以一敵多等等的技術，當然踢襠、插眼、貫手攻擊肋下等等現今比賽不能使用的技術，都「一應俱全」。

當談到武術現代化時，很多時都會再次走入「太危險、會打死人，所以不出手」的圈中。在此並不否定某些技術是很危險而且很難練習的，例如總不能叫學生對練插眼吧? 只是，某些技術不能用，因此就完全拒絕對打練習，就是一種「不當二分」。彷彿在練習時只有「打殘對方」與「完全不打」兩個選擇，而兩者中間其實存在著一段相當大的距離，讓人作出某程度的對練與嘗試。

同時被社會捨棄與表揚

回到「傳統VS現代」這個問題，《軍雞》的切入角度不在於「社會有否捨棄這些技術」，而是「社會捨棄了如實使用這些技術的成嵨亮」。因為出拳踢腳那些格鬥技術成嵨亮每天也在用，空手道家菅原直人也有在用。只是，成嵨亮看到電視機中的菅原直人，同樣是「打架」，卻得到了名聲、地位、金錢。

菅原直人的空手道在鎂光燈下閃閃發亮，而他自己的空手道則只能用在陰暗骯髒的地方。在外國，有時會笑言叫搏擊運動做「Hurt Business」，來說明搏擊運動的矛盾本質：很多搏擊運動的得分方式，在於令對手「受傷」與「疼痛」，這也是搏擊運動與其他運動的最大差別。

或者菅原直人與成嵨亮的矛盾，其實亦是武術在現代社會的矛盾：這些用來傷害他人的技術，同時被社會表揚，亦是同時被社會唾棄。

一般少年漫畫，大概會寫成嵨亮以菅原直人為榜樣，發奪圖強，在最後一戰對上偶像宿敵。但在《軍雞》中，成嵨亮只有憤怒妒忌恨，不惜一切要跟菅原直人決鬥，甚至強暴他的女友以激起他的戰意。作者並沒有為成嵨亮扭曲的性格作太多藉口，也就只是說了些家庭成長所引致的原因，然後就YIM SICK不加直接讓這種世界觀呈現在讀者眼前。

面對這種「邪惡」，菅原直人作為一個正直的武術家，反思自身的不足，同時注意到自己背負了太多，例如會館的名聲、威望等等。最後他也捨棄了這些「身外物」，就是為了與成嵨亮生死一戰。

枴與杖之戰

在卷12至卷13那場最終大戰，有很多氣氛的描寫，但最令人印象深刻的，是二人在生死決戰初段選用的武器：菅原直人使用了長棍，成嶋亮則是枴。兩者都是傳統空手道會用到的武器。

長棍大概是人類史上最先使用的武器(可能還有石頭)，也可以說是最簡單的武器，一條長木就已經是長棍，所以也被叫作「百兵之祖」。雖然「月棍、年刀、一輩子槍」，棍看來平實易用，也是眾多武器入門會選用的「新手兵器」，但長棍技術卻有大量變化，亦極具威力，可說是易學難精。

過去我們訪問過東江周家螳螂拳的李天來師傅，就展示出棍的變化與威力：

有評論不明白為何菅原直人要帶棍而不帶武士刀，覺得他覺悟不足，但其實這種想法很奇怪：那為什麼不問菅原直人為何不帶AK-47？按這邏輯，帶火箭炮的話覺悟不是最充足嗎？

我認為菅原直人在此的覺悟是，他希望用自己的武藝擊敗成嶋亮，長棍是最基本的，最「初心」的，也是最能發揮他武藝的兵器，所以就用它。

另一方面，當成嶋亮在背後拿出枴時，則說了以下這句：

這三個月，我做了不少嘗試......這個最好用啊 成嶋亮

在此，時間是一個關鍵。每一種兵器，都有其特定的架式，才可以發揮最大的效果，刀劍有其步法、也要練刃筋(切入角度)；長棍雖然易上手，但易學難精，難以和成嵨亮本身有的拳術技巧快速融合。

而枴則有一個特點，就是你可以當普通出拳那樣使用它。大部份的打擊與格擋手法，枴的用法與赤手空拳無異，更可以說是拳的直接延伸和加強。出拳的打擊距離遠了，力量又更集中；格擋時枴也代替了前臂的尺骨。試想想赤手空拳如何能中擋擋棍? 有枴就可以了。

+ 6 + 5 + 4

菅原直人從小訓練空手道，大概早已接觸長棍，所以他不用找武器去套入自己的拳術體系，但成嵨亮要。結果，成嵨亮如要在短時間內掌握一種武器，用枴可說是最佳選擇。

雖然決戰結果並不是所有人都滿意，但仍是十分精彩。在第五部的「真‧最終決戰」中，成嵨亮都還是選擇了枴去對上大刀，大概真的用得很順手。或者可以這樣解讀：那時拯救了他的就是拳術，他唯一擁有的就是這些技巧，所以能配上這些技巧的兵器，對他來說就是最可靠的兵器。

延伸閱讀

【打天下｜枴】歐錦棠大打空手道一敵四 櫈腳化成沖繩傳統兵器

【打天下】劇中「沒有正義」金句 其實源自極真之父大山倍達

【極真之虎】添野義二︰士道館館長 被稱為猛虎的男人

【佛誕】僧兵：驍勇善戰的佛門中人 唐玄宗與武田信玄都不敢輕視

【兵器．斬馬刀】中國史實版FF7破壞劍 世人常言的「尚方寶劍」