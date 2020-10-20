【櫻庭和志】以實力挽救日本摔角手聲譽　技巧華麗的綜合格鬥傳奇

職業摔角手在日本被視為真正的格鬥家，但雖然他們確實比一般人的格鬥能力高，卻不代表他們能夠比得上現役的格鬥選手。在90年代中期，因爲日本職業摔角手多次於綜合格鬥賽中吃下敗仗，導致職業摔角手强悍能打的形象一落千丈。還好這時出現了一位其貌不揚的救星，他就是後來的綜合格鬥傳奇櫻庭和志。

前UFC冠軍及前WWE冠軍Brock Lesnar。圖片來源：Getty Images

職業摔角雖然是以表演為主的運動娛樂，但不論是在歐美還是日本，職業摔角摔角手給人的形象都是硬朗、壯健而且有一定的格鬥能力。實際上，不少的摔角手都的確有武術根底，可能是學界摔跤、業餘拳擊或是其他類型的格鬥技。加上擁有經過努力鍛煉的強壯身體，他們不但在鏡頭前很能打，在鏡頭後，他們也有那種「強人硬漢」的心態。但雖然如此，因爲訓練方式不一樣，就算他們的運動能力很好也擁有一定的技巧，認真打起上來卻並非一定能贏。

能打但不代表好打

在北美的職業摔角界中不乏被業内認識稱讚為「好打之人」的選手，但同時也會間中流傳一些著名摔角手在後台或是在街外被襲擊的事件。當中比較著名的大概有時任冠軍Shawn Michaels在1995年與酒吧被人圍毆，或是鏡頭前近乎無敵的Goldberg於2003年時在後台被懂得降服式摔跤的Chris Jericho鎖在地上動彈不得。

不過這些都是幕後的事情，在互聯網未算發達的時候，事情在當時都沒有廣受流傳，算是保住了摔角手在摔角迷心中的形象。但在其中一個被視爲北美摔角歷史上最大錯誤的決定中，北美摔角手的强悍形象卻曾被WWF的劇組親自在幕前破壞。這就是事後大部份相關人士都後悔讓其發生的Brawl for All賽事。

讓摔角手真打的Brawl for All

在1998年，WWF (World Wrestling Federation，現時的WWE) 不知是否因為受到UFC真實格鬥帶來的震撼，而決定讓多位職業摔角手進行真打(行內稱為Shootfighting模式)的Brawl for All大賽。結果，這個環節除了不受歡迎外，更讓參與的選手造成了嚴重傷害。

當時參加Brawl for All的職業摔角手，除了壯健體魄，不少人也真的擁有實際的格鬥技經驗，但除了在第一輪賽事勝出後就宣布退賽的前UFC冠軍的Dan Severn外，參賽的選手中始終並非擁有職業資格的格鬥選手。而除了沒有與職業格鬥選手所擁有的經驗外，現役職業摔角手每星期都要巡迴表演，每日不是要上場表演就是在前往下一個場地的旅程途中，根本沒有時間為以針對性的格鬥操練作好好準備。再加上職業摔角選手本身就已經是傷痕纍纍，Brawl for All結果可以說是慘不忍睹。

Brawl for All並沒有選擇當時UFC使用的MMA賽例，而是用類似拳擊的方式進行。參賽者穿戴拳擊拳套，容許出拳和抱摔，但不能踢擊或地戰。不過雖然如此，在全力互轟之下，不少參賽者都新傷舊患齊發，而原定將會受到力捧的新星Steve Williams更受傷到要在賽事後提早退休的地步。

最後，人氣低迷的摔角手Bart Gunn連環擊敗對手，爆冷勝出了Brawl for All賽事。不過據說因為Bart Gunn擊敗了大熱的Steve Williams而遭到高層的報復，他在Brawl for All的「優勝獎勵」竟然是在職業摔角界的盛事Wrestlemania 15中場對上超重量級職業拳擊手Butterbean。結果Bart Gunn在衆多摔角迷的眼前被真正的拳擊手Butterbean痛毆，毫無還擊之力。

經過Brawl for All的慘痛教訓後，WWF或是之後的WWE都就沒有再嘗試以真打進行比賽。不過除了北美的摔角手形象因爲今次賽事而被破壞，日本的摔角手在同一時期也正在面對相似，甚至更嚴重的形象危機。

慘敗的職業摔角英雄

在1994年時，日本職業摔角組織UWF-i向剛在Vale Tudo Japan大獲全勝的巴西柔術傳奇Rickson Gracie招手，邀請他加入UWF-i，但Rickson卻表示對與假格鬥家對打沒有興趣而拒絕邀請。

Rickson的用詞引起了日本職業摔團體的不滿，於是UWF-i摔角手兼主教練安生洋二特意從日本飛到Rickson在美國洛杉磯的道場進行挑戰，但卻慘敗收場。據説安生洋二在Rickson猛烈的地面打擊下依然沒有投降，最後被Rickson絞暈。因爲是閉門挑戰，沒有記者拍攝到真正的比賽過程，他們唯一拍攝到的就是開門後，滿面是血的安生洋二像垃圾般倒在地上。

之後Rickson於1995年的Vale Tudo Japan賽事中再次奪冠，而被他擊敗的三位選手當中有兩位當時也是職業摔角手。爲了捍衛日本職業摔角的威名，當時的日本職業摔角英雄高田延彥決定挺身而出向Rickson Gracie進行挑戰。

北美版PRIDE 1 DVD封面，Rickson Gracie在中間，旁邊四人是Oleg Taktarov、Kimo 、Dan Severn和Gary Goodridge。相片來源：https://amzn.to/2OXwHPK

於是，以高田延彥對Rickson Gracie這場比賽為重點，PRIDE在1997年10月11日正式舉辦，吸引了3萬7千名觀眾入場觀看。經過六場的賽事後，高田延彥對Rickson Gracie這場壓軸重頭戲終於在萬眾期待下正式開始，但可惜，這場重點賽事持續了不到五分鐘，Rickson Gracie在第一回的4分47秒時用十字固成功降服高田延彥，讓當時職業摔角是最強格鬥技的形象完全破滅。

Rickson Gracie和高田延彥在一年後的PRIDE 4中再次碰頭，而Rickson Gracie再次在第一回合就以十字固擊敗高田。高田延彥兩次的敗績讓他受到千夫所指，職業摔角的形象也大受影響。

幸好，這時有另一位其貌不揚的二線職業摔角手開始在PRIDE嶄露頭角，並在之後的PRIDE賽事中擊敗多位Gracie家族的選手，成功挽回了職業摔角手的威名，他就是後來的綜合格鬥界傳奇 - 櫻庭和志。

UWF-i時期其貌不揚的櫻庭和志。圖片來源：https://bit.ly/35jZZyu

其貌不揚的櫻庭和志

受到動漫《虎面人》的影響，櫻庭和志自小就是日本職業摔角迷。從15歲開始參加學界摔跤賽事，櫻庭不論是在中學還是大學的學界賽事中都獲得出色的成績。大學畢業後的櫻庭原本考慮留在大學擔任摔跤教練，但最後還是決定追逐他的成爲職業摔角手的夢想，加入以打法逼真見稱的UWFi職業摔角。

加入UWF-i後，櫻庭先從主教練安生洋二身上學習一些擒抱和打擊技巧，之後再由名宿Billy Robinson進一步指導 Catch Wrestling的降服式摔跤技術。在早期的UWF-i生涯中櫻庭主要擔任二線角色，在職業摔角賽中獲勝率低於50%。不過慢慢地，櫻庭開始愈來愈受到UWF-i的重視，但這個時候，因爲安生洋二在美國慘敗於Rickson Gracie手下，UWF-i人氣急跌，最後倒閉收場。之後高田延彥成立Kingdom職業摔角，但在綜合格鬥的流行下，很多摔角迷都開始懷疑職業摔角手的實力，而隨着高田延彥又慘敗在Rickson Gracie手中，職業摔角面臨比摔角迷所唾棄的危機。

「職業摔角其實是很強的！」

在高田延彥於1997年10月的PRIDE大賽中落敗後，櫻庭在同年的12月曾參與了在日本舉辦的UFC Japan的重量級淘汰賽並成爲冠軍，當時他在賽後訪問中就説過「職業摔角其實是很強的！」(プロレスラーは本当は強いんです) 這句説話。

櫻庭和志。圖片來源：網上圖片

之後他在1998年3月的PRIDE 2中開始於PRIDE參戰，首先擊敗了著名選手Vernon White，再在之後的賽事中陸續擊敗Carlos Newton和Vitor Belfort等强敵。櫻庭成功扳回職業摔角手在綜合格鬥賽中的形象，而不只如此，櫻庭之後接連擊敗來自Gracie家族的選手，包括Royler Gracie、Renzo Gracie、Ryan Gracie以及曾在UFC稱王的Royce Gracie，並贏得「Gracie獵人」（Gracie Hunter）的美譽。加上櫻庭喜歡在賽事中使用一些華麗的職業摔角動作，讓他在日本的格鬥界和職業摔角界中都大受歡迎。被是爲綜合格鬥中的傳奇人物，櫻庭亦在2017年入選UFC的名人堂。

跨界別賽事

隨着綜合格鬥的持續發展，現時格鬥迷和摔角迷已經能清晰分開兩者，但也不時會有綜合格鬥選手轉戰職業摔角賽，或是職業摔角手轉戰綜合格鬥賽。這個情況除了在日本常見外，近年在北美最著名的例子就應該要數前WWE冠軍Brock Lesnar轉戰UFC後成爲冠軍，以及前UFC女子冠軍Ronda Rousey轉戰WWE。

但雖然跨界別參賽已經算是一個常態，綜合格鬥選手打職業摔角打不出神髓，或是職業摔角手打綜合格鬥賽沒能有好表現的問題到現時依然爲人所詬病。當中最極端的例子大概就是前WWE冠軍CM Punk嘗試轉戰UFC，但卻完全慘敗，表現被批評為只有新手的水平。

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