【科曼】拳擊史上年紀最大的重量級冠軍　曾跨代激戰阿里荷里菲特

被視為拳壇傳奇之一，科曼（George Foreman）不但是奧運拳擊金牌得主，更分別於1973年和1994年兩度成為世界重量級拳擊冠軍，讓他不但成爲拳壇史上年紀最大的時任重量級冠軍，也是唯一一位能在相隔20年後再奪冠軍的拳手。有趣的是，雖然他是拳壇中獨一無二的傳奇，但對一般市民來說，讓科曼最知名的大概是由他代言的那個電烤爐。

科曼（1991）。圖片來源：Getty Images

出生於1949年1月10日，科曼年幼時是個問題青年，15歲就輟學的他經常夥同友人一起搶劫，直到16歲時才回心轉意，決定以成為木匠和瓦工為目標接受職業培訓。後來科曼在主管的邀請下也開始學習拳擊，並在1967年1月首次在業餘拳賽中勝出。

之後科曼越戰越勇，在1968年3月成為全國冠軍後，於1968年獲得入選美國奧運代表隊的資格。於是，僅僅學了18個月拳擊，業餘成績16勝4敗的科曼就代表美國在1968年10月舉辦的墨西哥奧運會中出賽，並成功奪得金牌。

激戰阿里

奧運後，科曼搖身一變成為拳壇新星，在隔年轉戰職業拳賽，追逐他成爲世界冠軍的夢想。在1973年，37戰全勝的科曼獲得機會挑戰當時同樣未嘗一敗的WBA及WBC重量級冠軍Joe Frazier。讓人大吃一驚地是，科曼只用了兩回合就成功以KO擊敗Frazier，成為新一任的世界重量級冠軍。

之後，科曼相繼擊敗José Roman和Ken Norton，在第三場衛冕戰中對上了當時正重整旗鼓**的阿里(Muhammad Ali )。兩人在1974年10月的這場「叢林之戰」（The Rumble in the Jungle）被視為「20世紀最偉大的一戰」，兩人在激戰下，科曼最終在第8回合被阿里擊敗，在科曼職業生涯中的寫下首場敗績。

多年後來的阿里（中）與科曼（右）。圖片來源：Getty Images

**阿里因反戰及拒絕服役而被吊銷拳擊執照，從1967年到1970年間並沒有比賽，1971年復出後狀態被評論為不復當年勇

面臨死亡後成為牧師

落敗的科曼在之後的兩年都沒有在比賽，直到1976年才以再戰阿里為目標宣布復出。可惜，科曼之後雖然勢如破竹般獲得五連勝，但在1977年與Jimmy Young一戰中卻因為體力不足，最後在12回合完結後以點數落敗。

回到休息室後科曼出現中暑的症狀並感到嚴重不適。根據他自己的說法，他當時進入了瀕死的狀態，而雖然當時他並不信神，但感覺上天回應他不想死的願望。這次的經歷後，科曼成為了基督徒並淡出拳壇。

成為了牧師的科曼之後專心傳道，更建立以他自己命名的一所青年中心。不過當時誰也沒有想到，這個青年中心後來會成為科曼再戰拳壇的關鍵。

退役10年後再度復出

在1987年，因為青年中心需要資金來持續運作，退出了拳壇10年並已經38歲的科曼宣布捲土重來。在宣布復出的消息傳出後，很多人都認為他的年紀太大，再加上他在復出戰中的體態看起來像是缺乏操練，外界都認為他再戰拳壇的決定是一個嚴重錯誤。

對此，科曼就決定以行動來證明，年齡並非一個人實現目標的障礙，而40歲也不等於「被宣判了死刑」。

當時的科曼雖然已經少了年輕時連環打擊的爆發力，但其單發重拳的威力仍在，再加上他改善了過往在比賽後段體力不繼的問題，讓他一路過關斬將。在連勝24場後，42歲的科曼在1991年終獲得了挑戰冠軍荷里菲特(Evander Holyfield)的機會。

雖然科曼在12回合的激戰後以點數落敗，但他的表現卻證明了自己依然有能力與當代冠軍在擂台上一較高下。

多年後的荷里菲特（中）和科曼（右）。圖片來源：Getty Images

20年後再嚐成為世界冠軍的滋味

與荷里菲特一戰後的科曼沒有停下腳步，繼續定期出賽。雖然在1993年6月不敵Tommy Morrison，但卻於1994年11月成功擊敗了26歲的Michael Moorer，在把冠軍腰帶輸給阿里的20年後，以45歲之齡再次成為WBA及IBF重量級冠軍。

時至現在，科曼還是拳壇史上年紀最大的時任世界重量級冠軍，也是史上贏得世界重量級拳擊冠軍的最高齡選手。

+ 5 + 5 + 5

科曼於1997年以48歲之齡退休，職業生涯戰績為76勝5敗68KO。不過，科曼除了是拳壇的傳奇外，他的名字也因為他代言的電烤爐而為世界上不少的家庭主婦認識。

傳奇的電烤爐代言人

在復出後，科曼一直標榜自己的成功是因為健康飲食，而看中這點的Salton公司於是就決定與科曼合作，讓科曼為公司正在研發的電烤爐擔任測試員及代言人，並在1994年正式推出科曼為名的電烤爐。

直到2014年，這電烤爐在全球已售出了1億多個。雖然科曼從來沒有透露這個電烤爐為他帶來了多少的收入，不過Salton公司在1999年曾以1.38億美元的價錢買下「科曼」這個名字的商業使用權，再加上科曼會在每個出售的電烤爐中獲得40%的利潤，外界猜測他在電烤爐的代言工作中收益超過了2.5億美元，比他身為拳手時賺得更多。

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