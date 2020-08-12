中世紀兵器｜圓盤匕首︰騎士必備身份象徵　原來是破甲擒拿利器

之前介紹過「蛋蛋匕首」Ballock Dagger，今之輪到同為「五大中世紀匕首」、形象多變的——圓盤匕首（Rondel Dagger）。它可以是單刃、雙刃，甚至是「無刃」，亦是騎士的身份象徵之一。

▍圓盤匕首的歷史

圓盤匕首，英文稱為「Rondel Dagger」。它是中世紀歐洲五大匕首之一，跟「蛋蛋匕首」（Ballock Dagger）、Baselard Dagger、Quillon Daggers、Ear daggers齊名。

「Rondel」一名源於匕首那「圓盤狀」的護手及柄尾（劍首）設計。雖然圓盤匕首起源不明，但它卻迅在中世紀流行起來，並且被廣泛接受。圓盤匕首最早可能出現於公元1300年左右，盛行於14世紀中葉到16世紀期間，在中歐、西歐、斯堪地那維亞半島（Scandinavia，即挪威瑞典一帶）、西班牙及英國等地廣泛流傳。

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從跟圓盤匕首相關的文物數量顯示，它通常作為軍事破甲兵器使用，而且經常與騎士階層聯繫在一起。當騎士平常外出不便隨身攜帶長劍時，便會配上圓盤匕首以作為身份象徵。

到了15世紀，圓盤匕首在新興中產階級中亦越來越流行。在Girat de Roussillon描繪法國十二座教堂建造的畫像中，可以看到商人腰間戴著圓盤匕首。圓盤匕首跟其他匕首一樣，通常懸掛在皮帶的右側或前方。

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▍圓盤匕首的形制

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隨年代不同，圓盤匕首出現不同形狀及大小的刀刃︰單刃、雙刃、棱角無刃等。但無論是哪種刀刃形狀，都會有一個非常尖銳的刀尖，使之成為刺擊為主的匕首。

在十四世紀時，單刃及雙刃圓盤匕首同時出現。由於14世紀的圓盤匕首文物不多，歷史學者Harold L. Peterson 通過研究畫像資料，指出短刃（17-23厘米）的雙刃圓盤匕首最受歡迎。但單靠畫像資料很難辨識刀刃的實際形狀，尤其有不少匕首是收藏在皮鞘內。

及至15世紀和16世紀，單刃逐漸變得更為流行。到14世紀末，在圓盤匕首的長度亦有所增長，甚至可以長達38-40厘米。另外在15世紀時，圓盤匕首發展出新的刀刃形狀：三角形。

單刃刀身的截面明顯呈三角形，脊柱較厚且堅硬。有時，刀片脊柱的末端部份亦會開刃，形成「假刃」。雙刃刀身的橫截面為菱形，刀脊較厚。三角形刀身形狀像一個冰鎬：刀身相對較窄，堅硬而且尖銳，僅用於刺擊。

圓盤匕首的「圓盤」亦有相當多不同大小、形狀及配搭。除了最常見的圓形護手及圓形柄端配搭外，亦有一些只有護手或柄端部份；有時兩者大小一樣，有時柄端卻比護手還要大；有些不是圓盤狀，而是八角形、六邊形、弧形凸起、凹槽形等。此外，手柄跟護手的材質十分多元化，以黃銅、鐵板、木頭、骨頭或動物角等製成。

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▍圓盤匕首的技法及柄底圓盤的用途

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圓盤匕首發展於14世紀，跟12世紀到13世紀的騎士匕首發展同步，亦與全身板甲的演變相符。到了15世紀，圓盤匕首已成為騎士的標準副兵器配備，並在1415年的阿金庫爾戰役等著名戰役中出現。

根據現代學者對英格蘭約克王朝的最後一任國王理查三世（Richard III）的驗屍發現，他在1485年的博斯沃思原野戰役中陣亡前，頭部便已遭受圓盤匕首刺傷。

圓盤匕首是騎士用於近戰時的後備武器，可謂是他們的最後一道防線。由於圓盤匕首專為刺擊而設，所以能夠有效穿透裝甲要害，如關節縫隙或頭盔視縫等。因此圓盤匕首可用於迫使倒地或受傷的騎士投降，以便獲取豐厚可觀的人質贖金。

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在15世紀著名德國劍術大師Hans Talhoffer 的武術指南中，列舉了圓盤匕首於無甲作戰和裝甲中的各種技術。

圓盤匕首主要以反握為主，一方面可加強刺擊能力，二來可以刀身保護前臂部份，並以匕首作勾拿擒拿之用。防守時另一隻手可以握住刀身，施展類似「半劍」的手法，以刀身作為擋格，同時亦可以此作擒拿控制對方關節。

關於柄底圓盤的作用有不同的說法。有說那是為了在近身搏擊時，讓另一隻手能更穩固地按壓在柄底上，以合兩手之力刺擊對方。有說是為了加強匕首操控性，讓手穿護甲的騎士亦能感覺到匕首的觸感，亦不至脫手。

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