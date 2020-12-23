2021年國際拳擊名人堂名單出爐　Mayweather及阿里女兒榜上有名

因為疫情關係，本應在今年6月舉行的2020年IBHOF國際拳擊名人堂（International Boxing Hall of Fame）典禮要延期到2021年才能進行。不過雖然如此，這依然無阻IBHOF根據過去的慣例，在年尾宣布下一屆國際拳擊名人堂包括了Floyd Mayweather Jr.、Wladimir Klitschko和Laila Ali等的入選名單。

由美國拳擊作家協會（ Boxing Writers Association of America）與多位國際拳擊歷史學家以小組投票形式選出，IBHOF在周二宣布了入選2021年國際拳擊名人堂的十三位人士，包括：

現代男子類別 （Modern Category）

Wladimir Klitschko

Wladimir Klitschko（2017）。圖片來源：Getty Images

Klitschko於1996年夏季奧運的超重量級拳擊中獲得金牌後於同年轉戰職業賽。曾分別贏得WBA、IBF和WBO的重量級世界冠軍，Klitschko以64勝5敗53KO的職業賽戰績於2017年退役，

+ 8 + 8 + 8

Floyd Mayweather Jr.

Floyd Mayweather Jr.（2015）。圖片來源：Getty Images

於1996年夏季奧運上屈居銅牌後，Mayweather在同年轉戰職業賽。在職業生涯中未嘗一敗的Mayweather分別在超羽量級、輕量級、超輕量級、次中量級和輕中量級五個不同級別中都獲得世界冠軍，於2017年以50戰全勝的職業賽戰績下宣布退役。

+ 9 + 9 + 9

Andre Ward

Andre Ward（2017）。圖片來源：Getty Images

Andre Ward是2004年奧運會金牌得主，轉戰職業拳擊賽後曾奪得超中量級和輕量級舉重世界冠軍，於2017年以32戰全勝的成績退役。

+ 5 + 5 + 5

現代女子類別 （Women's Modern Category）

Laila Ali

Lalia Ali（2007）。圖片來源：Getty Images

身爲拳王阿里的女兒，Laila Ali自己也是當代女子拳壇中的罕見巨星。在2001年時與Jacqui Frazier-Lyde的一戰成爲拳擊史上首場的女子PPV主賽事，曾奪得女子超中量級和女子輕重量級冠軍的Laila Ali的在2007年以24戰全勝並21KO的戰績退役。

Ann Wolfe

Ann Wolfe與James Kirkland。圖片來源：Getty Images

被視爲女子拳擊歷史上最傑出的選手之一，Ann Wolfe曾在女子輕中量級、超中量級和輕量級中奪得冠軍。Wolfe在2006年以24勝1敗的戰績退役，之後專注教練的工作。

女子開拓者類別 （Women's Trailblazer Category）

Marian Trimiar

Marian Trimiar 。圖片來源：https://www.womenboxing.com/tyger.htm

在1976年到1985年間活躍於拳壇的Marian Trimiar被視爲女子拳擊先驅，與已故的Jackie Tonawanda一同入選女子開拓者類別。

非參賽者類別 (Non-Participant Category)

Dr. Margaret Goodman

Dr. Margaret Goodman。圖片來源：Getty Images

Dr. Margaret Goodman從1994年至2005年間擔任NSAC拳擊醫師，負責了出國500多場拳擊和綜合格鬥賽，並在 2001年到2007年間被任命為NSAC醫學顧問主席。

已故入選者

除了以上在世的入選者外，2021年國際拳擊名人堂的已故入選者（Posthumous Inductees）包括Davey Moore（早代選手類別）、Jackie Tonawanda（女子開拓者類別）、Freddie Brown （非參賽者類別）、Jackie McCoy（非參賽者類別）、George Kimball （觀察者類別）和 Jay Larkin（觀察者類別）。

合辦2020年國際拳擊名人堂典禮

2021年IBHOF國際拳擊名人堂典禮預計會在2021年6月13日舉行，而因為2020的典禮在疫情下未能舉行，兩個典禮將會在同一舉行。2020年度的入選者包括：Bernard Hopkins、Juan Manuel Marquez、Shane Mosley、Christy Martin、Lucia Rijker、Barbara Buttrick、Frank Erne、Paddy Ryan、Lou DiBella、Kathy Duva、Dan Goossen、Bernard Fernandez和Thomas Hauser。

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