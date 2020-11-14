《拳鬥暗黑傳》動畫化決定　明年4月電視重現奴隸拳鬥士經典

相信大家多少都看過現代拳擊比賽，但大家對古代拳擊又認識多少呢？近日《拳鬥暗黑傳》傳來即將「動畫化」的消息。今天借機跟大家介紹一下，這部以羅馬時期拳擊角鬥士為主題的經典漫畫。

▍《拳鬥暗黑傳》、《拳奴死鬥傳》的故事大綱

《拳鬥暗黑傳》（拳闘暗黒伝セスタス）是漫畫家技來靜也於1997-2009年連載的格鬥漫畫，續作《拳奴死鬥傳》（拳奴死闘伝セスタス）於2010年連載至今。第一輯的漢化版較為流行，由台灣東立出版社代理發行。

故事共有兩位主角，分別是「拳奴」席斯坦及「格鬥士」魯斯卡。所謂拳奴，是古羅馬時代的其中一種奴隸階層，他們沒有任何自由，只能透過參與奴隸主安排的拳擊賽來維生。當時的拳擊賽沒有分級，也沒有禁止擊打部位，而拳套則是鐵鑄的。唯一的獲勝方法，就是把對手打死或打殘。若然輸家「僥倖」捱過拳鬥，那他就會被當場處死。簡單而言，輸家只有死路一條。

年僅14歲的拳奴席斯坦，起初非常厭惡這種殘酷、血腥的人生。他亟欲希望擺脫拳奴的命運，過上自由的生活。不過在師父「拳狼」薩法爾的悉心教導下，席斯坦慢慢感受到自己的進步，亦認識到自己的極限。他開始接納拳奴的身份，並決定用自己雙拳打破身上的枷鎖。正在此時，他碰上了畢生的宿敵——格鬥士魯斯卡。

與席斯坦截然不同，魯卡斯出身高貴。他父親是的「徒手格鬥兵團衛帝隊」隊長——廸米特力亞斯。他曾經連勝400場格鬥賽，號稱「亞提亞金獅子」。唯一令他受重創的，就是席斯坦的師父薩法爾。而與席斯坦不同，魯卡斯練習的是綜合格鬥術，即不管拳擊、踢技、摔跤、柔術，都能在比賽中用上。過人天賦加上父親的嚴苛訓練，讓魯斯卡從少便出類拔萃，被譽為「格鬥士天才」。

本來魯卡斯的人生會一帆風順，但父親對他的一貫無視，以及愛人的無故慘死，讓魯卡斯性情大變。他決意加入衛帝隊，好取代父親的位置。他亦發誓要成為羅馬史上最偉大的格鬥士，要比連勝400場的父親更偉大。為達成這個心願，任何障礙都必須清除，當中自然包括了拳奴席斯坦。

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▍拳擊技術跟歷史重塑

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《拳鬥暗黑傳》作為格鬥漫畫，本書有大量格鬥場面，亦講述了關於不同格鬥技（尤其是拳擊）的技術。例如在首兩卷中，席斯坦便用上了獨特的拳擊碎步及連擊戰術，接連擊敗比他高大的對手。而在第四卷中，便借薩法爾之手介紹了沒有胸骨保護的兩節「軟肋」。它們沒有胸骨保護，又靠近腎臟，只要擊中便能重創對手。

本書另一個焦點，就是著名羅馬暴君——尼祿。書內的他剛剛登基，心性依然單純。他不喜歡政治與權力鬥爭，只熱中於音樂和藝術。對他來說，身為皇帝的他與身為拳奴的席斯坦無甚分別，兩人皆是沒有自由的籠中鳥。為此，他非常賞識席斯坦，甚至一度視席斯坦為朋友，希望能買他到宮中陪伴自己。可惜基於追求最強拳奴的夢想，席斯坦拒絕了尼祿的邀請。失去友情的尼祿，明白到自己再沒有辦法擺脫孤獨。從此，他的內心變得無比扭曲。他決意要向操控他的母親及群臣報復，並利用帝位發洩獸性，藉此掩蓋永恆的寂寞。

《拳鬥暗黑傳》，一方面是部格鬥漫畫，另一方面卻是部帶點宿命論的歷史悲劇，吸引不少格鬥或西方歷史愛好者追看。

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▍《拳鬥暗黑傳》動畫明年上映

改編自技來靜也漫畫《拳鬥暗黑傳》的電視動畫《席斯坦 -The Roman Fighter-》將在2021年4月於日本富士電視台「＋Ultra」獨家播映。

作品由「BANDAI NAMCO Pictures」製作，「LOGIC&MAGIC」製作CG動畫，曾執導《天上天下》動畫鬼川瀬敏文擔任總監督，並邀請前職業拳擊手龜海喜寬擔任格鬥顧問，男主角席斯坦由聲優界新星峯田大夢演繹。

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