【杖道】劍道外日本警察採用的傳統武道　相傳宮本武藏也敗於其下

如果大家到過日本，很可能留意到當地的警察常常拿着棍站在街上。雖然他們拿著棍，但因應日本警察的實際活動、現代生活方式、社會形態同法規等因素，一般並不會教導警員警杖術 。不過雖然警杖術跟神道夢想流杖術有所不同，但警杖術和神道夢想流杖術、杖道還是有很深的關係。今天武備志就為大家介紹與之相關的「杖道」。

▍據說曾擊敗宮本武藏 今日成為傳統武道之一

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杖道起源於神道夢想流杖術，其創始人為夢想權之助，傳說他敗予宮本武藏後苦苦思量破解二刀流的方法，到竈門神社祈願，得神明夢中啟示而創出杖術，戰勝宮本武藏。至明治時代創立的大日本武德會將杖術納入架構，將杖術家分範士、教士與鍊士三個位階。昭和初期杖術範士中山博道同時教導劍道、居合道和杖術。至昭和後期（1956年），神道夢想流杖術加入全日本劍道連盟（全劍連），配合全劍連推廣劍道、居合道和杖道的普及方針。到1968年，清水隆次與乙藤市藏制定全日本劍道連盟杖道，成為現今最多人練習的杖道。

現時杖道大概可以分為兩大類，一種是古流派，另一種則是全劍連旗下的杖道。古流派可包括如神道夢想流杖術、天道流、法典流等，這些流派很可能會教授杖道以外的其他範疇，例如教授其他武器或古柔術，但多數專注於一個流派。而全劍連杖道則正如上文所述，由神道夢想流杖術演變而成，所以當中除了有12種基本動作外，另有12個來自神道夢想流杖術的「型」 （Kata），更可能會涉獵其他古流派的技術。

杖道顧名思義是以杖為主體，與棒術的分別在於武器的長度，杖較短而多數長約0.9米至1.5米，而全劍連杖道一般練習所使用的木杖則長4尺2寸1分（約128cm）、直徑8分（約24mm），由於不像日本刀般有刀鋒與刀柄的限制，杖的兩頭皆可作出攻擊，又可作出打、掃、刺的不同方式；在「型」的演練中更會一人用木製打太刀，一人用仕杖，演練以杖制刀的方法，大家有興趣可以觀看以上全連盟杖道的片段。

由於杖道所使用的木杖已經是實際的武器，並不像其他武術般有專用的練習工具，所以稍有不慎就可能傷害對手，故此，練習時並不會使用全力，而且會在對手數厘米前停住，很講求對力量的控制。另外，雖然杖道並沒有如柔道亂取般的自由對練，不過仍然有比賽：全日本杖道大會，比賽中會以兩組人同時演練「型」，視乎演練的情況由裁判評分、決定勝負，以上為去年的比賽片段。

▍日本警察「警杖術」跟杖道之間的關係

日本首都警視廳和各縣員警防暴隊所攜帶的比警棍還長的棍子，在警隊中被稱為「警杖」，其使用技巧被稱為「警杖術」。警杖術是根據當今員警活動的實際情況而制定的，雖然跟神道夢想流的杖術不同，當中卻有着相當密切的關連。

在1874年（明治7年），警視廳創立之初，一般警員便已配備3尺長的棍棒，警部級別以上則配備刀具。警杖成為日本現代化警察的常設裝備。1927年，在首都警視廳的「彌生祭奉納武術大會」中，來自福岡縣的清水隆次參加了神道夢想流杖術展示。他的杖道示範大受好評，使其成為首都警視廳的杖術教練。

其後，清水隆次跟警視廳的五位資深弟子（我妻守雄、黒田市太郎、米野光太郎、廣井常次、神之田常盛）把杖術加以發展，以配合警備工作之用，於是便成為了今日的「警杖術」。

下次到日本旅遊看到日本警察，大家就可以和身邊親友說說杖道的相關知識了。

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