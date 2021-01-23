日本槍術｜盛於「日元戰爭」的特殊長兵器　刺斬拉割敲擊用法多變

撰文： 李開泰 最後更新日期： 2021-01-23 18:59

槍是中國武術的重要兵器，而在一海之隔的日本，亦同樣佔據著特殊地位。而這一切，原來跟著名的「日元戰爭」有關。究竟日本長槍有何獨到之處？與中國的槍術又有甚麼區別？

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因「元日戰爭」而盛

槍在日本也被稱為「鑓」，源頭，最早可以追溯至公元三世紀的古墳時代。當時矛已經相當普及，據聞天武天皇（日本第四十代天皇，在位時間為公元673年至686年）便在自己的府第插了一支長矛，以作信物。而這種古代長矛，就經常被視為日本槍的前身。

不過由於缺乏具體的史料證據，很多人都對兩者的傳承關係產生疑問。事實上，在日後一段相當長的時間裡，矛或槍都不是戰場上的重要兵器。例如在平安時代（公元784年至1185年），軍隊便是以薙刀作為主力。而在早期的鐮倉時代（公元1185年至1333年），則以弓箭最為常用。矛及槍這類型的長兵器，倒是在聚居於北海道及庫頁島一帶的阿伊努人之間較為流行。蓋因他們難以組成大型的武士集團，故多採用徒步作戰的方式，而較少使用騎射。

槍術能夠得到幕府軍的重視，應當始於1274至1281年間發生的「元日戰爭」。其時元世祖忽必烈先後對鎌倉幕府發動了兩次進攻。雖然戰爭的核心在水路，但也展過數場規模不小的陸上戰。為了對抗蒙古軍的騎兵及方陣，幕府士兵逐漸改用攻擊距離較長、穿透力更強的長槍作為主要武器。及至「元日戰爭」後，長槍便再沒有從冷兵器的戰場褪色。就算去到火器出現的江戶時代，「長槍足輕」（即配備長槍的步兵）依然是陣前不可或缺的人員。

而在軍隊以外，隨著槍的影響力日漸擴大，不同的槍術流派也開始在民間出現，例如佐分利流、香取神道流，以及因宮本武藏而廣為人知的寶藏院流等。

日元戰爭（1274—1281）。（Wikicommons）

制式與款式

按照江戶年間「長槍足輕」的標準，一支傳統日本槍的長度當介乎在4.5米至6.5米之間，槍身取材自硬木，再用竹片從外包裹，並以金屬製的圓環或絲線繫緊。而尾端則會輔上一個「錘頭」，以鞏固整支槍桿。為了配合用者的持握習慣，除了一般的圓身外，槍桿亦可以被改造成橢圓、多邊形等各種形態。

至於在槍頭方面，有別於中國常見的錐頭，日本的槍頭一般較為修長、狀似劍身，長度介乎1呎至3呎之間。其材質跟薙刀所採用的金屬相同，加上部分款式亦是兩面開刃，故此有人會將之形容為「劍與長兵的混合體」。

日本槍的結構大致如上，而隨著時間發展，自然亦衍生出很多不同的變種，外型及功能各有殊同。現兹列出其中比較著名的槍種：

1.素槍：可以視為日本槍的基本型態，槍頭為一柄長1呎左右的「短劍」，除此之外沒有其他輔件，適合量產，亦可因應場合修訂樣式。 2.三角槍：槍頭為一個厚重的三角錐體，三面俱不開刃，攻擊力全數集中在槍尖，故此尤其適合貫穿鎧甲。可分成「成三角槍」及「平三角槍」兩款。 3.兩鎌槍：又名「曲槍」，槍頭形狀近似於「三叉戟」。即除了中間的槍刃外，兩側還有配上了月牙型的鉤鎌，用以勾扯敵人的兵器或直接割擊對手。常見的款式有「十文字槍」、「千鳥十文字槍」、「月槍」等。 4.管槍：初見於江戶時代中期，握柄處為一個可以前後滑動的管軸，以此加強送槍的速度，適合初學者進行練習。 5.菊池槍：因南北朝年間的大戶「菊池氏」而得名，槍頭為只有一面開刃的短刀，平日可以用「刀鞘」封刃。不過由於鑄造困難，加上不易應用，故多被視為傳說中的武器，文化意義佔重。 6.大身槍：顧名思義體型極其龐大，槍頭介乎30至60厘米之間，桿身則可達至120甚或180厘米。由於重量關係，難以應用在搏擊之中，因此該與菊池槍一樣，乃彰顯武家風範的象徵式用具。在日本享負盛名的「天下三名槍」：御手杵、日本号、蜻蛉切，便屬於大身槍。

槍術打法

雖然槍具的種類繁多，各個流派的側重點也大相徑庭，但基本上所有使用大槍的武技，都可以稱為「槍術」（そうじゅつ）。至於在實際的技法方面，則需要按照槍具本身的特性而定。以素槍為例，由於其槍頭乃一柄兩面開刃的「短劍」，因此除了刺擊之外，亦會有下劈、橫掃等類近於單頭棍的動作，務求以刃鋒削斬敵人的四肢或項頸。

如使用「十文字槍」等兩鎌槍，就有用鉤鎌牽制敵人的兵器的技法。「寶藏院流槍術」中便有句話：「突けば槍 薙げば薙刀 引けば鎌 とにもかくにも外れあらまし」，大概翻譯是「突刺時為槍，斬擊時為薙刀，拉割時為鎌刀，這樣又好那樣又好，都可以」（後一段較難翻譯），可見鎌槍術的技法特點。當中跟中國槍法亦有不同：

部分流派如寶藏院流、風傳流等，則會在演武或練習時卸去槍頭，改以白布裹纏槍端，故其打法比較接近中國常用的大槍。而從片段所見，這類槍具的彈性一般都比較高，演習者會藉此使用一些抖彈動作，有時亦會以槍桿進行敲打或掃擊。

值得一提的是，大眾對槍法技術的印象，通常都會想到是刺，而不是橫揮或者敲。不過從成書於1700年前後的《雑兵物語》所記，長槍的用法是「排列整齊，由上往下打下去」，而不是突刺。而且從「日本甲冑合戦之会」的示範，他們也是以「敲」的方式為主。

日本NHK在2017年時有個戰國時代驗證計劃，去研究一些日本戰國歷史和當時的技法。當時重新檢視了戰國時竹制的長槍，發現由於竹子彎曲，很難用3米長的竹矛去瞄準和前刺，但是，就有足夠的力量把鐵板打至彎曲，情況就如西方以鈍擊兵器打擊著盔甲的敵人一樣。所以，當時的士兵會通過敲擊打破/打脫對方的盔甲後，再埋身用摔技，然後短刀殺敵。這點或許亦是日本槍術跟中國槍術最大的分別之一。