RIZIN｜堀口恭司復仇朝倉海　四記「低低掃」足以踢傷對方前腳

日本MMA名星堀口恭司在大晦日復仇成功，KO了曾擊敗他的朝倉海，奪回RIZIN的135磅腰帶。儘管最後擊敗對手的重拳威力十足，但更令人留意的還是堀口恭司只用四記「低低掃」(Calf kick)就足以打傷朝倉海的前腳。

這種「低低掃」存在已久，近年再次成為MMA拳手的寵兒，原因何在？另一方面，「低低掃」攻擊的原來不是肌肉而是神經？

堀口恭司 vs 朝倉海

此戰為二人二番戰，2019年8月時堀口恭司在非冠軍戰中意外敗給朝倉海，及後因膝傷堀口恭司遲遲未能回歸，更放棄了自己的Belleator及Rizin腰帶；而朝倉海則輾轉之下於另一冠軍戰中擊敗扇久保博正得到Rizin冠軍腰帶。

上一戰中朝倉海把握到堀口恭司突進的時機，以反擊拳重創了對方。這次比賽朝倉海亦想把握堀口恭司的突進作反擊，但可以看到堀口恭司的團隊在賽前已有十足準備。

比賽中堀口恭司依舊像慣常一樣在外圍遊走，但看準了朝倉海想打反擊拳，所以會把重心放在前腳，加上當朝倉海出拳時，前腳就未能抬起防禦這兩點，以快速和準確的「低低掃」(Calf kick)攻擊朝倉海的小腿及膝外側。

「低低掃」只擊中了四次就使朝倉海的前腳有明顯傷害，並能看出他難以移動。朝倉海恢復一點後用飛膝攻擊，但卻顯得軟弱無力，堀口恭司在飛膝後的纏鬥中以重拳擊倒朝倉海，追擊後拳證就停止了比賽。

有報道指，賽後朝倉海說自己沒有想過對手會用「低低掃」，過去低掃也未有被擊傷，此次準備有所不足。

「低低掃」(Calf kick)

下段踢／低掃的目標一直都可以是小腿，此處特別用「低低掃」這個自製詞，是想集中攻擊小腿那一種，而跟較常見到的那種攻擊大腿的低掃分開。現時外國叫這種攻擊小腿的低掃為Calf Kick，Calf 就是小腿肌肉的俗稱，因此意譯也可叫作「小腿踢」。亦見過內地叫這攻擊為「卡夫踢」（或者只是戲稱），就是音譯了Calf。但因為音譯動作有點奇怪，所以還是先叫這種攻擊做「低低掃」。

令對方失去平衡是這個技術其中一個優點。大多的低掃通常都是攻擊大腿，對對方構成的傷害也很大，亦能阻截對方的攻擊，但要令人失衝跌倒就較難。Joe Rogan指Benson Henderson是把「低低掃」發揚光大的選手，他對上Frankie Edgar 與 Gilbert Melendez時也以此攻擊把對方手擊至失衡：

片段擷取自YouTube

除了令人失衡，跟普通的低掃一樣，「低低掃」的傷害亦是會累積的，能漸漸減慢對方的速度和步法的靈活性。腿部受傷的拳手不能借用大腿把力量傳送到拳頭，他打出的拳會變輕。另一方面，受傷的那隻腳既不能用來踢擊對手，亦難以作為支撐腳，減少拳手的攻擊方式。

但真正的傷害來自於這個技術攻擊的神經。

腓總神經與垂足

(《談中醫傷科常見的下肢神經卡壓綜合症》,林文彬，圖4.1)

（https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/foot-drop/multimedia/peroneal-nerve/img-20008172）

「低低掃」攻擊的除了是肌肉，更是膝及小腿外側的腓總神經（Common peroneal nerve）。腓總神經是小腿中的神經，為小腿的後外側與膝關節提供感覺，腓總神經支配了42塊小腿肌肉。當腓總神經受傷，就會出現垂足（footdrop），即足部無法向足背抬高，踝關節不能夠向上背屈。

因該處沒有很多肌肉保護，所以數記攻擊就能傷到對方。可以看到堀口恭司攻擊的位置，正是腓總神經所在。受到此攻擊後，朝倉海就難以控制腳掌及重心：

片段擷取自YouTube

在比賽中出現垂足，輕則會影響移動，如 Demetrious Johnson 對上 Henry Cejudo的這一腳，就看到Cejudo難以控腳掌：

Aquí hay otro ejemplo muy claro. Allí la explicación porque siempre los peleadores buscan neutralizar con este low kick.. Cejudo pudo reponerse! pic.twitter.com/A0krejfrs0 — Jaime Arellano (@jaimearellano10) August 16, 2020

更嚴重的就會出現新星Sean O'Malley與Michael Chandler的情況，因未能控制腳掌而摔倒並弄傷腳腕：

Here is a similar injury comparison between Sean O'Malley and Michael Chandler. O’Malley injury was most likely nerve damage above the Fibula caused by Vera’s kick. pic.twitter.com/BqOSi5kzS1 — M i n k (@Minkboi) August 16, 2020

剛挑戰UFC輕量級冠軍失敗的 Justin Gaethje，就在跟Tony Ferguson比賽後的一個訪問中說過，現時他都不會再踢對方大腿：

我知道被踢中有多痛。我沒有再踢別人膝蓋以上了，都只踢小腿 Justin Gaethje

非常具有破壞性，從不同的距離都可以使用，因此安全得多。 被擊中的位置有裊多神經和韌帶，卻沒有肌肉保護 Justin Gaethje

因甚有威力，加上難以防守，現時「低低掃」已成很多MMA選手的常用武器。

【伊諾山度截拳道．擊襠勾踢】Burton Richardson：先提腳靠近對手 最後一瞬間打出短促勾踢