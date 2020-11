Catch Wrestling｜奧運自由式摔跤始祖　巴西柔術外的地戰系統

Catch Wrestling擒拿摔跤在早期的綜合格鬥賽事中,可以說是在巴西柔術外比較多參賽者學習的地戰系統,大多數以來自職業摔角手的選手就是使用這系統。全名是Catch-as-Catch-Can Wrestling的擒拿摔跤自15世紀就已經在歐洲出現,可以說是美國業餘摔跤和奧運自由式摔跤(Olympic Freestyle Wrestling)的源流,亦是職業摔角的始祖。

早於15世紀,英格蘭就已經流行Lancashire摔跤,而在大英帝國(1490-1900初)的數百年間,英國海軍在世界各地作戰,同時也把不同的技術帶回英國,讓摔跤技術變得更加完善。當時有一句術語就是Catch-as-Catch-Can,其中的意思就是「你抓到我的話就試試看」(catch me if you can),也指「只要抓住對手,用任何方式也可以」。

在1871年,運動名人John Graham Chambers混合了「Lancashire」、「Cumberland and Westmorland」和「Cornwall and Devon」三種英格蘭摔跤風格,推出了以Catch-as-Catch-Can爲名的新式摔跤。雖然開始的時候沒有他預期般受到歡迎,但在慢慢改良後,這種新式的Catch Wrestling漸漸受到大衆的留意。

Catch Wrestling有系統地包括了在地上的擒抱以及在Lancashire摔跤中容許的四肢鎖技、小關節技等降服技術,對當時的人來説可以說是非常新鮮。當時很多勞動階層在一天的工作後並沒有太多娛樂活動,很多時候都會聚在一起以摔跤作為運動,並加入少許賭注自娛。

有觀衆圍觀的摔跤賽。圖片來源:https://bit.ly/2TSVeGY

北美嘉年華會中的金牌娛樂節目

Catch Wrestling在19世紀末和20世紀初通過移民和旅遊者進入了北美,除了成爲大受歡迎的運動外,也成爲嘉年華會中的金牌娛樂節目。在北美各地巡回演出的嘉年華會派摔跤手會向當地人士進行挑戰,如果挑戰者能夠以壓制或降服擊敗嘉年華的摔跤手,他們就有機會贏得現金獎勵。

因爲對手沒有預設,嘉年華的摔跤手必須為最壞的情況做準備,要以壓倒性的攻勢快速降服參賽者,讓對方沒有爭辯的藉口。假如只是用壓制的方式獲勝,參賽者也可以說自己沒有被壓制而出現爭拗,但利用降服技讓他自己投降的話就能免去這個麻煩。不過有時候也會因爲對手太過頑强而要比賽數個小時才能分出勝負,因此當時的摔跤手也須擁有很好的體能。

早期Catch Wrestling技術。圖片來源:https://bit.ly/2I7DhlJ

另外,在巡回演出途中,因為當時很多移民湧入北美,摔跤手也會遇上來自不同地域的對手,把一些新的技巧加入到自己的摔跤技術當中,包括愛爾蘭的「 Irish Collar & Elbow摔跤」以及印度的「Pehlwani摔跤」等。這些技術後來都成爲了Catch Wrestling的重要元素。

Catch Wrestling的規則會因場地和觀衆的喜好而異,但主要獲勝方法還是通過壓倒對方(pin fall)和用降服技術讓對方喊投降。當時除了插眼等會導致對方殘廢的招式外,標榜「任何鎖技都不被禁止」(No-Holds-Barred),因此參賽者幾乎可以使用任何類型的鎖技。

常見的Hammer Lock。圖片來源:https://bit.ly/3k3AneC

不過去到1920年代,大多數在嘉年華會進行的比賽已成為預定賽果的賽事,也就是職業摔角的原型。但同時,受到正式監管的摔跤賽事就把太過危險的Catch Wrestling降服技巧除去,漸漸變成後來的業餘摔跤和奧運自由式摔跤 (Olympic Freestyle Wrestling)比賽方式。

The Snake Pit

說到Catch Wrestling就不得不提英國著名的「蛇穴」(The Snake Pit)。由Billy Riley在1948年創辦,Snake Pit原名為Riley's Gym,為各式各樣地摔跤手進行訓練,被視爲當時其中一個最著名的Catch Wrestling訓練場所。

當時世界各地不少摔跤手都慕名而到Riley's Gym接受訓練,而因爲那裏的選手都能像蛇一樣地靈巧攻擊對手,外地的摔跤手就以「蛇穴」(The Snake Pit)去稱呼這個恐怖的訓練場地,這個名號後來就成爲Riley's Gym的新名稱。

在Billy Riley的教導下,The Snake Pit訓練了一些後來世界知名的擒拿摔跤手,包括職業摔角手Karl Gotch、Bert Assirati、Dynamite Kid和Billy Robinson等,當中Karl Gotch和 Billy Robinson其後更把Catch Wrestling帶到日本,並成為了日本現代綜合格鬥技的一個藥引。

對綜合格鬥技影響深遠

除了Karl Gotch的學生之一的豬木間接讓綜合格鬥技在日本流行外,其實早期UFC標榜無規則的「No-Holds-Barred」一詞正是來自Catch Wrestling的術語。而在早期與Royce Gracie分庭抗禮,以擅長降服技見稱的Ken Shamrock正是從日本職業摔角選手船木誠勝身上學到由Karl Gotch傳下來的Catch Wrestling技巧。

另外,在日本PRIDE連續擊敗Gracie家族選手而成爲「Gracie獵人」的櫻庭和志同樣是在Karl Gotch傳下來的系統中學到Catch Wrestling技巧,再由Billy Robinson親身指導。當時櫻庭以Catch Wrestling「擊敗」巴西柔術可以説是格鬥界的大事。

雖然在現時的綜合格鬥賽事中,Catch Wrestling並沒有巴西柔術或俄羅斯桑搏等降服技系統大名氣,但不少選手如Josh Barnett 也依然以Catch Wrestling為自己的地戰基礎。

摔跤?摔角?角力?

