【賀年電影】《十八般武藝》：劉家良兵器動作設計最代表作品

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-02-14 00:01

今年農曆新年因疫情關係，戲院限聚閉門，大家無法去看賀歲片。宅在家避疫，重溫經典也是一個過年好節目。【武備志】曾介紹八十年代賀歲動作電影《飛龍猛將》，這次為大家介紹另一套於1982年上映的賀歲動作電影，由劉家良自導自演，劉家輝、傅聲、惠英雄主演的《十八般武藝》。

故事講述義和團的術士、茅山、神打三壇高手被委派追殺叛徒雷公（劉家良 飾）。當年雷公掌管雲南分舵，因不願見弟子憑藉所謂「神打」功夫抵抗洋人軍火徒然喪命，不惜違背朝廷旨意，將義和團雲南分舵解散，化名雨伯隱居鄉間。三壇之追殺人馬皆有爭功之心，暗鬥不止。雷勇更用無賴（傅聲 飾）喬裝雷公以引出真身。方少卿（惠英紅 飾）與鐵猴（小猴 飾）先後為雷公大義感動轉變陣營，但三壇壇主仍欲置雷公與死地。

電影《十八般武藝》可在NETFLIX重溫。(Netflix)

本片由劉家良攜劉家班的劉家榮、劉家輝及擅長洪拳的武打明星陳觀泰，亭亭玉立的惠英紅，已故的傅聲、劉家良愛徒小猴等人主演，在當時可謂劉家班最佳功夫片名星陣營。

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十八種兵器的教科書

拋去神打，茅山，術士的噱頭，這部電影就像一本十八種兵器的教科書。故事前段以幻術為主的對打，花巧奇趣，後段雷公與弟弟雷勇（劉家榮 飾）決戰，則盡展十八般武器的特色，包括：長兵器（大刀、長槍），短兵器（刀、劍），軟兵器（三節棍），重兵器（大鈀）等。

在這電影拍攝之前，劉家良曾指導過一部電影《神打》，但沒有像《十八般武藝》一樣詳細介紹三種「邪術功夫」的奧秘之處：開壇、做法、降頭、上身等等。這電影上承1980年上映，洪金寶主演的《鬼打鬼》走靈幻動作電影路線，但此作風格相對嚴肅。而這類「邪術武功」，或多或少影響後來林正英的《殭屍先生》系列。

這套電影雖然拍攝於30多年前，但劉家良動作電影高度還原功夫神髓的精神，讓這電影的動作設計放在今日仍然覺得刺激好看。與當下的功夫片相比，那時的功夫片片演員個個功架了得，一字馬、高空翻等等，揮打兵器時嫻熟上手，一氣呵成。例如劉家良與劉家榮連番對戰，每一種兵器的運用均有法度，尤其最後三節棍破藤牌，二人運用兩種兵器的純熟技巧，現在反而難在大銀幕見到這番拍案叫絕的對決。

「十八般武藝」是民間一個非常流行的說法，它與下句「樣樣皆精」並列，意謂做人應當兼備多種技能，否則難以在瞬息萬變的社會中生存。追本溯源，這句話卻全非空穴來風。蓋因在歷代典藉中，確實素有「十八般武藝」的說法，歷史上最早出現此說，首見於南宋武科狀元華嶽的兵書《翠微北征錄》，宋元年間這說法更散見於各類戲曲小說之中。而歷代有關「十八般武藝」的內容雖然不盡相同，但某些主流的兵器如刀、劍、棍、槍等，卻是基本一致。

假期，大家可以在Netflix重溫這套經典！

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