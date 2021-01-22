MMA｜Fedor 因感染新冠病毒入院 曾稱霸PRIDE賽事的最後沙王

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-01-22 12:06

據報道，Fedor Emelianenko早前因確診新冠病毒，而被送往莫斯科第52號臨床醫院(Clinical Hospital No. 52)接受治療。

雖然暫未公布更多有關他健康狀況的詳情，但Fedor早前就在他官方Instagram向公眾表示他情況良好。

感謝所有為我健康感到擔心的人。我現在感覺很好，我的情況正在好轉。我很感謝醫生和醫護人員對我的照顧和努力。 Fedor Emelianenko

曾雄霸一方的重量級冠軍

Fedor Emelianenko。圖片來源：Getty Images

曾被視為「最強」的代名詞，Fedor Emelianenko曾被網民和比賽組織叫作 「60億分之一的男人」、「最後的沙皇」、「Baddest Man On The Planet」。

自小鍛煉俄羅斯桑搏和柔道的Fedor在2000年首次出戰綜合格鬥賽，參加了日本組織Rings在俄羅斯舉辦的賽事。Fedor的實力很快就受到Rings的賞識，並獲邀請到日本出賽。在Rings的11場比賽中，除了與高阪剛的一戰中因為流血而被醫生終止比賽外，其餘10場比賽都全部獲勝，讓他成為當時Rings最為囑目的選手之一。

Fedor於2002年轉戰日本最大綜合格鬥賽事PRIDE，繼續他勢如破竹的氣勢，先後擊敗Semmy Schilt和Heath Herring，再於2003年擊敗了Antônio Rodrigo Nogueira奪得PRIDE重量級冠軍。在PRIDE於2006倒閉後，Fedor參與Bodog Fight、Affliction和Strikeforce中出戰，直到2009都未嚐一敗。

Fedor Emelianenko 當時其中一個為人熟知的技術，就是他那長距離拋物線的重拳GNP：

希望在莫斯科打告別戰

可惜，在2010年，Fedor狀態開始走下波，連環敗在Fabrício Werdum、Antônio Silva和Dan Henderson手下。Fedor之後減低了出賽的頻率，對手的水平也漸漸下降。不過，他在2017年宣布簽約Bellator，再次對上一些較高水平的對手，可惜，在5場比賽中只有3勝2敗的成績，讓戰績下滑至39勝6敗1無效。

在疫情爆發前，Fedor曾表示希望莫斯科打他自己的告別戰，而Bellator的CEO Scott Coker就表示會為Fedor安排一場在俄羅斯舉辦的Bellator大會。

不過因為疫情關係，Bellator的計劃被迫暫緩，而現在更要待Fedor康復後才可以恢復計劃。

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