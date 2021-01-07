Erik Paulson｜集各家之長　曾被Gracie勸阻出戰UFC的截拳道之男

因為資訊不發達的原故，在早期的綜合格鬥參賽者中，很多選手都是後來擔任教練後才受到拳迷的認識，Erik Paulson就是其中的一位。被格鬥圈內人士稱為「格鬥技百科全書」，並出版過不少被拳迷視為至寶的教學影片，Erik Paulson除了曾在1995年奪得日本修斗輕重量級冠軍外，更是在80年代就已經混合學習截拳道、巴西柔術和降服式摔跤的綜合格鬥先軀。

Erik Paulson。圖片來源：https://bit.ly/2XjPc40

自小喜愛武術的Erik Paulson由八歲開始就學習柔道，但因為一次與朋友的較量中遭到扯頭髮而未能成功摔倒對方，結果最終要以拳頭擊敗對方，導致Paulson認為打擊技才是更有效自衛方法。於是，Paulson開始學習跆拳道、空手道和拳擊等武術，並積極參加各種比賽。

中學畢業後，因為受到李小龍電影的影響，Paulson開始跟隨伊諾山度（Dan Inosanto）及Rick Faye學習截拳道、詠春、菲律賓武術Kali及泰拳等武術。

於1986年時，當Paulson得知巴西柔術（當時稱為Gracie柔術）的存在後，他就立即聯絡當時負責教學班的Rorion Gracie表示有興趣學習。他先跟從Rorion及後來出戰UFC的Royce Gracie學習他們的自衛術系統，之後再跟隨Rickson Gracie學習寢技。

當時Paulson還是繼續一邊工作賺錢，一邊鍛煉各種不同的武術。一段時間後，Paulson在伊諾山度的學院中遇到了當時在美國宣傳日本修斗的中村頼永（Yorinaga Nakamura）。看到對方把打擊、摔投和降服技順暢地融合在一起，加上在中村的降服式摔跤（Catch Wrestling）中有很多當時巴西柔術中沒有的降服技，Paulson立即大感着迷，於是開始同時學習降服技摔跤和巴西柔術兩種降服技系統。

中村頼永降服技示範：

轉戰職業賽

通過中村頼永的介紹，Paulson在1993年6月在日本的修斗賽事中出道，成功以逆三角絞擊敗對手草柳和宏。當時Rorion Gracie在美國也正準備舉辦首屆的UFC賽事，Paulson本來也有興趣參賽，但最後被Rorion勸退。原因在於Gracie家族只打算安排一位代表出賽，而他就是Royce Gracie，假如任何學生打算出戰的話，那以後將不能再跟他們學習。因為希望繼續跟隨Rickson學習，Paulson打消參賽的念頭，最終在第一屆UFC中擔任了Royce的其中一位助手。

之後Paulson繼續接受Rickson Gracie的訓練並在日本的修斗出賽。直到1995年，在Paulson與Renzo Gracie一同出戰美國的WCC（The World Combat Championships）賽事後，Paulson獲Rickson不再教導的通知，於是Paulson轉投Rigan Machado門下繼續學習巴西柔術。

其實為了避免不同人士之間的矛盾，Paulson在1995年出戰WCC時，流派也以Jun Fan（Jun Fan Kickboxing的簡稱，當時截拳道有不同方向與發展，此為其中一流）為名：

經常被拉扯的長頭髮

在早期的賽事中，Paulson的一頭標誌性的長髮也經常成為被對手拉扯的目標。Pualson就曾在一個訪問中解釋，他自己其實並非因為太過鍾愛長髮而明知會處於劣勢也不剪掉，而是當時他正在一部電影中擔任替身，所以必須有那把長髮。在電影完結後，他二話不說就立即把長髮剪掉。

Paulson在1996年5月成功擊敗川口健次成為首位成為修斗輕重量級冠軍的美國人。Paulson在1998開始減少參賽，轉以擔任教練為主要工作。他曾執導的選手包括了Josh Barnett、Ken Shamrock、Renato Sobral、Cub Swanson、Sean Sherk以及Brock Lesnar等等。Paulson也在The Ultimate Fighter: Season 13中獲Brock Lesnar的邀請，擔任Team Lesnar的打擊技教練。

拳迷的至寶

被稱為「格鬥技百科全書」的Erik Paulson除了把自己的所有技術整合，創辦了Combat Submission Wrestling(搏擊降服技摔跤，簡稱CSW)和STX Kickboxing兩個系統外，也會定期舉辦格鬥技講座，並出版過不少的教學影碟，成為了是不少早期拳迷的珍藏之一。

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