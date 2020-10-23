【十手Jitte】日本江戶時代捕快利器　據說能夠劈斷武士長刀

大家在看日本大河劇時，或者會發現江戶時代的捕快手執一種特殊兵器，外形類似於短棍，但又多出一個護手。跟動畫《忍者龜》中，Raphael（紅色）所執的兵器「釵」有點相似，但又有點不像。今天【武備志】便跟大家介紹一下，這種江戶捕快所用的兵器——十手。

十手，又名實手，英文為「Jitte／Jutte」，日語是「じって」。十手形狀如一支短棒，持柄處前端有一根支鉤，具格擋作用。十手是日本古時一種無刃兵器，不少武術流派亦以「十手術」聞名。十手跟另一種琉球古兵器「釵」形制相似，但護手形狀略有不同。

▍十手的起源

兜割（圖片擷取自：http://bit.ly/2nEAKTl）

根據久松枯之的《近世事物考》記載，十手是明人陳元贇（相傳為日本柔術的鼻組）於江戶時代寄居日本時，傳至日本的中國武具之一。另有說法指，早在室町時代中期，十手術已經在日本廣泛流傳。而在戰國時代，更有傳十手（這兒指有刃的十手，叫兜割）是因能劈開頭盔而著名的武器。

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▍十手在江戶時代的應用

相傳在日本幕府時代，任何人攜帶兵刃進入將軍皇宮是為彌天大罪，就連大臣或守衛亦毫不例外。因為這條禁令，宮殿的衛兵都攜帶了數種不帶刀刃的兵器，十手就是其中之一。而十手亦漸漸成為宮殿守衛的象徵。

及至江戶時代，江戶幕府頒發「禁兵令」，規定除了武士階級外，其他人等不能配備攜有有刀刃的武器。由於十手不設鋒刃，又性能不俗，所以成為當時浪人及平民較常用的自衛武器之一。

與此同時，十手亦成為「町奉行」（地方警察）的常備武器，為執法者所佩帶，也即是日本警棍的前身。高級警察和低級執法人員，如當代的捕快、捕吏（「岡引」，Okappiki）及作為當代警察前身的「同心」（Doshin）便會直接以十手去制服犯人。而在江戶時代作為類似於現代的警察署長的「與力」，則會以十手作為指揮工具及身份象徵，故其十手通常會配上銀箔、銀塗等裝飾。

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▍十手的用法

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/fdNLm1utUgw）

除了用作身份識別及象徵外，十手亦有其武術用途。十手的設計是以克制刀劍，以生擒、擊昏並捕獲對手為目的。其形制是長約一尺五寸的鐵棒（中刺，saki），在與持柄（nikidi）連接處裝有護手（yoko），可用來格擋或阻架刀劍的劈擊。

在日本，除了一些對十手術有專門研究的流派（如涉川流、一角流）以外，很多其它武道流派亦都有十手術的技法傳習，如柳生流、無二流、澀川流、石尊真石流、聖天一至流、四心多久間見日流等。

十手的用法多變，除了可以用來刺擊、打擊、擋格、錘擊外，更可牽制對方兵器。在坊間流傳著許多關於十手武術的大師，以十手折斷武士長刀或使長刀不再發揮其功能的故事。另外，一角流十手術的訓言便是「向下揮劈中的太刀之下是地獄的所在，能夠跨過之後便會找到極樂世界」，意指敵方的鋒刃武器雖然威力絕倫，但只要能學會技巧，趨走有勢，便能以一角流的武術，破解敵人有刃的兵器。

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